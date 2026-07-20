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Mag makedonskog rocka

Znate li tko su Mizar, Gotra i Superhiks? Ljubitelji rocka znaju, a ostale će podučiti Toše Filipovski

Robert Atanasovski
Autor
Hrvoje Horvat
20.07.2026.
u 10:36

Toše Filipovski 28. srpnja u Zagrebu će održati predavanje o makedonskoj rock sceni od 60-ih do danas, a temelji ga na svojim kapitalnim izdanjima poput „Makedonske rock enciklopedije“. Prezentacija kroz naraciju i prikaz arhivskih materijala, fotografija, video-zapisa i glazbenih primjera prati evoluciju makedonske rock scene

Makedonski kulturno-informativni centar u Zagrebu uskoro organizira „Audio-vizualnu prezentaciju o povijesti makedonske rock glazbe (1963–2026)“, koja će se održati 28. srpnja, s početkom u 19 sati, u prostorijama Centra (ul. Andrije Hebranga 4).

Događaj predstavlja jedinstvenu, 45-minutnu prezentaciju koja kroz naraciju i prikaz arhivskih materijala, fotografija, video-zapisa i glazbenih primjera prati evoluciju makedonske rock scene, od njezinih početaka 60-ih godina prošlog stoljeća pa sve do suvremenih tokova.

Predavanje Toše Filipovskog temelji se na njegovim kapitalnim izdanjima: „Makedonska rock enciklopedija“, „Makedonska diskografija – vinili“, „Makedonski rock vremeplov“, kao i na najnovijim publikacijama posvećenima značajnim bendovima i autorima s makedonske scene – Mizar, Gotra i Superhiks. Program je namijenjen široj publici – ljubiteljima glazbe, kolekcionarima, istraživačima i svima zainteresiranima za kulturnu povijest regije.

Ovim predavanjem Filipovski nastavlja svoju dugogodišnju misiju sustavnog arhiviranja, dokumentiranja i afirmacije makedonske rock glazbe kao važnog dijela kulturne baštine. Smatra se jednim od najrelevantnijih kroničara makedonske rock kulture, a njegov rad predstavlja važan temelj za razumijevanje glazbene povijesti Makedonije.

Događaj u Zagrebu dio je šire projektne turneje koja povezuje glazbene centre bivše Jugoslavije, otvarajući prostor za novi dijalog, razmjenu i ponovno otkrivanje zajedničke kulturne baštine. Ovo nije samo predavanje kažu organizatori, „ovo je živa arhiva, glazbena lekcija i emotivni podsjetnik na vremena kada je rock’n’roll bio više od glazbe“.

Predavanje je dio godišnjeg programa Makedonskog KIC-a u Zagrebu i podržano je od strane Ministarstva kulture i turizma Republike Makedonije. Autor ovih cjelovitih i volumenom iscrpnih, tvrdoukoričenih knijga velikog formata, Toše Filpovski nakon predstavljanja u Rijeci 20. srpnja i zagrebačkog predavanja 28. srpnja, 3. kolovoza gostuje u Puli, 5. kolovoza u Splitu, i 7. u Dubrovniku.

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makedonski KIC Zagreb predavanje makedonska rock scena tošo filipovski

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