Aljoša Jurinić publici će pokazati zašto je jedan od najuspješnijih svjetskih pijanista današnjice

Nakon dva festivalska tjedna i tri iznimno posjećena koncerta, Večeri na Griču ulaze u svoju završnicu uz dva glazbena događaja svjetske klase – recital hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Jurinića i nastup jednog od najpoznatijih vokalnih ansambala današnjice, VOCES8.

Festival koji već desetljećima zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Zagreba i ove godine potvrđuje svoj ugled vrhunskim programom i gostovanjima umjetnika svjetskoga glasa. U završnom tjednu 45. izdanja Večeri na Griču publiku očekuju još dva koncerta renomiranih glazbenika – našeg cijenjenog pijanista Aljoše Jurinića i popularnog britanskog ansambla VOCES8.

U utorak, 21. srpnja, jedan od najuspješnijih hrvatskih pijanista današnjice - Aljoša Jurinić - zagrebačkoj će publici predstaviti virtuoznost koja ga je dovela na neke od najprestižnijih svjetskih pozornica.

Hvaljen kao iznenađujuće suptilan i vizionarski pijanist s rijetkim spojem šarma i majstorstva, Jurinić je posljednjih godina izgradio impresivnu međunarodnu karijeru. Laureat je najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja, među kojima su Queen Elisabeth u Bruxellesu, Leeds International Piano Competition i Chopinovo natjecanje u Varšavi, a nastupao je u više od 35 zemalja na pet kontinenata. Od Carnegie Halla u New Yorku i bečkog Musikvereina do koncertnih dvorana u Tokiju, Parizu i Milanu, njegova je glazba osvajala publiku diljem svijeta.

Veliko finale 45. Večeri na Griču rezervirano je za glazbeni spektakl svjetskog glasa. U srijedu, 22. srpnja, pozornicu preuzima VOCES8 - britanski vokalni ansambl koji je svojim jedinstvenim zvukom osvojio publiku i kritiku diljem svijeta. Nominiran za nagradu Grammy i danas najslušanija klasična vokalna skupina na digitalnim platformama, VOCES8 poznat je po savršenoj harmoniji glasova, očaravajućim interpretacijama i repertoaru koji s jednakom lakoćom spaja klasiku, suvremenu glazbu i popularne skladbe.

Njihovi nastupi redovito rasprodaju najuglednije svjetske koncertne dvorane, uključujući londonski Wigmore Hall, amsterdamski Concertgebouw, hamburšku Elbphilharmonie, Berliner Philharmonie, bečki Konzerthaus i Sydneysku operu. Samo tijekom aktualne sezone održali su više od 120 koncerata u 20 zemalja svijeta, potvrđujući status jednog od najtraženijih vokalnih ansambala današnjice.

Uz Aljošu Jurinića i VOCES8, Večeri na Griču zaključit će još jedno uspješno festivalsko izdanje, potvrđujući visoku umjetničku razinu programa i status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događanja u Zagrebu. Velik odaziv domaće i strane publike na ovogodišnjim koncertima još jednom potvrđuje prepoznatljivost, kvalitetu i važnost festivala na kulturnoj karti Zagreba.

Svi koncerti održavaju se u atriju Galerije Klovićevi dvori s početkom u 21 sat, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio i na službenim stranicama organizatora.