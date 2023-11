Zvijezda 45. Interlibera je Vikas Swarup, po čijoj knjizi je snimljen "Milijunaš s ulice"

Kao i svake godine studeni je u Hrvatskoj mjesec knjige. Na Zagrebačkom velesajmu najavljen je 45. Interliber, koji će se održati idućeg tjedna, od 7. do 12. studenog, a rezime je više od 300 izlagača iz čak 13 zemalja, u četiri paviljona (5, 6, 7 i 7a), pregršt gostovanja, panela i diskusija, velika sniženja, niz koncerata, šest punktova s gastrodelicijama i besplatan ulaz. Dakle, mnogo je razloga zašto je Interliber mjesto na kojem se idućeg tjedna mora biti.

Program su najavili Renata Suša, direktorica Zagrebačkog velesajma, Dina Grozdanović Poštolka, voditeljica Interlibera, Slavko Kozina, predsjednik Zajednice i nakladnika i knjižara pri HGK, zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu, Raj Kumar Srivastava, veleposlanik Indije u Hrvatskoj, te najveća zvijezda ovogodišnjeg sajma knjiga – indijski pisac i diplomat Vikas Swarup. Autor hit knjige "Pitanja i odgovori", po kojoj je snimljen osmerostruki oskarovac "Milijunaš s ulice", simpatično je naveo svoje duge napore da posjeti našu zemlju te dao možda najbolji osvrt zašto nam je baš danas najpotrebnija knjiga.

– Najbliže ostvarenju plana da posjetim Hrvatsku prvi put bio sam 2012. tijekom boravka u Mariboru, koji je tada bio Europski grad kulture. No tada su mi rekli da, bez obzira na blizinu, to ne mogu učiniti jer mi treba viza s obzirom na to da Hrvatska nije bila dio Schengena. I, eto, sada sam uspio i, po onome što sam do sada vidio, čini mi se da je Hrvatska "najinstagramičnija" zemlja na svijetu. Kamo god odem, poželim slikati i objaviti to na Instagramu! Doista ste blagoslovljeni prirodnim ljepotama, a ljudi su topli i gostoljubivi – kazao je Vikas Swarup pa nastavio:

– Moja prisutnost na Interliberu ukazuje na tri stvari. Prva je činjenica da su Hrvati ljubitelji knjiga, druga da je u vašoj zemlji vrlo živa kultura prevođenja i treće da je u pitanju vrlo receptivna zemlja kada govorimo o utjecajima drugih kultura, ljudi i ideja. Dakle, ako je Hrvatska primjer dobre demokracije, onda je Interliber dobar primjer demokracije mašte jer to je ono što ovdje slavimo – nepostojanje granica kada je u pitanju fikcija, a u današnjem svijetu, koji je uzavreo po svakom pitanju, upravo knjige mogu i moraju biti faktor koji nas ujedinjuje, povezuje u ljudskosti i donosi nam dozu empatije prijeko potrebne u ovom duboko podijeljenom svijetu.

Swarupovo gostovanje na Interliberu, kada će se družiti s publikom, odgovarati na pitanja i potpisivati svoju knjigu "Milijunaš s ulice" u izdanju Znanja, bit će prvog dana sajma, 7. studenog u 18 sati u paviljonu 7.

Posljednji nastavak serijala o Harryju Potteru u novom hrvatskom izdanju izlazi u nakladi Mozaika knjiga Foto: Mozaik Knjiga

O stanju u nakladničkoj branši okupljene je izvijestio Slavko Kozina rekavši:

– Interliber je igra velikih brojki i ogledalo je stanje u branši. Naša zajednica nakladnika i knjižara broji oko 3000 zaposlenih i zadnjih godina situacija je stabilna, s perspektivom koja obećava da se od ovog posla može lijepo živjeti. Godine 2022., primjerice, radili smo 20 posto bolje nego godinu prije. Prati se najbolja svjetska produkcija, naši nakladnici hvataju sve što se događa na svjetskim sajmovima i preko agenata donose najbolje knjige, od novog nobelovca Fossea do aktivnih domaćih autora koji će se na Interliberu prezentirati – Ivaniševića, Radakovića, Novaka, Rizvanovića... Djeca su uvijek u fokusu, a s posebnom pažnjom brinemo se i o stripu, tako da je ovaj sajam platforma na kojoj žanrovski imamo pokrivene sve teme i nema sfere interesa koju ne možete pronaći. Interliber je sajam knjige, što znači da je to šire od književnosti, pa će tako biti i politike, konkretno i bivši predsjednik Stjepan Mesić imat će promociju svojih memoara... Svojom slojevitošću Interliber se pozicionirao u mjesto na kojem se, osim prodaje, ostvaruje i društvena uloga.

Naklada Ljevak predstavlja "Drugo ime", prvi svezak Septologije ovogodišnjeg nobelovca Jona Fossea Foto: Naklada Ljevak

Najavljeno je i više od 200 sati stručnog programa na dvije pozornice u paviljonima 6 i 7, izdvajamo predavanje "Veliki reset" znanstvenika Korada Korlevića 9. studenog od 18 do 18.45 sati. U sklopu programa za djecu i mlade niz je radionica, poput one "Financijska pismenost" Tonija Miluna ili "Male radionice glagoljice" Darka Žubrinića.

