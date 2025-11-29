Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
hrvatska premijera

'Wetware' Jana Rozmana spaja stand-up, Elona Muska i psihopolitiku korejskog filozofa Byung-Chul Hana

"Wetware" Jana Rozmana
Foto: Zagrebački plesni centar
1/4
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 11:10

“Wetware” je istodobno osobna ispovijed, društvena analiza i plesno-scenski eksperiment koji publiku suočava s vlastitim unutarnjim hardverom, softverom - i onim najosjetljivijim, wetwareom, što označava pojam “biološkog računala”. Izvedbe predstave u Zagrebačkom plesnom centru na rasporedu su 2. i 3. prosinca

Zagrebački plesni centar (ZPC) najavljuje hrvatsku premijeru predstave "Wetware", najnovijeg rada slovenskog umjetnika Jana Rozmana, projekt nastao u sklopu Pan-Adria mreže, međunarodne platforme koja podupire razvoj suvremenog plesa u regiji.

"Wetware" je hibridna izvedba koja spaja stand-up, Elona Muska i psihopolitiku korejskog filozofa Byung-Chul Hana kako bi otvorila pitanje: Što nas danas tjera da se nikada ne osjećamo dovoljno? Polazeći od osobnog iskustva tjelesnog “zujanja”, simptoma suvremenog preopterećenja, Rozman kreće na humorističan, kritičan i nenametljiv put samospoznaje, naglasili su u priopćenju. Također su istaknuli kako predstava propituje autonomiju tijela u kapitalističkom sustavu nadzora, gdje pametni uređaji koje dobrovoljno nosimo prate svaki naš pokret, glas i dodir. Algoritmi ne samo da ispunjavaju naše želje, nego ih i oblikuju - istodobno hraneći i naše najveće strahove. Kroz koreografsku intervenciju u formi stand-upa, “Wetware” razotkriva psihopolitičke mehanizme nagrađivanja i kontrole koji se odražavaju u somatskim procesima tijela.

Naslov predstave, koji referira na pojam “biološkog računala” - wetware - otvara metaforu tijela kao sustava milijardu pametnih jedinica koje moraju surađivati kako bi funkcionirale. Ispod stalnog elektrokemijskog strujanja potrošačkih želja krije se pitanje: Postajemo li, unatoč prividu slobode, sve manje autonomni?

"Wetware" Jana Rozmana
Foto: Zagrebački plesni centar

Rozman humor koristi kao snažan alat za razotkrivanje “novih totalitarizama” i ispitivanje odnosa između “moći” i “morati”, između želje, kontrole i ranjivosti tijela. “Wetware” je istodobno osobna ispovijed, društvena analiza i plesno-scenski eksperiment koji publiku suočava s vlastitim unutarnjim hardverom, softverom - i onim najosjetljivijim, wetwareom, dodali su. 

Izvedbe predstave "Wetware" bit će održane 2. i 3. prosinca u Zagrebačkom plesnom centru. 

Ključne riječi
kultura suvremeni ples predstava Elon Musk stand up Jan Rozman zagrebački plesni centar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović"
"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović"

Sreli su se na njihove rođendane i zaljubili gotovo istu noć, a kada su se nakon mjesec dana ponovno sreli odlučili su da će živjeti zajedno

"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović" prvi je i najopsežniji prikaz perioda od 1976. do 1988. u kojemu su Marina Abramović i Ulay bili ljubavni par, ali i umjetnički duo koji je imao ključnu ulogu u oblikovanju performansa - od prvog „Relation in Space” na Venecijanskom bijenalu do oproštajnog na Kineskom zidu „The Great Wall Walk”

Učitaj još

Kupnja