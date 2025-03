100.000 Hrvata provjerilo je svoje držanje uz BodyScan Croatia poliklinike

Vaša kralježnica možda upravo sada traži pomoć. Jesu li vam ramena pognuta dok ovo čitate? Osjećate li umor ili napetost u leđima? Dugotrajno sjedenje i često korištenje ekrana ozbiljno ugrožavaju naše zdravlje.

Uspravno držanje ključno je za zdravu kralježnicu! Ipak, to što stojimo uspravno ne znači da stojimo ispravno. Prema podacima HZJZ-a, problemi s kralježnicom sve su češći među djecom i mladima, a posljedice mogu biti dugoročne. Vrijeme je da obratimo pažnju na signale koje nam tijelo šalje. Upravo zato, Croatia poliklinika je uz pomoć agencije Bruketa&Žinić&Grey i Go2Digitala, pokrenula kampanju “Ispravite se!” u kojoj svi građani mogu besplatno provjeriti svoje držanje na interaktivnim BodyScan ekranima postavljenima u osam hrvatskih gradova.

"Kralježnica je temelj našeg tijela, ona podržava držanje, omogućuje kretanje i štiti leđnu moždinu, ključnu za funkcioniranje živčanog sustava. Ipak, sjedilački način života i premalo fizičke aktivnosti dovode do sve lošijeg držanja i postaju sve veći problem suvremenog načina života. Većina ljudi nije ni svjesna kako to može dovesti do preuranjenih degenerativnih promjena kralježnice i ozbiljnih komplikacija. Srećom, pravovremena dijagnostika može spriječiti probleme, što je i cilj ove kampanje", istaknula je Tamara Kauzlarić-Živković, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije iz Croatia poliklinike.

"Naš je cilj potaknuti ljude da obrate pažnju na svoje držanje, ali i pokazati kako inovativne tehnologije mogu biti ključne u prevenciji i edukaciji. Zahvaljujući interaktivnim BodyScan ekranima, svi građani mogu brzo i jednostavno provjeriti svoje držanje i dobiti korisne smjernice za poboljšanje zdravlja kralježnice", dodala je Maja Tucaković, direktorica marketinga Croatia poliklinike.

Kampanja traje do kraja ožujka, a sudionici imaju priliku osvojiti besplatan pregled fizijatra ili vaučer s 20 % popusta na pregled po izboru u Croatia poliklinikama diljem Hrvatske.

"Nismo ni svjesni koliko samo jedan pogled na ekran može promijeniti našu svijest o zdravlju. Upravo zato smo htjeli stvoriti vizualni podsjetnik koji će građane potaknuti na akciju", izjavio je Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey.

"Posebno istaknuta lokacija kampanje je SkyTower kod Avenue Malla u Zagrebu, gdje ekran u realnom vremenu prikazuje podatke sa svih drugih interaktivnih lokacija u Hrvatskoj, pokazujući gdje su problemi s držanjem najizraženiji. To je naš podsjetnik zašto se svi trebamo uključiti u ovu akciju", rekao je Dean Udatny, direktor marketinga Go2Digitala.

Ne ignorirajte svoju kralježnicu – posjetite jedan od BodyScan ekrana u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru, Puli i Koprivnici te napravite prvi korak prema zdravijem držanju!

