Dođite na zeleni tepih u Fužine: Stotinjak filmova, oskarovci, svjetske premijere i ljeto u šumi daleko od gužve

Ne postoji mnogo filmskih festivala na kojima se do projekcije dolazi šetnjom uz jezero, a publika se s oskarovcem druži u čarobnoj šumi. Upravo to postaje zaštitni znak Cinehilla, koji od ovog utorka, 21. srpnja, ponovno pretvara Fužine u jednu od najneobičnijih filmskih pozornica.

Ovogodišnje izdanje donosi više od stotinu filmova i gotovo jednako toliko gostiju – redatelja, glumaca, producenata i umjetnika – koji će tijekom šest festivalskih dana sudjelovati na projekcijama, razgovorima s publikom, panelima i brojnim popratnim događanjima. Oskarovac Edward Berger, glumačka legenda Zijah Sokolović, kultni redatelji Goran Marković i Rajko Grlić, makedonska autorica Teona Strugar Mitevska i deseci drugih filmaša ovoga će tjedna biti dio najživljeg filmskog okupljališta u ovom dijelu Europe.

Već prvog dana posjetitelje očekuje niz poslastica. Projektori se pale već u 13 sati u festivalskom centru na Rakovom jarku uz projekciju Svadbe, najvećeg regionalnog kino-hita u režiji Igora Šeregija, ovogodišnjeg člana žirija Glavnog programa. Slijedi projekcija filma Majka, koji u izvedbi glumačke zvijezde Noomi Rapace mijenja idealiziranu sliku o Majci Terezi. Prvi dan donosi još jedan od zapaženijih filmova u programu, izraelsko-palestinsku dramu More čiji producent Baher Agbariya također stiže na festival kao član žirija.

„U utorak naša kina rade već od 13 sati, a samu feštu otvaranja predvidjeli smo za 20 sati, kada se okupljamo u našoj šumskoj filmskoj oazi Rakovom jarku i uz zvuke Puhačkog orkestra Fužine uplovljavamo u novu avanturu. Svečanost se nastavlja u 21 sat projekcijom poljskog filma godine Ministranti, obiteljske komedije o dječacima koji u maniri Robina Hooda otimaju novac od pohlepnih svećenika kako bi ga sačuvali za potrebite. Stiže nam redatelj Piotr Domalewski, a nakon filma nastavljamo s glazbenim programom do sitnih sati“, izjavio je Igor Mirković, direktor festivala.

Cinehillov potpis ostaje pažljivo biran autorski program koji donosi najzanimljivije filmove sa svjetskih festivala. Ove godine publiku očekuju i Minotaur, novi film znamenitog ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva, dobitnika Grand Prixa u Cannesu, američka meta-horor komedija Tinejdžerski seks i smrt u Kampu Miasma s Gillian Anderson u glavnoj ulozi i intrigantna belgijska psihološka drama Prašina.

U programu je i svježi dobitnik Velike zlatne arene u Puli, film Koke u režiji Igora Jelinovića. Uz redatelja, u Fužine stižu i dobitnice pulskih nagrada za ženske uloge, Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković. Publika će imati prilike pogledati i još nekoliko nagrađenih naslova iz Pule -mračnu srpsku dramu Oče naš u manjinskoj hrvatskoj koprodukciji, već spomenutu Svadbu i domaći animirani film Kristalni planet.

Posebnu pažnju privlači i ovogodišnja zemlja partner – Crna Gora. Cinehill će predstaviti presjek suvremene crnogorske kinematografije kroz igrane, dokumentarne i kratkometražne filmove, ali i razgovore s autorima koji posljednjih godina sve uspješnije osvajaju europske festivale. Uz projekcije filmova poput 15 i po, Crna truba i Živi i zdravi, publiku očekuju paneli o regionalnim koprodukcijama te predstavljanje monografije suvremenog crnogorskog filma.

Jedan od najzanimljivijih festivalskih fokusa vodi pak na sasvim drugi kraj svijeta – Grenland. Dokumentarni filmovi s otoka pod ledom bit će i dobar povod za razgovor s grenlandskom aktivisticom i zastupnicom u danskom parlamentu Aajom Chemnitz.

Festival će ponuditi i rijetku priliku za susret s dijelom filmske povijesti. Zahvaljujući suradnji sa Zagreb filmom, u Fužine stiže originalni Oscar Dušana Vukotića, jedinog oskarovca s ovih prostora, uz projekcije njegovih filmova Surogat i Gosti iz galaksije te dokumentarca o ovom uglednom autoru, Vude, ti si pobijedio!.

Večeri nakon projekcija tradicionalno su rezervirane za glazbu. Publiku očekuju nastupi Vojka V, Svebora Mihaela Jelića, dvojac Cura i dečko i bend Idu Hobiti, te bogat DJ program kojeg čine Felver, Mario Kovač, Greenlight Collective i Disco sekcija KSET-a. Osim glazbenog programa, festival će ponuditi i niz drugih besplatnih sadržaja – od filmskog kviza Morane Zibar, radionica za djecu, susreta sa sovom Scar i jastrebom Bracom pa sve do eno-gastronomske manifestacije Šuma okusa, koja promovira goransku kuhinju.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i snažnije povezivanje kulture i sporta. Budući da Primorsko-goranska županija nosi titulu Europske regije sporta, posljednji festivalski dan, u nedjelju, 26. srpnja, bit će posvećen rekreaciji i aktivnom boravku u prirodi, uz planinarenje, veslanje na SUP-u, projekcije sportskih filmova i kazališnu predstavu Trening u režiji Paška Vukasovića.

Dok drugi nude crvene tepihe i gradski glamur, Fužine nude šumsku hladovinu, kino pod zvijezdama, razgovore s autorima bez formalnosti i osjećaj da je film ovdje i povod za druženje. Sve informacije o filmovima, raspored projekcija, ulaznice i ostale pojedinosti mogu se pronaći na festivalskoj stranici cinehill.eu.

„Ove smo godine u online pretprodaji prodali gotovo dvostruko više ulaznica nego prošlog ljeta. Ako se po jutru dan poznaje, to je fantastičan znak“, naglasio je Igor Mirković.