Virtualna uvreda, stvarna bol: Što se događa u našem mozgu kada postanemo meta online mržnje

"To su samo komentari na internetu", rečenica je koju često čujemo kada netko postane meta vrijeđanja, ismijavanja ili organiziranog napada na društvenim mrežama. No za ljudski mozak online napad nije uvijek "samo komentar". Istraživanja posljednjih godina pokazuju da digitalna agresija može pokrenuti iste biološke sustave koji reagiraju kada doživimo prijetnju, odbacivanje ili snažan stres. Drugim riječima – uvreda na ekranu može proizvesti stvarnu reakciju u tijelu.



Kada osoba pročita poruku mržnje usmjerenu protiv sebe, aktivira se amigdala, dio mozga koji djeluje poput sustava za uzbunu. Ona procjenjuje postoji li prijetnja i pokreće stresni odgovor organizma. Tijelo tada može početi lučiti hormone poput kortizola i adrenalina, pripremajući se za "opasnost". Problem je što online prijetnja često nema jasan kraj.



Dok fizički sukob završi kada se udaljimo od izvora opasnosti, digitalni napad može trajati danima ili tjednima. Komentari se mogu ponovno pojaviti, obavijesti stižu iznova, a osoba može stalno provjeravati što se piše o njoj.



"Naš mozak nije evolucijski razvijen za svijet u kojem nas stotine ili tisuće ljudi mogu napasti u nekoliko minuta. Sustavi koji su nekada služili za preživljavanje danas reagiraju na digitalne prijetnje", objašnjavaju psiholozi koji proučavaju utjecaj interneta na mentalno zdravlje.

Mozak društvenu bol doživljava gotovo kao fizičku

Jedan od razloga zašto online mržnja toliko pogađa ljude jest činjenica da čovjek nije samo biološko, nego i društveno biće.



Tisućama godina pripadnost grupi bila je ključna za preživljavanje. Odbacivanje iz zajednice predstavljalo je ozbiljnu prijetnju. Zato naš mozak i danas snažno reagira kada osjetimo da nas drugi ponižavaju, odbacuju ili napadaju.



Neuroznanstvena istraživanja pokazala su da se tijekom društvenog odbacivanja aktiviraju područja mozga povezana s obradom fizičke boli, među njima prednji cingularni korteks. Zbog toga ljudi često opisuju online napade riječima koje inače koristimo za tjelesne ozljede: "boljelo me", "osjećao sam pritisak", "nisam mogao disati". To nije pretjerivanje. To je način na koji mozak interpretira prijetnju društvenom statusu i pripadanju.

Zašto su mladi posebno ranjivi?

Tinejdžeri su posebno osjetljivi na online napade jer se njihov mozak još razvija. Prefrontalni korteks, dio mozga odgovoran za kontrolu impulsa, procjenu situacija i regulaciju emocija, sazrijeva tijekom adolescencije i ranog odraslog doba. Zbog toga mladi teže odvajaju jedan negativan komentar od šire slike.



Za odraslu osobu komentar nepoznatog korisnika možda je neugodan, ali prolazan. Za mladu osobu koja još gradi identitet, isti komentar može postati potvrda najgorih strahova o sebi. Brojna istraživanja povezala su cyberbullying s povećanim rizikom od anksioznosti, depresivnih simptoma i osjećaja beznađa kod mladih.

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Ne pati samo osoba koja je napadnuta

Posljedice online mržnje ne zaustavljaju se na osobi kojoj je komentar upućen. Psiholozi upozoravaju i na fenomen "posredne traume". Kada svakodnevno gledamo vrijeđanje drugih ljudi na internetu, naš mozak također reagira. Aktiviraju se sustavi empatije i stresa, zbog čega društvene mreže mogu postati prostor stalne emocionalne napetosti čak i kada sami nismo meta napada. Online kultura mržnje tako ne utječe samo na pojedince, nego i na cijele zajednice.



Ali mozak nije bespomoćan: otpornost se može razvijati

Dobra vijest je da mozak nije statičan. Novo istraživanje objavljeno 2026. godine pokazalo je da određeni oblici treninga mozga mogu pomoći ljudima da razviju bolje strategije suočavanja sa stresom. Istraživanje provedeno na 370 odraslih osoba, sa i bez dijagnosticiranih mentalnih poteškoća, pratilo je učinke šestomjesečnog online programa treninga kognitivnih sposobnosti poznatog kao Strategic Memory Advanced Reasoning Training (SMART).



Sudionici su kroz program učili tehnike usmjeravanja pažnje, donošenja složenijih odluka i fleksibilnijeg razmišljanja. Nakon šest mjeseci istraživači su zabilježili poboljšanja u nekoliko područja mentalnog zdravlja: sudionici su prijavljivali manje psihološkog stresa, veću otpornost, bolju kvalitetu života i veću uključenost u aktivnosti koje im daju smisao.



Autori istraživanja zaključuju da trening kognitivnih sposobnosti može imati potencijal kao alat za promociju mentalnog zdravlja, posebno zato što je dostupan online i može se koristiti široko. Poruka istraživanja nije da možemo "istrenirati mozak da nas ništa ne pogađa". Čovjek će i dalje osjećati bol kada ga netko napadne ili odbaci. No moguće je razviti bolje načine kako ćemo tu bol obraditi.

Kako zaštititi mentalno zdravlje u digitalnom svijetu? Psiholozi savjetuju nekoliko jednostavnih, ali važnih koraka: 1. Ne ostajati sam s napadom

Razgovor s ljudima kojima vjerujemo pomaže mozgu da ponovno dobije osjećaj sigurnosti. 2. Postaviti granice prema društvenim mrežama

Nije znak slabosti isključiti komentare, blokirati nasilnike ili uzeti pauzu od platforme. 3. Ne poistovjećivati online mišljenje s vlastitom vrijednošću

Komentar nepoznate osobe nije objektivna procjena nečije osobnosti. 4. Trenirati otpornost kroz svakodnevne navike

San, fizička aktivnost, kvalitetni odnosi, učenje novih vještina i svjesno upravljanje stresom dokazano utječu na sposobnost mozga da se nosi s izazovima.

Digitalni svijet traži novu vrstu mentalne otpornosti

Internet je donio mogućnost povezivanja kakvu čovječanstvo nikada prije nije imalo. No donio je i novu vrstu psihološkog izazova: situacije u kojima se čovjek može osjećati napadnuto pred tisućama ljudi.

Online mržnja možda se događa kroz ekran, ali njezin učinak nije virtualan. Mozak reagira. Tijelo reagira. Emocije reagiraju.

I upravo zato pitanje više nije trebamo li digitalnu komunikaciju shvatiti ozbiljno, nego kako ćemo naučiti živjeti u svijetu u kojem su granice između virtualnog i stvarnog sve tanje. Jer komentar traje nekoliko sekundi. Ali trag koji ostavi u čovjeku može trajati puno, puno duže.