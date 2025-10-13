Zagrebačko kazalište lutaka priprema predstavu 'Pustolovine Huckleberryja Finna'

Zagrebačko kazalište lutaka (ZKL) premijerno će u petak, 17. listopada, izvesti predstavu "Pustolovine Huckleberryja Finna", prema knjizi Marka Twaina i u režiji Vanje Jovanovića.

U predstavi dvojica dječaka, Huck i Jim, bježe iz svijeta odraslih koji im nameće pravila i nepravde te na splavi kojom plove niz rijeku Mississippi traže slobodu i prostor u kojem mogu biti svoji. Putovanje ih vodi kroz niz pustolovina, od susreta s trgovcima robljem i komičnim prevarantima do stvarnih opasnosti i odluka koje traže hrabrost. Ova predstava donosi Twainovu poznatu priču u suvremenom kazališnom duhu, spajajući živu glumu, lutke i glazbu, naglasili su iz ZKL-a.

U središtu priče i predstave je jednostavna, ali bitna misao - sloboda nije samo bijeg od pravila nego i spremnost da čujemo i prihvatimo drugog i drugačijeg. Huck i Jim svojim prijateljstvom pokazuju da hrabrost i povjerenje mogu nadjačati predrasude i strah. Putovanje Hucka i Jima podsjeća nas da se kroz pustolovine može zabaviti, ali i nešto naučiti. Djeca će u ovoj priči otkriti koliko su hrabrost, prijateljstvo i znatiželja važni za slobodu. Putovanje Hucka i Jima potiče da vjeruju kako svatko može pronaći svoj put, svoje mjesto i svoje prijatelje, bez obzira na prepreke, dodali su.

Autori dramatizacije su Filip Jurjević i Vanja Jovanović, oblikovatelj lutaka, scenografije i kostima Mario Tomašević, skladatelj Šimun Matišić, a oblikovatelj svjetla Vanja Jovanović. U predstavi glume Marta Bolfan Ugljen, Hana Kunić, Zdenka Šustić, Borna Galinović, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić, Filip Lugarić, Tin Rožman, Adam Skendžić i Goran Vučko.