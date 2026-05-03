Morana Kasapović novinarka godine, nagrade i Lauri Šiprak, Barbari Matejčić, Ladi Novak Starčević...

Na Svjetski dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je novinarske nagrade za 2025. godinu te priznanje Milan Grlović zaslužnim članicama i članovima HND-a. "Svjetski dan slobode medija i ove smo godine dočekali u nimalo prijateljskom okruženju u kojem svakodnevno rade naše kolegice i kolege. Samo prošle godine zabilježili smo čak 30 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare. Ne smanjuje se ni pritisak SLAPP tužbi, koje služe financijskom iscrpljivanju i zastrašivanju kritičkog novinarstva, dok se s političkih govornica novinare i medije proziva neprijateljima države. Istodobno, prosječna plaća novinara u Hrvatskoj je oko 1300 eura. Unatoč ovim sumornim podacima, radovi nominirani za godišnje novinarske nagrade, a posebno oni nagrađeni, šalju jasnu poruku da moćnici neće tako lako spriječiti razotkrivanje afera o kojima svakodnevno svjedočimo", objavili su iz HND-a.

Za nagradu Novinar/Novinarka godine bili su nominirani Ivana Jakelić, Morana Kasapović, Ivan Pandžić i Kristina Turčin, a nagradu je dobila Morana Kasapović. Nagradu „Jasna Babić“ za istraživačko novinarstvo osvojila je Barbara Matejčić. Nagrada „Otokar Keršovani“ za životno djelo, dodijeljena je novinarki Heni Erceg, dugogodišnjoj urednici i kolumnistici, poznatoj po beskompromisnom i hrabrom novinarstvu.

Priznanje „Milan Grlović“, koje se dodjeljuje za poseban doprinos radu HND-a, ove su godine primili: Neda Ritz, dugogodišnja novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije, Tina Eterović Čubrilo, jedna od osnivačica Sindikata novinara Hrvatske, Goran Gazdek, novinar i organizator festivala reportaže Fra Ma Fu i Mira Barić, istaknuta urednica Hrvatskog radija

Nagrada „Velebitska degenija“ za najbolji rad iz područja zaštite okoliša pripala je novinarki Nove TV Danki Derifaj za prilog o devastaciji Štrbačkog buka. U kategoriji radijskog novinarstva nagradu „Marija Jurić Zagorka“ osvojio je Dario Špelić za emisiju „Povijest četvrtkom“ na Hrvatskom radiju.

Za pisano novinarstvo istu je nagradu dobila Laura Šiprak (24sata), dok je nagradu „Nikša Antonini“ za najbolju novinsku fotografiju osvojio Damjan Tadić (Cropix). Nagrada za internetsko novinarstvo pripala je Ladi Novak Starčević (Jutarnji list) za serijal „Reci!“, koji se bavi osobnim ispovijestima o teškim životnim iskustvima. U kategoriji televizijskog novinarstva nagrađen je Marko Stričević (Nova TV) za reportažu o Grenlandu, dok je nagradu „Žarko Kaić“ za najbolji snimateljski rad dobio Ervin Bajuk za dokumentarni film „Košnice novog života“.

