Ekskluzivni intervju s književnicom Etaf Rum

Žene sudjeluju u održavanju patrijarhata jer nudi svojevrsnu sigurnost, društvenu pripadnost i iluziju kontrole u opasnom svijetu

Etaf Rum
privatni album
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
17.09.2025.
u 14:26

Etaf Rum glavna je zvijezda ovogodišnjeg izdanja Vriska, riječkog sajma knjiga, a hrvatsko izdanje njezinog bestselera "Žena nije muškarac" upravo su objavile Petrine knjige. Roman donosi potresnu priču o palestinskim ženama koje žive pod teretom stoljetne patrijarhalne tradicije te kroz živote majke i kćeri, čiji se životi odvijaju u Palestini i New Yorku, prikazuje univerzalnu borbu za slobodu i dostojanstvo

Američko-palestinska književnica Etaf Rum (1988.) glavna je zvijezda ovogodišnjeg izdanja Vriska, riječkog sajma knjiga, s bestselerom "Žena nije muškarac". Hrvatsko izdanje ovog romana s vrhova top-liste The New York Timesa upravo su objavile Petrine knjige u prijevodu Lidije Toman, a za Nedjelju Večernjeg lista razgovarale smo uoči njezina puta u Hrvatsku.

Roman donosi priču kakvu još nismo čuli, potresnu priču o palestinskim ženama koje žive pod teretom stoljetne patrijarhalne tradicije. Kroz živote majke i kćeri, čiji se životi odvijaju u Palestini i New Yorku, prikazuje univerzalnu borbu za slobodu i dostojanstvo, a čitatelj upoznaje one žene o kojima zna najmanje – žene iza hidžaba i iza visoko podignutih zidova kuća.

Ključne riječi
kultura festival sajam knjiga Vrisak književnost knjige Etaf Rum

