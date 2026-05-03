VIDEO Pogledajte kako će izgledati "Resident Evil": Ovo nije nastavak, nego sasvim novi film smješten u kaos Raccoon Cityja

Nakon neuspjele serije "Resident Evil" i podijeljenih reakcija na film "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", popularna franšiza dobiva još jedan novi početak. Novi reboot kultnog serijala "Resident Evil" režirat će Zach Cregger, autor zapaženih horora "Barbarian" i "Weapons", koji najavljuje povratak izvornim horor korijenima uz potpuno novu priču i likove.

Filmski serijal, u kojem je glavnu ulogu u većini nastavaka tumačila Milla Jovovich, i dalje je najuspješniji projekt produkcijske kuće Constantin Film, s više od 1,2 milijarde dolara zarade na svjetskim kino blagajnama. Predsjednik tvrtke Martin Moszkowicz još je ranije naglasio kako odustajanje od franšize nije opcija, što se sada potvrđuje novim projektom.

Radnja novog filma donosi originalnu priču smještenu u poznati svijet, ali bez izravne povezanosti s prethodnim nastavcima. Prati medicinskog kurira Bryana, kojeg glumi Austin Abrams, a koji se tijekom jedne noći nađe usred potpunog raspada društva u Raccoon Cityju. Prema sinopsisu, riječ je o intenzivnoj utrci za preživljavanje dok se oko njega širi smrtonosna zaraza.

Cregger je otkrio kako se radnja odvija paralelno s događajima iz igre "Resident Evil 2", ali iz perspektive novog lika. Time film zadržava atmosferu i napetost izvornika, bez ponavljanja priča poznatih junaka poput Leona S. Kennedyja ili Claire Redfield. Redatelj naglašava kako je želio prikazati “drugu stranu grada” i sudbinu običnog čovjeka u istim događajima.

Uz Abramsa, u filmu glume Zach Cherry, Kali Reis, Johnno Wilson i Paul Walter Hauser. Reis je najavila kako publiku očekuje neobična kombinacija horora i crnog humora, opisujući film kao “divlje i nepredvidivo putovanje”.

Prvi trailer, predstavljen krajem travnja na CinemaConu u Las Vegasu, izazvao je pozitivne reakcije publike. U njemu se vidi Bryan kako ostavlja paničnu poruku dok se oko njega nižu prizori susreta s mutiranim stvorenjima, uključujući i prepoznatljive zombi pse. Kratki isječci sugeriraju mračnu atmosferu i naglasak na elementima preživljavanja, za razliku od nastavaka koji su naginjali akciji.

Produkciju potpisuju Constantin Film, Vertigo Entertainment i PlayStation Productions, dok distribuciju preuzima Columbia Pictures. Premijera filma "Resident Evil" zakazana je za 18. rujna 2026. godine.

