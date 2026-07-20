FOTO Posjetitelji ovdje ne gledaju već sviraju instrumente koji oponašaju zvuk prirode. Iscjeljujuće je!
Otvorenjem izložbe „INSTRMNTS - kroz igru s glazbom“ u Galeriji Dvora Trakošćan u subotu je započelo jedinstveno umjetničko putovanje koje briše granice između umjetnika i publike, izvođača i promatrača. Dovoljno da pobudi znatiželju kod publike da istraže neobična glazbala i započnu igru otkrivanja, kreativnih susreta i zajedničkog stvaranja
Zanimljivom otvorenju na kojemu je autor demonstrirao sviranje na svojim instrumentima prisustvovali su brojni uzvanici iz kulturnog, javnog i diplomatskog života, a izložbu je otvorila veleposlanica Portugala u Republici Hrvatskoj Nj. E. Maria Manuel Durão
Publika je uživala u zvukovima instrumenata i pričama koje oni pripovijedaju. Mnogi su se odvažili dodirnuti, istražiti i zasvirati na izloženim glazbalima. Njihova neobična imena i zanimljiv akustični spektar inspiriran prirodom, pobudili su radoznalost posjetitelja koji su se spontano okupljali oko glazbenih instalacija, isprobavali njihove mogućnosti i stvarali prve zajedničke melodije, potvrđujući osnovnu ideju izložbe - da glazba nastaje kroz suradnju, slušanje i međusobnu povezanost
Poseban doživljaj večeri bio je performans autora Victora Game, koji je predstavio dio bogatog zvučnog krajolika svojih instrumenata i pokazao kako svaki od njih postaje tek početak jedne nove glazbene priče
Pozdravljajući okupljene, ravnateljica Muzeja Dvor Trakošćan dr. sc. Goranka Horjan istaknula je kako je ideja o gostovanju izložbe nastala tijekom međunarodnog sajma muzeja Museum Connections u Parizu, gdje je upoznala autora i njegov jedinstveni umjetnički projekt. „Već na prvi pogled bilo je jasno da se ne radi o uobičajenoj izložbi glazbenih instrumenata, nego o fantastičnom projektu koji spaja prirodu, znanost, tehnologiju, dizajn, pripovijedanje i glazbu
Govoreći o povezanosti izložbe s prostorom Trakošćana, ravnateljica je istaknula kako se na prvi pogled može činiti da suvremeni instrumenti i srednjovjekovni dvorac pripadaju različitim svjetovima, no upravo ih priroda povezuje u jedinstvenu cjelinu. „Okružen jezerom, stoljetnim šumama i jednim od najljepših hrvatskih perivoja, Trakošćan je mjesto u kojem prirodni krajolik stoljećima oblikuje svakodnevicu, a isti taj svijet prirode postao je glavno nadahnuće Victorovih instrumenata. Nastali promatranjem ptica, zvijezda, životinja i prirodnih pojava, oni u ovom prostoru dobivaju dodatnu dimenziju te stvaraju sklad između suvremene umjetnosti i baštine
Autor Victor Gama istaknuo je kako je riječ o projektu koji se razvija gotovo tri desetljeća te koji je tijekom godina prerastao u jedinstveno umjetničko istraživanje odnosa između čovjeka, zvuka i prostora. „Instrumenti koje ćete ovdje upoznati nisu tek predmeti namijenjeni stvaranju zvuka. Svaki je započeo kao jedno glazbeno pitanje. Želio sam stvoriti instrumente koji će ljude potaknuti da se okupe, slušaju jedni druge i zajedno stvaraju glazbu već od prvog susreta“, rekao je Gama
Prisjećajući se brojnih gostovanja projekta u muzejima, kazalištima i kulturnim institucijama diljem Europe, Afrike i obje Amerike, Gama je istaknuo kako se uvijek događa isti trenutak - potpuni neznanci spontano počinju stvarati glazbu zajedno. „Najljepše je promatrati kako ljudi koji se nikada prije nisu upoznali počnu slušati jedni druge i zajedno stvarati nešto novo. Za mene glazba nije samo nešto što izvodimo. Ona je nešto što zajedno gradimo“, zaključio je autor
Projekt INSTRMNTS tijekom posljednjih godina gostovao je u nekim od najuglednijih svjetskih kulturnih institucija, među kojima su Royal Opera House u Londonu, Carnegie Hall u New Yorku, National Museums Scotland, Centro Cultural de Belém u Lisabonu te Nacionalni muzej antropologije u Luandi. Dolaskom u Trakošćan hrvatska publika prvi put dobiva priliku postati dijelom ovoga međunarodno priznatog projekta, koji kroz umjetnost, znanost i igru potiče kreativnost, međusobno slušanje i zajedničko stvaranje
Izložba je otvorena od srijede do nedjelje od 10 – 18 sati dok je ponedjeljkom i utorkom posjet moguć samo uz prethodnu najavu i rezervaciju. Povoljan paket ulaznica u kombinaciji s ulaznicom za dvorac mogu se kupiti na blagajni muzeja Dvor Trakošćan, a ulaz za djecu do 7 godina je besplatan