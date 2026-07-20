FOTO/VIDEO Završilo 60. izdanje Međunarodne smotre folklora! Pogledajte tko je sve nastupio u Zagrebu

Jubilarno, šezdeseto izdanje Međunarodne smotre folklora Zagreb zatvoreno je jučer, 19. srpnja. U proteklih pet dana kroz mnogobrojne programe na zagrebačkim ulicama i pozornicama u središtu grada više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i cijeloga svijeta predstavilo se narodnom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama
Jubilarno, šezdeseto izdanje Međunarodne smotre folklora Zagreb zatvoreno je jučer, 19. srpnja. U proteklih pet dana kroz mnogobrojne programe na zagrebačkim ulicama i pozornicama u središtu grada više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i cijeloga svijeta predstavilo se narodnom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ova tradicionalna manifestacija jedan je od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ove godine tema je bila održivost i otpornost baštine: program je bio osmišljen tako da uvrsti folklorne skupine koje su nastupile na prvom izdanju 1966. godine
Ova tradicionalna manifestacija jedan je od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ove godine tema je bila održivost i otpornost baštine: program je bio osmišljen tako da uvrsti folklorne skupine koje su nastupile na prvom izdanju 1966. godine
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Smotra se održala od 15. do 19. srpnja na sljedećim lokacijama: pozornici na Gradecu, pozornici na Trgu bana Jelačića, Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, kao i na nekoliko dodatnih lokacija na kojima su se održale jutarnje Folklorne šetnice poput Bogovićeve ulice
Smotra se održala od 15. do 19. srpnja na sljedećim lokacijama: pozornici na Gradecu, pozornici na Trgu bana Jelačića, Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, kao i na nekoliko dodatnih lokacija na kojima su se održale jutarnje Folklorne šetnice poput Bogovićeve ulice
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Prvi dan Smotre, srijedu, 15. srpnja, obilježio je program SmoTRAvno, nastup folklornih skupina iz inozemstva. Drugi dan Smotre, četvrtak, 16. srpnja u 19 sati uključio je koncert Dunje Knebl i Roke Margete pod nazivom Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema. Pored spomenutog, u četvrtak 15. srpnja, u centru Zagreba u jutarnjim satima održala se Folklorna šetnica, a u večernjim satima u Svetoj Nedelji program MSF Zagreb izvan Zagreba - nastup folklornih skupina iz inozemstva
Prvi dan Smotre, srijedu, 15. srpnja, obilježio je program SmoTRAvno, nastup folklornih skupina iz inozemstva. Drugi dan Smotre, četvrtak, 16. srpnja u 19 sati uključio je koncert Dunje Knebl i Roke Margete pod nazivom Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema. Pored spomenutog, u četvrtak 15. srpnja, u centru Zagreba u jutarnjim satima održala se Folklorna šetnica, a u večernjim satima u Svetoj Nedelji program MSF Zagreb izvan Zagreba - nastup folklornih skupina iz inozemstva
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U petak, 17. srpnja u 21 sat na pozornici na Gradecu (uz prijenos na HRT-u), održao se centralni dio Smotre - nastup domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske, koje su nastupale na prvoj Smotri 1966. godine, a u međuvremenu su u Registar kulturnih dobara RH upisale dio svoje nematerijalne kulturne baštine
U petak, 17. srpnja u 21 sat na pozornici na Gradecu (uz prijenos na HRT-u), održao se centralni dio Smotre - nastup domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske, koje su nastupale na prvoj Smotri 1966. godine, a u međuvremenu su u Registar kulturnih dobara RH upisale dio svoje nematerijalne kulturne baštine
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Dio subotnjeg programa je zbog nepovoljnih uvjeta otkazan, a program predviđen na platou Gradec prebačen je u Kulturni centar Travno. Nedjeljni program je održan, osim što je završni program na platou Gradec - Koncert folklornih skupina - otkazan zbog početka kiše
Dio subotnjeg programa je zbog nepovoljnih uvjeta otkazan, a program predviđen na platou Gradec prebačen je u Kulturni centar Travno. Nedjeljni program je održan, osim što je završni program na platou Gradec - Koncert folklornih skupina - otkazan zbog početka kiše
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Kompletan program MSF Zagreb izvan Zagreba koji je uključio nastupe folklornih skupina iz inozemstva svakog je dana Smotre održan na različitim lokacijama - u Sv. Nedelji (Strmcu), u Beltincima u Sloveniji, u Vrbovcu te u Pleternici te je izazvao izuzetno velik interes i odaziv publike i posjetitelja
Kompletan program MSF Zagreb izvan Zagreba koji je uključio nastupe folklornih skupina iz inozemstva svakog je dana Smotre održan na različitim lokacijama - u Sv. Nedelji (Strmcu), u Beltincima u Sloveniji, u Vrbovcu te u Pleternici te je izazvao izuzetno velik interes i odaziv publike i posjetitelja
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Međunarodna smotra folklora Zagreb održava se u Zagrebu od 1966. godine. Prikazuje i afirmira tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika. Nastavlja dugu tradiciju smotri Seljačke sloge, kulturne, prosvjetne i dobrotvorne organizacije Hrvatske seljačke stranke između dvaju svjetskih ratova. U suvremenoj Hrvatskoj Smotra je dio svjetskoga pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a. Odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, 2014. godine proglašena je festivalskom priredbom od nacionalnog značenja
Međunarodna smotra folklora Zagreb održava se u Zagrebu od 1966. godine. Prikazuje i afirmira tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika. Nastavlja dugu tradiciju smotri Seljačke sloge, kulturne, prosvjetne i dobrotvorne organizacije Hrvatske seljačke stranke između dvaju svjetskih ratova. U suvremenoj Hrvatskoj Smotra je dio svjetskoga pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a. Odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, 2014. godine proglašena je festivalskom priredbom od nacionalnog značenja
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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