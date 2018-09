Zaposlenici HNK kreću u prosvjed upozorenja

Uoči nove kazališne sezone koja započinje u ponedjeljak, a k tome i ovih dana već najavljivanog održavanja Festivala svjetskog kazališta (čiji je početak 15. rujna), u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu najavljuje se prosvjed dijela zaposlenika. Točnije, tehnike.

– Riječ je o problemima i iz prošlosti i iz sadašnjosti koji nisu rješavani na vrijeme. Repertoar HNK je velik, a stanje je neodrživo. Jednostavno, tehnika ne može na dosadašnji način opskrbljivati predstave. Već godinama dolazi do puno problema u samoj proizvodnji predstava. Mi se trudimo napraviti sve kako bi stvari donekle funkcionirale, no često se nalazimo u situacijama koje nisu ni zakonske ni valjane. Riječ je o brojnim problemima, primjerice, enormnom broju prekovremenih sati, sve ozbiljnijem manjku ljudi, pa čak i o političkim igrama – kazao nam je jučer kasno poslijepodne povjerenik Sindikata scenske djelatnosti HNK (tehnike) Damir Kovač, ističući da je trenutačno stanje neodrživo.

Nerazumijevanje poslodavca

– Unatoč takvim uvjetima rada sve smo te probleme pokušavali riješiti brojnim razgovorima i pregovorima, i sami smo nudili mnoga rješenja, ali smo gotovo uvijek na kraju nailazili na nerazumijevanje poslodavca. Često smo o svemu vrlo konkretno razgovarali i s intendanticom HNK Dubravkom Vrgoč. U protekle dvije godine s njom smo održali desetak sastanaka, no problemi bitni za funkcioniranje tehnike nisu se riješili. Bilo je velikih obećanja od kojih na kraju praktički nije bilo ništa. I s ministricom kulture Ninom Koržinek Obuljen razgovarali smo nekoliko puta – dodao je Kovač u razgovoru za Večernji list pa je u istom nezadovoljnom i ogorčenom tonu nastavio.

– Zbog svega toga, jer situacija se ne mijenja, već biva samo i gora, dolazi do sve većeg nezadovoljstva ljudi. I onda zbog takve atmosfere u kući dolazi do novog problema jer mladi ljudi često odlaze iz HNK, a stariji kolege odlaze u prijevremenu mirovinu, bez obzira na to kakva ona bila. Jednostavno, ljudi su već na izmaku snaga. I zato smo se odlučili za prosvjed koji će se održati tijekom idućeg tjedna. To će biti prosvjed upozorenja jer je funkcioniranje HNK na neki način ugroženo – opisao je Damir Kovač atmosferu u nacionalnom kazalištu najavljujući prosvjed.

Istodobno je naglasio da se u ovaj prosvjed ide i zato što zaposlenici tehnike ne žele da njihova kuća, HNK, na bilo koji način bude oštećena, odnosno da tijekom izvedbi predstava dođe do bilo kakvih problema ili neželjenih posljedica.

– A problema je do sada bilo samo što ih gledatelji u kazalištu nisu primijetili jer smo mi uvijek sve na vrijeme uspjeli riješiti. I zato mi već dulje vrijeme upozoravamo da se ovakva situacija mora konačno riješiti jer želimo da HNK funkcionira kako treba – istaknuo je Damir Kovač.

Inače, tehnika HNK ima 163 zaposlenika, a upravo je jučer još jedan od njih odlučio otići i napustiti HNK.

Intendantica ništa ne zna

O nezadovoljstvu dijela zaposlenika, navedenim višegodišnjim problemima i najavi skorašnjeg prosvjeda, i to u vrlo delikatnom trenutku jer HNK za nekoliko dana treba opet otvoriti vrata svojoj publici, upitali smo jučer intendanticu zagrebačkog HNK Dubravku Vrgoč. Nju su naša pitanja, čini se, zatekla.

– Ni o kakvom prosvjedu zaposlenika HNK nisam informirana. Što se tiče problema, postoje problemi zbog programa koji moramo ostvariti, ali ću i opet podsjetiti kako HNK ima samo jednu scenu na kojoj, izmjenjujući se, rade tri velika ansambla – Drama, Opera i Balet, ali i unatoč tome ne vidim ništa što bi bilo problematično i što bi trebalo rješavati prosvjedima – uzvratila nam je intendantica Dubravka Vrgoč.