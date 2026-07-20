Smrt Brucea Leeja: Je li legendu ubila čaša vode? Nova teorija šokirala je svijet

Bruce Lee već je bio svjetska ikona kada je potpuno neočekivano preminuo u dobi od samo 32 godine. U to je vrijeme radio na nizu novih projekata, od kojih je najpoznatiji bio film "Igra smrti". Bio je u braku s Lindom Emery Lee devet godina i zajedno su imali dvoje djece, sina Brandona i kćer Shannon. Njegova smrt na vrhuncu slave potresla je svijet i pokrenula lavinu nagađanja koja ne jenjavaju ni danas, više od 50 godina kasnije.

Tog kobnog 20. srpnja 1973. godine, Lee se požalio na glavobolju, nakon čega je uzeo lijek protiv bolova Equagesic i otišao odspavati u domu tajvanske glumice Betty Ting Pei u Hong Kongu. Međutim, iz tog sna se nikada nije probudio. Pronađen je bez svijesti, a unatoč brzom pozivu hitne pomoći, liječnici su po dolasku u bolnicu Queen Elizabeth mogli samo proglasiti smrt. Vijest je odjeknula svijetom brzinom munje i ostavila obožavatelje u nevjerici.

Neposredni uzrok smrti bio je cerebralni edem, odnosno oticanje mozga, no ključno pitanje koje je ostalo bez konačnog odgovora jest što je taj edem uzrokovalo. Obdukcijom je utvrđeno da je njegov mozak natekao s normalnih 1400 na čak 1575 grama. U sedamdesetima je službeno objašnjenje bilo da je oticanje posljedica preosjetljivosti, odnosno alergijske reakcije na spomenuti lijek protiv bolova, iako postoje navodi da ga je Lee uzimao i ranije bez ikakvih problema. Ta je teorija mnogima bila sumnjiva i otvorila je prostor za brojna druga nagađanja, od onih o ubojstvu od strane kineske mafije pa sve do bizarnih priča o obiteljskom prokletstvu.

Tijekom godina pojavile su se i druge teorije. Biograf Matthew Polly u svojoj je knjizi "Bruce Lee: A Life" iz 2018. godine iznio hipotezu da je edem mogao biti uzrokovan toplinskim udarom, osobito jer je Lee 1972. godine kirurški uklonio znojne žlijezde ispod pazuha, što je smanjilo sposobnost njegova tijela da se učinkovito hladi. Ipak, najviše pozornosti posljednjih godina privukla je studija iz 2022. objavljena u časopisu "Clinical Kidney Journal". Tim stručnjaka za bubrege iz Španjolske iznio je teoriju da je Lee umro od hiponatremije, stanja uzrokovanog prekomjernim unosom vode. Prema njima, njegovi bubrezi nisu mogli izlučiti višak vode, što je dovelo do fatalnog oticanja mozga. Istraživači su istaknuli da je Lee imao više faktora rizika, uključujući prehranu baziranu na sokovima i proteinskim napitcima te korištenje marihuane koja pojačava osjećaj žeđi. Ironično, čovjek čiji je najpoznatiji citat bio "Budi voda, moj prijatelju", možda je na kraju umro upravo zbog previše vode.

Unatoč nerazjašnjenim okolnostima smrti, ili možda baš zbog njih, Bruce Lee i danas se smatra kulturnom ikonom i najutjecajnijim majstorom borilačkih vještina svih vremena. Časopis TIME ga je 1999. godine proglasio jednom od najutjecajnijih osoba 20. stoljeća. Osnovao je borilačku vještinu Jeet Kune Do, koja uključuje elemente različitih stilova borbe i smatra se pretečom mješovitih borilačkih vještina (MMA), populariziranih kroz organizacije poput UFC-a. Njegov pogreb održan je u Hong Kongu, gdje je i preminuo, no sahranjen je u Seattleu, pokraj svoga sina Brandona, koji je tragično preminuo dva desetljeća kasnije. Povodom 50. obljetnice očeve smrti, njegova kći Shannon napisala je dirljivu posvetu za časopis People: "Obojica ste živjeli tako vibrantno, tako hrabro i istinski, i upravo taj život koji ste utjelovili i dijelili dao mi je hrabrost i želju da ne samo živim, već da rastem i cvjetam kroz vaš gubitak. Vaša energija je vječna i još uvijek komunicira. Još uvijek pogađa. Još uvijek voli."

Leejeva djeca krenula su njegovim stopama. Sin Brandon također je postao glumac i majstor borilačkih vještina, no život je izgubio u 28. godini na snimanju filma "Vrana" nakon što je na njega pucano iz rekvizitnog pištolja. Njegova kći Shannon također je glumica i majstorica borilačkih vještina, a danas je predsjednica Zaklade Bruce Lee, posvećene očuvanju njegove ostavštine. Nakon bratove smrti, postala je glasna zagovornica obavezne obuke o sigurnosti oružja na filmskim setovima. Shannon je također vrlo zaštitnički nastrojena prema imidžu svoga oca; 2021. godine javno je kritizirala redatelja Quentina Tarantina zbog načina na koji je prikazao Brucea Leeja u filmu "Bilo jednom u Hollywoodu", nazvavši taj prikaz "potrošnim stereotipom". Ona je i jedna od izvršnih producentica serije "Ratnik", temeljene na očevim zapisima. U jednom je intervjuu otkrila da se i danas sjeća živih uspomena na oca. "Kada bi usmjerio svoju pažnju na vas, bilo je to kao da vas obasjava sunce", podijelila je. "Taj osjećaj ostao je sa mnom cijeli život."