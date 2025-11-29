'Wetware' Jana Rozmana spaja stand-up, Elona Muska i psihopolitiku korejskog filozofa Byung-Chul Hana

Zagrebački plesni centar (ZPC) najavljuje hrvatsku premijeru predstave "Wetware", najnovijeg rada slovenskog umjetnika Jana Rozmana, projekt nastao u sklopu Pan-Adria mreže, međunarodne platforme koja podupire razvoj suvremenog plesa u regiji.

"Wetware" je hibridna izvedba koja spaja stand-up, Elona Muska i psihopolitiku korejskog filozofa Byung-Chul Hana kako bi otvorila pitanje: Što nas danas tjera da se nikada ne osjećamo dovoljno? Polazeći od osobnog iskustva tjelesnog “zujanja”, simptoma suvremenog preopterećenja, Rozman kreće na humorističan, kritičan i nenametljiv put samospoznaje, naglasili su u priopćenju. Također su istaknuli kako predstava propituje autonomiju tijela u kapitalističkom sustavu nadzora, gdje pametni uređaji koje dobrovoljno nosimo prate svaki naš pokret, glas i dodir. Algoritmi ne samo da ispunjavaju naše želje, nego ih i oblikuju - istodobno hraneći i naše najveće strahove. Kroz koreografsku intervenciju u formi stand-upa, “Wetware” razotkriva psihopolitičke mehanizme nagrađivanja i kontrole koji se odražavaju u somatskim procesima tijela.

Naslov predstave, koji referira na pojam “biološkog računala” - wetware - otvara metaforu tijela kao sustava milijardu pametnih jedinica koje moraju surađivati kako bi funkcionirale. Ispod stalnog elektrokemijskog strujanja potrošačkih želja krije se pitanje: Postajemo li, unatoč prividu slobode, sve manje autonomni?

Foto: Zagrebački plesni centar

Rozman humor koristi kao snažan alat za razotkrivanje “novih totalitarizama” i ispitivanje odnosa između “moći” i “morati”, između želje, kontrole i ranjivosti tijela. “Wetware” je istodobno osobna ispovijed, društvena analiza i plesno-scenski eksperiment koji publiku suočava s vlastitim unutarnjim hardverom, softverom - i onim najosjetljivijim, wetwareom, dodali su.



Izvedbe predstave "Wetware" bit će održane 2. i 3. prosinca u Zagrebačkom plesnom centru.