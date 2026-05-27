objavljena satnica

Žarište Open Air na Marulićevom otvaraju One Cure, a zatvara ABOP

Damir Žižić
VL
Autor
vecernji.hr
27.05.2026.
u 12:48

Treće izdanje besplatnog glazbenog festivala Žarište Open Air održat će se u subotu 30. svibnja na Trgu Marka Marulića, a sviraju One Cure, FUNK SHUI, Seine, Vizelj i ABOP

U subotu, 30. svibnja 2026., na Trgu Marka Marulića održat će se treće izdanje Žarište Open Aira, besplatnog glazbenog festivala u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture kojim se obilježava Dan grada Zagreba. Na jednom od najljepših donjogradskih otvorenih prostora, na pozornici postavljenoj ispred bisera secesijske arhitekture, Hrvatskog državnog arhiva, nastupit će pet izvođača: ABOP, Vizelj, Funk Shui, One Cure i Seine. 

Program počinje u 17 sati koncertom benda One Cure, dviju “indie princeza” čiji nastup krase zaigrane gitare i duhoviti, iskreni tekstovi. Nakon singla Budućnost i EP-ja Vani je lava, u samo godinu dana iznimno aktivne glazbenice objavile su sedam singlova, deset spotova i odsvirale niz koncerata diljem Hrvatske.

U 18 sati na pozornicu stiže makedonski trio FUNK SHUI, bend koji kroz indie, post punk i pop gradi prepoznatljiv i atmosferičan zvuk. Publiku su osvojili pjesmama Meteori, Veter i Ne Vreme, a upravo su im intenzivni i glazbeno uigrani nastupi donijeli status jednog od najcjenjenijih bendova regionalne alternativne scene.

U 19 sati nastupit će Seine, kantautorski projekt Ivana Ščapeca. Na Žarište dolaze s upravo objavljenim albumom Vreva, njihovim dosad najhvaljenijim izdanjem, koje sami opisuju kao “glasan, brz i kaotičan, dobar za svirke uživo”. Svirka u zalazak sunca s početkom u 20 sati pripast će Vizelju, beogradskom bendu koji je obilježio novu generaciju regionalnog undergrounda energičnim koncertima, sirovom estetikom i “kvazi-pank” zvukom s puno humora, ironije i zaraznih rifova. S početkom u 21:15 sati večer će u prepoznatljivom furioznom ritmu zatvoriti koncert ABOP, jedan od najhvaljenijih domaćih live elektroničkih bendova.

Poznati su po hipnotičkim nastupima koji brišu granicu između koncerta i ravea, kao i po “živoj drum mašini” s dvojicom bubnjara što pridonosi intenzivnom koncertnom i plesnom iskustvu koje ih je i učinilo festivalskim favoritima diljem regije. Na Žarište Open Airu predstavljaju višestruko nagrađivani album Masters of Afters.

Kao i prošle godine, ekipa iz SMAK Pressa, male nezavisne zagrebačke izdavačke kuće, na licu mjesta tiskat će limitirane Žarište Open Air majice. Organizatori će osigurati određenu količinu majica za print, a posjetitelji su pozvani donijeti i vlastite majice na koje će se besplatno tiskati Žarište vizuali.

Žarište je u dvije godine kroz klupske koncerte, turneje i open air format izgradilo prepoznatljiv identitet kao platforma koja domaćim glazbenicima/cama pruža profesionalne uvjete za nastup, a publici novo mjesto za otkrivanje domaće i regionalne autorske glazbe. Prvo Žarište Open Air izdanje u svibnju 2025. okupilo je oko 5000 posjetitelja na Trgu Marka Marulića, dok je zimsko izdanje potvrdilo da format jednako dobro funkcionira i izvan ljetne sezone. Trećem izdanju, koje će se održati 30. svibnja, prethodila je proljetna turneja Žarište 2026, višemjesečni program koji je od ožujka do svibnja u pet gradskih klubova predstavio dvadesetak izvođača različitih glazbenih poetika.

Žarište je program Ustanove Novi prostori kulture, realiziran uz podršku Grada Zagreba. Dodatne informacije o programu i izvođačima Open Air Žarišta dostupne su na Facebook i Instagram stranicama Žarišta.

