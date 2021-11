Zagreb Jazz Festival se vraća s megazvijezdama Kurtom Ellingom, Vijayjem Iyerom i Danom Tepferom

Puno je potencijalnih teškoća bavite li se organizacijom jazz festivala u Hrvatskoj, a postoje i dodatni nepredvidivi problemi. Kad se prije dvije godine u grad “vratio” 11. Zagreb Jazz Festival, mogli smo reći da se ne radi o nastavku serijala “Povratak Džedaja”, nego “Džezaja”. Ista meta, isto odstojanje, a i isti organizator, Dražen Kokanović, bili su osigurač koji je nagovještavao da se, nakon nekoliko godina radno provedenih u Istri, jesenski festival u Zagrebu vratio popuniti prazninu koja je nakon njega ostala.

Jer, kad su prestala dva velika jazz festivala u Zagrebu koja je desetak godina organizirao Kokanović – nakon Boška Petrovića vjerojatno najagilniji domaći promotor jazza – ne samo poklonici dobre glazbe nego čitava kulturna sredina ostala je bez ključnih večeri koje su u tih desetak godina dovele u Zagreb megazvijezde jazza i neke od titana svjetske kulture 20. i 21. stoljeća.

Doista, dvijetisućite počele su sjajno, i premda nisu bile daleko, mogli smo se osjećati nostalgično prema tim vrhuncima jazz gostovanja kod nas. Danas, kad su svima puna usta političke korektnosti u odnosu prema ženama te plakatnog lovljenja bodova s kvotama žena u raznim političkim prilikama i društvenim događanjima, valja podsjetiti da je Zagreb imao svoj ženski jazz festival u vrijeme dok se o tome nije vodilo računa.

No, vratimo se na nepredvidive teškoće, kao što je 2010. erupcija vulkana na Islandu zaustavila europski zrakoplovni promet zbog čega je otkazan ženski jazz festival “Jazzarella”, tako se lani uoči 12. Zagreb Jazz Festivala pojavila pandemija korone. Znajući za recentne globalne teškoće, sada je jedino bitno da se do početka festivala 5. studenoga ne dogodi erupcija vulkana Medvednice i da se slučajno ne pojavi Godzilla iz rijeke Save.

Nakon što je ovog ljeta u jeku blažih epidemioloških mjera uspio organizirati Backstage Jazz Festival u Puli, Kokanović se idući tjedan vraća sa tri koncerta 12. Zagreb Jazz Festivala. S obzirom na okolnosti, možda je odmah moguće odlučiti da se idući, 13. festival prozove 14. te se tako smanji svako moguće upletanje sudbine. Kako bilo, Kurt Elling, Vijay Iyer i Dan Tepfer gosti su 12. Zagreb Jazz Festivala koji se održava 5., 7. i 9. studenoga u tri zagrebačke dvorane. Iako je samo Tepfer ostao s lanjskog popisa izvođača, teško da smo mogli poželjeti nekog boljeg od Kurta Ellinga i Vijaya Iyara da mu se pridruže ove godine. Uostalom obojicu smo već gledali na koncertima, a preklanjski Iyarov nastup u dvorani Blagoje Bersa zagrebačke Muzičke akademije s Wadada Leom Smithom bio je u klasi najuzbudljivijih koncerata koje smo u Zagrebu uopće gledali.

Kraće rečeno, ovakav festival ne može podbaciti jednostavno zato što se Kokanovićeva izvorna namjera odavno pokazala neuništivom; kao čovjek koji ne voli letjeti avionom, shvatio je da mora k sebi, tj. k nama u Zagreb ili Hrvatsku, dovesti “sav taj jazz” i glazbenike koje želi vidjeti na koncertu. Pritom nije udovoljio samo sebi, nego je napravio golemu korist cijeloj kulturnoj sceni koju je kao malo tko kod nas proveo terenom najkvalitetnijeg klasičnog i suvremenog jazza.

Dakle, 12. Zagreb Jazz Festival (JAZZG) otvaraju pijanist Vijay Iyer, bubnjar Tyshawn Sorey i kontrabasistica Linda May Han Oh. Nastupit će 5. studenoga u Maloj dvorani Lisinski u 20 sati, a publici će predstaviti novi i zajednički album “Uneasy”. Tijekom karijere svirao je s vodećim glazbenicima suvremenog i free jazza, među ostalima sa Steveom Colemanom, Roscom Mitchellom, Aminom Claudine Myers, Georgeom Lewisom, Oliverom Lakeom i Wadadom Leom Smithom. Osim što nastupa i snima solo, vodi vlastiti trio, kvartet i kvintet. Kao jazz pedagog aktivan je na nekoliko glazbenih škola.

Nakon njih u nedjelju 7. studenoga u veliku dvoranu Lisinski dolazi Grammyjem nagrađeni Kurt Elling i ZJM Big Band (Udruženje jazz muzičara Makedonije). Bit će to njegov četvrti koncert u Hrvatskoj. Elling je i ovogodišnji dobitnik nagrade Grammy u kategoriji najbolji jazz vokalni album (“Secrets Are the Best Stories - Kurt Elling Featuring Danilo Pérez”), a u bogatoj je karijeri osim publici u Hrvatskoj imao priliku pjevati i američkom predsjedniku Baracku Obami na prvoj državničkoj svečanoj večeri 2009. godine. Osim klasika, Elling izvodi i skladbe suvremenih autora rijetko izvođenih u vokalnom jazzu, poput Pata Methenyja, Johna Coltranea, Joea Zawinula, Herbieja Hancocka, Courtneya Pinea i Bobbyja Watsona.

Kraj ovogodišnjeg 12. Zagreb Jazz Festivala rezerviran je za američkog pijanista Dana Tepfera koji će se 9. studenoga predstaviti izvedbama hvaljenog albuma “Goldberg Variations/Variations”. Tepfer je prvi put kod nas gostovao ovoga ljeta s Triom na 3. Backstage Live Pula Festivalu, a na albumu “Goldberg Variations/Variations” iz 2011. izvodio je to Bachovo remek-djelo. Za sva tri koncerta na ulazu u dvoranu potrebno je predočiti digitalnu EU COVID potvrdu ili ovlašteni rezultat negativnog PCR ili antigenskog testa, ne starijeg od 48 sati. Brzo antigensko testiranje omogućeno je na dan koncerta Kurta Ellinga od 18 do 19.30 sati u prostorijama Lisinskog.