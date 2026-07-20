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Počinje Cinehill

Dođite na zeleni tepih u Fužine: Stotinjak filmova, oskarovci, svjetske premijere i ljeto u šumi daleko od gužve

Samir Cerić Kovačevć
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 15:33

U vremenu spektakla Cinehill od 21. do 26. srpnja njeguje svoju najveću posebnost - šest dana filma, prirode i druženja u neformalnoj atmosferi u srcu Gorskog kotara. Oskarovac Edward Berger, glumačka legenda Zijah Sokolović, kultni redatelji Goran Marković i Rajko Grlić, makedonska autorica Teona Strugar Mitevska i deseci drugih filmaša ovoga će tjedna biti dio najživljeg filmskog okupljališta u ovom dijelu Europe

Ne postoji mnogo filmskih festivala na kojima se do projekcije dolazi šetnjom uz jezero, a publika se s oskarovcem druži u čarobnoj šumi. Upravo to postaje zaštitni znak Cinehilla, koji od ovog utorka, 21. srpnja, ponovno pretvara Fužine u jednu od najneobičnijih filmskih pozornica.

Ovogodišnje izdanje donosi više od stotinu filmova i gotovo jednako toliko gostiju – redatelja, glumaca, producenata i umjetnika – koji će tijekom šest festivalskih dana sudjelovati na projekcijama, razgovorima s publikom, panelima i brojnim popratnim događanjima. Oskarovac Edward Berger, glumačka legenda Zijah Sokolović, kultni redatelji Goran Marković i Rajko Grlić, makedonska autorica Teona Strugar Mitevska i deseci drugih filmaša ovoga će tjedna biti dio najživljeg filmskog okupljališta u ovom dijelu Europe.

Već prvog dana posjetitelje očekuje niz poslastica. Projektori se pale već u 13 sati u festivalskom centru na Rakovom jarku uz projekciju Svadbe, najvećeg regionalnog kino-hita u režiji Igora Šeregija, ovogodišnjeg člana žirija Glavnog programa. Slijedi projekcija filma Majka, koji u izvedbi glumačke zvijezde Noomi Rapace mijenja idealiziranu sliku o Majci Terezi. Prvi dan donosi još jedan od zapaženijih filmova u programu, izraelsko-palestinsku dramu More čiji producent Baher Agbariya također stiže na festival kao član žirija.

„U utorak naša kina rade već od 13 sati, a samu feštu otvaranja predvidjeli smo za 20 sati, kada se okupljamo u našoj šumskoj filmskoj oazi Rakovom jarku i uz zvuke Puhačkog orkestra Fužine uplovljavamo u novu avanturu. Svečanost se nastavlja u 21 sat projekcijom poljskog filma godine Ministranti, obiteljske komedije o dječacima koji u maniri Robina Hooda otimaju novac od pohlepnih svećenika kako bi ga sačuvali za potrebite. Stiže nam redatelj Piotr Domalewski, a nakon filma nastavljamo s glazbenim programom do sitnih sati“, izjavio je Igor Mirković, direktor festivala.

Cinehillov potpis ostaje pažljivo biran autorski program koji donosi najzanimljivije filmove sa svjetskih festivala. Ove godine publiku očekuju i Minotaur, novi film znamenitog ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva, dobitnika Grand Prixa u Cannesu, američka meta-horor komedija Tinejdžerski seks i smrt u Kampu Miasma s Gillian Anderson u glavnoj ulozi i intrigantna belgijska psihološka drama Prašina.

U programu je i svježi dobitnik Velike zlatne arene u Puli, film Koke u režiji Igora Jelinovića. Uz redatelja, u Fužine stižu i dobitnice pulskih nagrada za ženske uloge, Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković. Publika će imati prilike pogledati i još nekoliko nagrađenih naslova iz Pule -mračnu srpsku dramu Oče naš u manjinskoj hrvatskoj koprodukciji, već spomenutu Svadbu i domaći animirani film Kristalni planet. 

Posebnu pažnju privlači i ovogodišnja zemlja partner – Crna Gora. Cinehill će predstaviti presjek suvremene crnogorske kinematografije kroz igrane, dokumentarne i kratkometražne filmove, ali i razgovore s autorima koji posljednjih godina sve uspješnije osvajaju europske festivale. Uz projekcije filmova poput 15 i po, Crna truba i Živi i zdravi, publiku očekuju paneli o regionalnim koprodukcijama te predstavljanje monografije suvremenog crnogorskog filma.

Jedan od najzanimljivijih festivalskih fokusa vodi pak na sasvim drugi kraj svijeta – Grenland. Dokumentarni filmovi s otoka pod ledom bit će i dobar povod za razgovor s grenlandskom aktivisticom i zastupnicom u danskom parlamentu Aajom Chemnitz.

Festival će ponuditi i rijetku priliku za susret s dijelom filmske povijesti. Zahvaljujući suradnji sa Zagreb filmom, u Fužine stiže originalni Oscar Dušana Vukotića, jedinog oskarovca s ovih prostora, uz projekcije njegovih filmova Surogat i Gosti iz galaksije te dokumentarca o ovom uglednom autoru, Vude, ti si pobijedio!.

Večeri nakon projekcija tradicionalno su rezervirane za glazbu. Publiku očekuju nastupi Vojka V, Svebora Mihaela Jelića, dvojac Cura i dečko i bend Idu Hobiti, te bogat DJ program kojeg čine Felver, Mario Kovač, Greenlight Collective i Disco sekcija KSET-a. Osim glazbenog programa, festival će ponuditi i niz drugih besplatnih sadržaja – od filmskog kviza Morane Zibar, radionica za djecu, susreta sa sovom Scar i jastrebom Bracom pa sve do eno-gastronomske manifestacije Šuma okusa, koja promovira goransku kuhinju.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i snažnije povezivanje kulture i sporta. Budući da Primorsko-goranska županija nosi titulu Europske regije sporta, posljednji festivalski dan, u nedjelju, 26. srpnja, bit će posvećen rekreaciji i aktivnom boravku u prirodi, uz planinarenje, veslanje na SUP-u, projekcije sportskih filmova i kazališnu predstavu Trening u režiji Paška Vukasovića.

Dok drugi nude crvene tepihe i gradski glamur, Fužine nude šumsku hladovinu, kino pod zvijezdama, razgovore s autorima bez formalnosti i osjećaj da je film ovdje i povod za druženje. Sve informacije o filmovima, raspored projekcija, ulaznice i ostale pojedinosti mogu se pronaći na festivalskoj stranici cinehill.eu.

„Ove smo godine u online pretprodaji prodali gotovo dvostruko više ulaznica nego prošlog ljeta. Ako se po jutru dan poznaje, to je fantastičan znak“, naglasio je Igor Mirković.

Ključne riječi
igor mirković zijah sokolović Oscar Fužine Cinehill

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