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'Odiseja' ruši sve rekorde: Ep Christophera Nolana u prvom vikendu zaradio više od 264 milijuna dolara!

Universal Pictures
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 15:23

Novi film proslavljenog redatelja, epska adaptacija Homerovog spjeva koji igra i u hrvatskim kinima, ostvario je nevjerojatan uspjeh na kino blagajnama i postao treći najuspješniji debi 2026. godine. Impresivnom zaradom film je već u prvim danima prikazivanja premašio troškove produkcije

Novi film Christophera Nolana, "Odiseja", pokazao se kao apsolutni trijumf na kino blagajnama, zaradivši tijekom prvog vikenda prikazivanja više od 264 milijuna dolara diljem svijeta. Ovaj spektakularni rezultat uključuje 124,5 milijuna dolara prikupljenih u 3919 kina u Sjedinjenim Američkim Državama te dodatnih 139,6 milijuna dolara s međunarodnih tržišta.

Time je "Odiseja" ostvarila treće najveće otvaranje za jedan film u SAD-u tijekom 2026. godine, smjestivši se odmah iza animiranih hitova "Priča o igračkama 5", koji je zaradio 159 milijuna dolara, te "The Super Mario Galaxy Movie" sa 131 milijunom dolara. Uspjeh je tim veći što je film znatno nadmašio rane projekcije analitičara, koji su predviđali zaradu između 90 i 100 milijuna dolara na američkom tržištu.

Za redatelja Christophera Nolana ovo je ujedno i najveće globalno otvaranje u karijeri, čime je nadmašio vlastite prethodne rekorde. Njegov film "Vitez tame: Povratak" prethodno je držao vrh s 249 milijuna dolara, dok je njegov prethodnik, "Vitez tame", zaradio 198 milijuna dolara, pri čemu nijedna od tih svota nije prilagođena za inflaciju. Usporedbe radi, Nolanov nedavni projekt "Oppenheimer", koji je 2024. godine osvojio sedam Oscara, uključujući one za najbolji film i najbolju režiju, na međunarodnom je tržištu u otvaranju ostvario zaradu od 180 milijuna dolara. "Odiseja" je tako potvrdila Nolanov status kao jednog od rijetkih redatelja čije ime samo po sebi jamči ogroman interes publike i financijski uspjeh.

Riječ je o adaptaciji drevnog grčkog epa pjesnika Homera, koji prati lukavog kralja Itake, Odiseja, na njegovom teškom, desetljeće dugom putovanju kući nakon borbe u Trojanskom ratu. U glavnoj ulozi kralja Odiseja našao se Matt Damon, a zvjezdanu glumačku postavu čine i Anne Hathaway kao njegova vjerna supruga Penelopa, Tom Holland kao sin Telemah te Zendaya u ulozi božice Atene, dok se u sporednoj ulozi pojavljuje i Robert Pattinson. Film, koji je premijerno prikazan u petak, 17. srpnja, snimljen je s proračunom od 250 milijuna dolara, uz dodatnih 125 milijuna uloženih u marketing, što znači da je već u prvom vikendu uspio pokriti produkcijske troškove.

Znakovi golemog uspjeha bili su vidljivi i mnogo prije same premijere. Naime, proročanstvo o trijumfu filma najavljeno je kada su ulaznice za projekcije na 70-milimetarskoj vrpci rasprodane gotovo trenutno, i to godinu dana prije nego što je film uopće trebao stići u kina, kako prenosi People.com. Zbog nevjerojatne potražnje, više od 50 kina diljem Sjeverne Amerike uvelo je dodatne projekcije u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima, s terminima od sedam ujutro do tri sata ujutro. Na Manhattanu su se ulaznice preprodavale za više od 1000 dolara na eBayu, što svjedoči o statusu "Odiseje" kao kulturnog događaja godine.

Čak i prije nego što je film stigao pred širu javnost, dobio je izvrsne ocjene kritičara. Na popularnoj stranici Rotten Tomatoes trenutno drži snažnu ocjenu od 96 posto, a mnogi su ga opisali kao "vizualno remek-djelo" koje će postati Nolanov najbolje ocijenjeni film svih vremena. Pretpremijerne projekcije u četvrtak, 16. srpnja, zaradile su 17,6 milijuna dolara, nadmašivši tako brojke filma "Priča o igračkama 5" i postavivši rekord za najbolje pretpremijerne rezultate u 2026. godini. Zanimljivo je da je čak 25 posto te zarade ostvareno u IMAX kinima, potvrđujući da publika želi doživjeti ovaj ep na najvećem mogućem platnu.

Publika je film prihvatila s jednakim oduševljenjem, dodijelivši mu najvišu ocjenu "A" na platformi CinemaScore, dok na stranici Rotten Tomatoes ima 97 posto pozitivnih ocjena publike. Uspjeh "Odiseje" još je impresivniji s obzirom na to da je riječ o filmu s oznakom R, koja ograničava pristup mlađoj publici, i to u godini u kojoj kino blagajnama dominiraju obiteljski filmovi. Čini se da ni manje online kontroverze i kampanje protiv filma nisu imale nikakav utjecaj na njegov uspjeh. Analitičari sada predviđaju da će "Odiseja" nastaviti svoj uspješan pohod i vrlo vjerojatno prijeći magičnu granicu od milijardu dolara zarade. "Odiseja" se sada prikazuje u kinima.

Ključne riječi
kino blagajne zarada hit film Odiseja Christopher Nolan

Komentara 2

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OS
Ostrež
16:40 20.07.2026.

Crni vikinzi, crne engleske plemkinje u viktorijansko doba, indijci i arapi na divljem zapadu, izmišljeni crni Velaryioni, crni rimski senatori…

ME
MediciKM
16:41 20.07.2026.

Da mu nije toliko jak PR bio bi to još jedan "tematski" film.

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