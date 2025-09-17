Žene sudjeluju u održavanju patrijarhata jer nudi svojevrsnu sigurnost, društvenu pripadnost i iluziju kontrole u opasnom svijetu

Američko-palestinska književnica Etaf Rum (1988.) glavna je zvijezda ovogodišnjeg izdanja Vriska, riječkog sajma knjiga, s bestselerom "Žena nije muškarac". Hrvatsko izdanje ovog romana s vrhova top-liste The New York Timesa upravo su objavile Petrine knjige u prijevodu Lidije Toman, a za Nedjelju Večernjeg lista razgovarale smo uoči njezina puta u Hrvatsku.



Roman donosi priču kakvu još nismo čuli, potresnu priču o palestinskim ženama koje žive pod teretom stoljetne patrijarhalne tradicije. Kroz živote majke i kćeri, čiji se životi odvijaju u Palestini i New Yorku, prikazuje univerzalnu borbu za slobodu i dostojanstvo, a čitatelj upoznaje one žene o kojima zna najmanje – žene iza hidžaba i iza visoko podignutih zidova kuća.