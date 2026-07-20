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nastupni album grupe Dorian Gray

Stiglo vinilno reizdanje albuma 'Sjaj u tami', koji je na domaćoj sceni postavio nove standarde art rock i post novovalne scene

Sjaj u tami
Croatia Records
Autor
Hrvoje Horvat
20.07.2026.
u 10:01

Glazbena interakcija između Massima (vokal, gitare), Vedrana Čupića (gitare, prateći vokal), Branka Terzića (bubnjevi, prateći vokal), Tonija Ostojića (klavijature) i Emila Krnjića (bas), u produkciji Aleksandra Saše Habića, jednog od najuspješnijih producenata tog vremena, i danas zvuči moderno i poletno, bez imalo zaostajanja za tadašnjim inspiracijama i grupama na koje su se ugledali

Još jedno vinilno reizdanje pojavilo se iz fundusa Croatia Recordsa – nastupni album grupe Dorian Gray. Izvorno objavljen 1984. godine, album "Sjaj u tami" na domaćoj sceni postavio je nove standarde art rock i post novovalne scene.

Album koji je predstavio Dorian Gray kao jedan od prepoznatljivih bendova tog vremena, uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorski rukopis i jedinstveni baritonski vokal Massima Savića, ponovno je dostupan s remasteriranim zvukom u luksuzno opremljenom vinilnom reizdanju. Sniman u jesen 1983. i objavljen početkom 1984. za Jugoton, "Sjaj u tami" odmah je privukao pozornost publike i kritike svojom mračnom atmosferom, sofisticiranim instrumentalizacijama i melankoličnim art pop-zvukom na tragu tada popularnih grupa Japan, Roxy Music i Talking Heads.

Dok tu stranu Dorian Graya na albumu vjerno oslikavaju pjesme poput "Dugo si sam", "Monstrum pored sna", "Kuća" i "Jahač", na drugoj strani je naslovna pjesma, koja je svojim komercijalnim potencijalom grupi prokrčila put na vrhove tadašnjih top lista. Reinterpretacija pjesme "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore", velike uspješnice američkog trija The Walker Brothers, ovdje naslovljena "Sjaj u tami" – i efektno aranžmanski preuređena na tragu pjesme "Heroes" Davida Bowieja – postat će pjesma koja će do danas obilježiti i Dorian Gray i buduću samostalnu karijeru Massima Savića. Glazbena interakcija između Massima (vokal, gitare), Vedrana Čupića (gitare, prateći vokal), Branka Terzića (bubnjevi, prateći vokal), Tonija Ostojića (klavijature) i Emila Krnjića (bas), u produkciji Aleksandra Saše Habića, jednog od najuspješnijih producenata tog vremena, i danas zvuči moderno i poletno, bez imalo zaostajanja za tadašnjim inspiracijama i grupama na koje su se ugledali.

Sjaj u tami
Foto: Croatia Records

Uz osvrte Siniše Škarice i Zorana Tučkara, reizdanje donosi i opširan intimni uvid u svijet nastanka grupe koji su napisali njihovi tada bliski suradnici, dizajneri Sanja Bachrach Krištofić i Mario Krištofić, koji su omotnicom odredili vizualni identitet grupe. Bogato opremljena knjižica donosi brojne, do sada neobjavljene fotografske i grafičke materijale grupe koje također potpisuju Bachrach & Krištofić, autori originalnog omota. Album je remasterirao Mauro Širol, dok je vinil albuma "rezao" (lacquer cut) u londonskom Abbey Road Studios poznati Sean Magee.

Ključne riječi
kultura glazba Croatia records vinil reizdanje Massimo Savić bend Dorian Gray

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