Novost je i prvi filmski maraton na Interliberu, u dvorani na galeriji 5. paviljona 10. studenog tijekom cijelog dana, a prikazuju se filmovi za cijelu obitelj "Nevjerojatni Maksim", "Jednom davno", "10 dana bez mame", "Vuk i lav", "Rumba" i "Ego protiv ega". Niz je druženja autora s čitateljima, već prvog dana u podne sa Sanjom Pilić, Mrle će 8. studenog predstaviti "Mrletove priče o niŠČemu", 10. studenog je druženje s Ines Marciuš Kruljac i Sanjom Polak te promocija stripa "Texas Kid, moj brat" Igora Kordeja i Darka Macana, a 11. studenog svoje nove knjige, "Slučaj vlastite pogibelji" i "Potop", na štandu izdavača OceanMore potpisivat će Kristian Novak i Damir Karakaš.

U pitanju je manifestacija koja predstavlja vrhunac nakladničkog godišnjeg ciklusa za koji su se izdavači ozbiljno pripremili te će na Interliberu i ove godine predstaviti neka od svojih najuzbudljivijih izdanja.

V.B.Z. nam tako sprema i sjajnu kolekciju domaće proze i poezije, među kojom se našla i nova zbirka Marka Pogačara "Ponoćni glagoli", roman Borivoja Radakovića, nježna ljubavna priča dviju žena "Divno nam je s nama" te krimi-roman koji opako satirizira kulturnu scenu – "Otmica Razreda za književnost" Ivice Ivaniševića.

U izdanju Frakture Tisja Kljaković Braić objavila je šarmantnu slikovnicu "Pita moja mama imate li jedno jaje" Foto: Fraktura

Kao i obično, nove knjige u asortimanu Lumena oduševit će sve obožavatelje fantastike. Krunski je dragulj njihove ponude pritom "Pad Númenora" J. R. R. Tolkiena, koji prvi put izlazi na hrvatskom jeziku, no ne zaostaje ni hit-horor "Potpaljivačica" Stephena Kinga, knjiga koja je inspirirala megapopularnu Netflixovu seriju "Stranger Things". Nakon prošlogodišnje uspješnice koja je doslovce odletjela s polica, ove godine ponovno ćemo kuhati i čarobna jela iz drugog dijela "Službene Harry Potter kuharice".

Još magije pronaći ćemo u Školskoj knjizi, koja nakon pet godina koliko ih nije bilo na tržištu, predstavlja romane "Grička vještica" i "Kći Lotrščaka" Marije Jurić Zagorke u novom ruhu, kao i "S druge strane čarobnog štapića – čarolija i kaos odrastanja u ulozi čarobnjaka", autobiografiju Toma Feltona, glumca koji je u filmovima o Harryju Potteru tumačio Draca Malfoya, zlikovca kojeg smo obožavali mrziti.

U istom tonu Mozaik knjiga na Interliberu će u novom hrvatskom prijevodu ponuditi i dugoočekivana posljednja dva nastavka sage o Harryju Potteru – "Princa miješane krvi" i "Darove smrti", ali i "Kraljicu Charlotte", nastavak serijala Bridgerton, čija ekranizacija ruši rekorde na Netflixu.

Naklada Ljevak priredila nam je pak prijevod umjetničke autobiografije ekscentričnog španjolskog redatelja Pedra Almodóvara "Posljednji san", ali i prvi od tri sveska autobiografske "Septologije" ovogodišnjeg nobelovca, norveškog pisca Jona Fossea. Predstavit će Ljevak i svoju najnoviju suradnju s Večernjim listom, knjigu "Hrvatska u 30 priča" autora Bože Skoke i Zvonimira Frke-Petešića, zabavno putovanje kroz prošlost i sadašnjost Hrvatske, našu kulturu i mentalitet.

Kristian Novak će na štandu izdavača OceanMore potpisivati primjerke svog najnovijeg romana "Slučaj vlastite pogibelji" Foto: OceanMore

Štand Frakture pak podičit će se knjigom "Kronika sretnih trenutaka: Odlomci iz ludih osamdesetih" Snježane Banović, posvetu mitskim 80-im godinama prepunu nikad ispričanih priča o kultnim mjestima i figurama koje su ih obilježile. Romanom "Djevojka u orlovim kandžama" vraća nam se još jedna nekonvencionalna junakinja iz pera čuvenog Stiega Larssona, karizmatična Lisbeth Salander, čiju je priču najnovijim nastavkom oživjela švedska spisateljica Karin Smirnoff. A nakon što je osvojila cijelu Hrvatsku svojim knjigama karikatura "Oni" i "Oni 2", Tisja Kljaković Braić na Interliberu će nas vratiti u djetinjstvo duhovitom i maštovitom slikovnicom "Pita moja mama imate li jedno jaje".

Svečano otvorenje sajma je 7. studenog u 11 sati.