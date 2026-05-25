Paraf priprema zadnji koncert u Rijeci: 'Punk nije i ne može biti modni trend, punk je glasni krik onih s margine'

Legendarni riječki bend Paraf objavio je novi singl i videospot "Refleksija", još jedno snažno autorsko djelo kojim najavljuju svoj posljednji koncert u Rijeci, zakazan za 29. svibnja u Pogonu. Objava singla dolazi uoči velikog riječkog koncerta kojim bend obilježava 50 godina djelovanja, ali i simbolično zatvara riječko koncertno poglavlje svoje karijere. Koncert, prvotno najavljen za travanj, zbog zdravstvenih razloga i bolesti više članova benda pomaknut je na novi datum. Publiku očekuje poseban koncert i velika promocija novog studijskog albuma "Paraf", prvog nakon kultnih "Zastava" iz 1984. godine, koji na jednom izdanju okuplja sve faze i postave benda. Paraf je jedan od ključnih bendova riječkog i jugoslavenskog punka, čiji je sirovi izraz krajem 70-ih definirao zvuk i stav cijele generacije te snažno utjecao na razvoj alternativne scene u regiji. Uoči velikog koncerta razgovarali smo s pjevačicom Pavicom Čabrljan, koja je u grupu došla 1981. zamijenivši Valtera Kocijančića. Na novom albumu oboje su podijelili uloge glavnog vokala. Prisjećajući se povratka u Rijeku i samih početaka benda, Pavica Čabrljan u nekoliko riječi sažima atmosferu prvih koncerata: "Energija, prkos, mladost, čopor, produžni kabeli, improvizacije...", rekla nam je, dok na samu pomisao o tome jesu li tada bili svjesni da sudjeluju u stvaranju nečega što će kasnije biti prepoznato kao početak punk-pokreta u Jugoslaviji kroz smijeh dodaje: "Ma možeš misliti što i koliko ti može biti jasno kad imaš 16-17 godina, hahaha, mi smo bili jako ljuti na društvo oko sebe i imali smo silnu želju za svirkom." Ne uljepšava ni iskustvo odrastanja u takvom okruženju pa ističe kako je biti punker u socijalističkoj Jugoslaviji značilo biti "izložen, nepoželjan, potencijalno opasan za društvo koje se u početku jako trudilo da spriječi tu 'ideološku pošast'", dodajući da su mnogi "na svojoj koži osjetili društvenu disciplinsku batinu", iako je s vremenom "popustila sparina jer je ionako sve počelo odlaziti u k...". O posebnosti riječkog punka govori iz šire slike grada koji ga je oblikovao: "Riječki punk definitivno je bio drukčiji, Ljubljana je imala svoj film, Zagreb je bio gospodar kulture, šminkeri; a Rijeka socrealistički grad – spavaonica, tvornice, luka, brodogradilište, mješavina svih Jugoslavena, grad izgubljenih zemljaka, radnika lumpenproletera, radničke djece bez perspektive, ali ogromne nagomilane energije i želje za promjenom...", objasnila je i naglasila kako je upravo takav kontekst omogućio da punk "formira duh i urbanu scenu i otvori vrata svim oblicima kreativnosti".

Bunt koji je obilježio njihove rane radove, kako kaže, nije nestao ni danas: "Ako imaš imalo razvijen osjećaj za ispravno, ne možeš prihvatiti nenormalne stvari u svom okruženju i taj osjećaj nas prati cijelog života do danas", rekla je Pavica, koja novi album, na kojem su okupili sve postave benda, opisuje kao dugotrajan, ali prije svega ispunjavajući proces: "Taj 'projekt' traje od 2019. godine i bio nam je čisti užitak svaki zajednički trenutak u stvaranju i preplitanju različitih energija". Njihov autorski pristup, dodaje, nikada nije bio usmjeren na predviđanje budućnosti, već na komentiranje stvarnosti: "Sjećaš se ona dva lika na balkonu u Muppet showu? Oni samo komentiraju... Mi smo u svojim pjesmama uvijek komentirali, a vrijeme učini ostalo. Danas je prilično zamagljen pogled unaprijed; korak može biti i unatrag, tko zna...", rekla je, ističući pritom kako je i današnje društvo "možda više no ikada neiscrpan izvor inspiracije". Na činjenicu da je punk u međuvremenu postao svojevrsna kulturna institucija gleda bez zadrške: "Ako je društvu trebalo 50 godina da shvati i prihvati, u redu, ali punk nije i ne može biti modni trend, punk je glasni krik onih s margine, punk je svjetonazor, punk ili živiš ili ne", poručila je. Posebno zadovoljstvo, priznaje, danas joj pričinjava publika, koja je generacijski sve raznolikija:

"Vrijeme se ne može uspoređivati, svaka generacija ima svoje načine izražavanja. Nama je posebno drago u publici vidjeti nekoliko generacija, a posebno mlade koji jako dobro poznaju pjesme iako mi nismo eksponiran bend. Prkos je pokretačka energija i dobro je dok postoji", rekla je Pavica, dodajući kako je na mlađima da pronađu vlastite načine promjene svijeta. Najavljeni riječki koncert potvrđuje kao posljednji samostalni u tom gradu: "Točno, ovo je posljednji samostalni koncert u Rijeci i drago nam je da će nam se pridružiti stari frendovi, bend Grč i Kralj iz Termita. U planu su još neki koncerti i projekti, ali o tome kad bude vrijeme", zaključila je.