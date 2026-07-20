Ubojstvo, ucjena i korupcija: Večeras strepimo uz mračne tajne gradske elite

Priča o "Slomljenom gradu" započinje sedam godina prije glavne radnje, u trenutku koji definira karijeru i život policajca Billyja Taggarta (Mark Wahlberg). Taggart je na sudu oslobođen optužbi za ubojstvo Mikeyja Tavareza, čovjeka optuženog za silovanje i ubojstvo šesnaestogodišnje djevojke koji je zbog tehničke pogreške izbjegao osudu. Iako ga gradonačelnik New Yorka, moćni Nicholas Hostetler (Russell Crowe), u privatnosti naziva herojem, politički pritisak je prevelik. Kako bi se izbjegao daljnji skandal, Hostetler ga prisiljava da napusti policijsku službu.

Taj kompromis ostavlja Taggarta s gorkim okusom u ustima i s dugom prema čovjeku koji mu je istovremeno spasio slobodu i uništio karijeru, postavljajući temelje za kompleksan odnos koji će se godinama kasnije ponovno aktivirati.

Sedam godina kasnije, Billy Taggart je privatni detektiv čija se agencija jedva održava na životu. Dani mu prolaze u praćenju nevjernih supružnika i naplaćivanju dugova od slomljenih klijenata. Živi s djevojkom Natalie (Natalie Martinez), glumicom u usponu, no financijski i profesionalni neuspjesi bacaju sjenu na njegov život. Upravo tada, uoči napetih izbora na kojima se bori za novi mandat, ponovno ga kontaktira gradonačelnik Hostetler. Nudi mu pozamašnu svotu od 50 tisuća dolara za naizgled jednostavan zadatak: sumnja da ga supruga Cathleen (Catherine Zeta-Jones) vara i želi dokaze. Taggart, pritisnut dugovima, nevoljko prihvaća posao, nesvjestan da je ponuda samo mamac koji će ga uvući u opasnu mrežu intriga.

Istraga se isprva čini rutinskom. Taggart ubrzo otkriva da se Cathleen sastaje s Paulom Andrewsom (Kyle Chandler), voditeljem kampanje gradonačelnikovog glavnog protukandidata, Jacka Vallainta (Barry Pepper). Nakon što Taggart preda gradonačelniku inkriminirajuće fotografije, vjeruje da je posao završen. Međutim, idila kratko traje. Ubrzo nakon njihovog susreta, Andrews je pronađen mrtav, a Taggart shvaća da nije bio unajmljen da razotkrije preljub, već da postane pijun u jednoj mnogo većoj i opasnijoj igri. Prevaren i izigran, počinje sumnjati da se iza svega krije nešto daleko mračnije od bračne nevjere i da ga je Hostetler svjesno iskoristio za svoje političke ciljeve, gurnuvši ga u središte ubojstva.

Kako Taggart dublje kopa, klupko laži se odmotava, otkrivajući srž zavjere. Nije se radilo o aferi, već o golemoj korupcijskoj shemi vezanoj uz građevinski projekt Bolton Village. Hostetler, u partnerstvu s moćnim tajkunom Samom Lancasterom, planira srušiti stambeni kompleks za siromašne kako bi izgradili vrlo unosne poslovne zgrade, čime bi zaradili bogatstvo, a stotine obitelji ostavili bez doma. Cathleen i ubijeni Andrews zapravo su radili zajedno kako bi prikupili dokaze i raskrinkali gradonačelnika prije izbora. Prevaren, Taggart kreće u neumornu potragu za istinom, odlučan da se osveti čovjeku koji ga je dvaput izmanipulirao, pretvarajući se tako u gradonačelnikovu najveću noćnu moru.

Iako film nosi impresivna glumačka imena, kritičari su bili podijeljeni oko njihovih izvedbi. Posebne pohvale dobio je Russell Crowe, koji je s vidljivim užitkom utjelovio karizmatičnog, ali beskrupuloznog i slatkRječivog političara, lika koji je mnoge podsjetio na stvarne figure iz svijeta politike. S druge strane, izvedba Marka Wahlberga u ulozi Taggarta često je opisivana kao predvidljiva interpretacija "macho" antijunaka, lika kakve je već igrao, ali bez dubine koja bi ga učinila pamtljivim. Catherine Zeta-Jones kao zagonetna gradonačelnikova supruga i snažan sporedni ansambl, koji čine Jeffrey Wright, Barry Pepper i Kyle Chandler, daju filmu potrebnu težinu, no njihovi likovi ostaju nedovoljno razrađeni, a sporedne radnje, poput Taggartove veze, ostavljaju dojam da su skraćene u montaži.

"Slomljeni grad" je projekt koji je dugo čekao na realizaciju. Scenarij Briana Tuckera nalazio se 2008. na poznatoj holivudskoj "crnoj listi" najboljih, ali neproduciranih scenarija. Režije se prihvatio Allen Hughes, kojem je ovo bio prvi samostalni redateljski pothvat bez brata blizanca Alberta, s kojim je stvorio kultne filmove poput "Menace II Society". Unatoč potencijalu, film je bio komercijalni promašaj, zaradivši tek 35 milijuna dolara na budžet koji se kretao između 35 i 57 milijuna, uz pretežno negativne recenzije. Kritičari su zamjerali isprekidanu radnju, navodeći kako film djeluje kao da je bio zamišljen kao duži, slojevitiji krimi-ep, ali je u postprodukciji srezan na manje od dva sata. Mnogi su uočili i očit utjecaj klasika "Kineska četvrt", od kojeg posuđuje osnovnu premisu - istraga nevjere koja razotkriva veliku zavjeru s nekretninama - ali ne uspijeva postići njegovu atmosferu i napetost.

Unatoč manama, "Slomljeni grad" ostaje gledljiv triler koji istražuje tanku liniju između pravde i osvete u svijetu gdje je moć ultimativno oružje. Film se dotiče i Taggartovih unutarnjih demona, posebice njegovog alkoholizma, iako je taj aspekt priče doživio kritike zbog nelogičnosti, jer se čini da Taggart postaje oštroumniji i sposobniji nakon što se vrati piću. Na kraju, Taggartova odluka da razotkrije Hostetlera, čak i po cijenu vlastite slobode, nudi moralno kompleksan završetak koji izbjegava tipičan holivudski sretan kraj. To je priča o slomljenom čovjeku u slomljenom sustavu, koja, iako se po kritici previše oslanja na klišeje žanra, pruža dovoljno intrige i preokreta da zadrži pažnju gledatelja do samog kraja.