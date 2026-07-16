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Ručno oprašivanje

Tikvice raskošno cvatu, a plodova nema? Treba vam samo štapić za uši i pet minuta u vrtu

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
16.07.2026.
u 07:00

Ručno oprašivanje jednostavna je metoda kojom mnogi vrtlari nastoje povećati urod tikvica. Ako ih uzgajate u vrtu u kojem ima dovoljno pčela i drugih oprašivača, najčešće neće biti potrebno. No ako primijetite određene znakove, vrijeme je da biljci malo pomognete.

Tikvice imaju muške i ženske cvjetove, a za razvoj ploda pelud iz muškog cvijeta mora dospjeti na ženski. Taj posao u prirodi uglavnom obavljaju pčele i drugi oprašivači, no kada ih nema dovoljno, cvjetovi mogu ostati neoprašeni. Tada biljka obilno cvate, ali se zametnuti plodovi prestanu razvijati, požute i otpadnu. Na Instagram profilu Vrt po naše, koji redovito objavljuje savjete za vrtlarenje, prikazana je jednostavna metoda ručnog oprašivanja tikvica. Postupak traje svega nekoliko minuta, a može pomoći da se cvjetovi razviju u zdrave plodove te povećati urod.

Prije samog oprašivanja važno je razlikovati muške i ženske cvjetove. Ženski cvijet lako ćete prepoznati po maloj tikvici koja se nalazi odmah ispod njega, dok muški raste na dugoj i tankoj stapci, bez zadebljanja koje nalikuje plodu. Ručno oprašivanje može se obaviti na dva načina. Prvi je da uberete otvoreni muški cvijet, uklonite mu latice i prašnicima nježno dotaknete tučak ženskog cvijeta. Budući da jedan muški cvijet sadrži dovoljno peludi, njime je moguće oprašiti nekoliko ženskih cvjetova. Druga je mogućnost prenijeti pelud pomoću običnog štapića za uši. Njime je dovoljno lagano pokupiti pelud s prašnika muškog cvijeta i prenijeti ga na tučak ženskog.

Nemate li na biljci otvoreni muški cvijet, pelud možete uzeti s druge biljke tikvice. Uspješno oprašivanje primijetit ćete već nakon nekoliko dana jer će mala tikvica ispod ženskog cvijeta nastaviti rasti. Iako ručno oprašivanje nije potrebno u svakom vrtu, može biti od velike pomoći u razdobljima kada prirodnih oprašivača nema dovoljno ili u plastenicima do kojih ovi korisni kukci ne mogu doći.
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