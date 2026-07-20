FOTO/VIDEO Završilo 60. izdanje Međunarodne smotre folklora! Pogledajte tko je sve nastupio u Zagrebu
Jubilarno, šezdeseto izdanje Međunarodne smotre folklora Zagreb zatvoreno je jučer, 19. srpnja. U proteklih pet dana kroz mnogobrojne programe na zagrebačkim ulicama i pozornicama u središtu grada više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i cijeloga svijeta predstavilo se narodnom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama
Ova tradicionalna manifestacija jedan je od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ove godine tema je bila održivost i otpornost baštine: program je bio osmišljen tako da uvrsti folklorne skupine koje su nastupile na prvom izdanju 1966. godine
Smotra se održala od 15. do 19. srpnja na sljedećim lokacijama: pozornici na Gradecu, pozornici na Trgu bana Jelačića, Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, kao i na nekoliko dodatnih lokacija na kojima su se održale jutarnje Folklorne šetnice poput Bogovićeve ulice
Prvi dan Smotre, srijedu, 15. srpnja, obilježio je program SmoTRAvno, nastup folklornih skupina iz inozemstva. Drugi dan Smotre, četvrtak, 16. srpnja u 19 sati uključio je koncert Dunje Knebl i Roke Margete pod nazivom Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema. Pored spomenutog, u četvrtak 15. srpnja, u centru Zagreba u jutarnjim satima održala se Folklorna šetnica, a u večernjim satima u Svetoj Nedelji program MSF Zagreb izvan Zagreba - nastup folklornih skupina iz inozemstva
U petak, 17. srpnja u 21 sat na pozornici na Gradecu (uz prijenos na HRT-u), održao se centralni dio Smotre - nastup domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske, koje su nastupale na prvoj Smotri 1966. godine, a u međuvremenu su u Registar kulturnih dobara RH upisale dio svoje nematerijalne kulturne baštine
Dio subotnjeg programa je zbog nepovoljnih uvjeta otkazan, a program predviđen na platou Gradec prebačen je u Kulturni centar Travno. Nedjeljni program je održan, osim što je završni program na platou Gradec - Koncert folklornih skupina - otkazan zbog početka kiše
Kompletan program MSF Zagreb izvan Zagreba koji je uključio nastupe folklornih skupina iz inozemstva svakog je dana Smotre održan na različitim lokacijama - u Sv. Nedelji (Strmcu), u Beltincima u Sloveniji, u Vrbovcu te u Pleternici te je izazvao izuzetno velik interes i odaziv publike i posjetitelja
Međunarodna smotra folklora Zagreb održava se u Zagrebu od 1966. godine. Prikazuje i afirmira tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika. Nastavlja dugu tradiciju smotri Seljačke sloge, kulturne, prosvjetne i dobrotvorne organizacije Hrvatske seljačke stranke između dvaju svjetskih ratova. U suvremenoj Hrvatskoj Smotra je dio svjetskoga pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a. Odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, 2014. godine proglašena je festivalskom priredbom od nacionalnog značenja