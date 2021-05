Vrhunska miniserija koja dokazuje superiornost španjolskog trilera

Američki spisatelj Harlan Coben proteklih je deset godina u književnom svijetu postao sinonim za misteriozni triler pun preokreta, no isto tako i za sporo građenje radnje koja bi mogla na početku biti dosadna zahtjevnijim gledateljima. Coben je također prijašnjih godina postao pravi ljubimac Netflixa jer su “Nevini” već četvrta serija u samo tri godine nastala po njegovu djelu.

Nakon britanske “Sigurni”, poljske “Šume”, američke “Stranci”, stigla je i španjolska “Nevini”. Inače u godinama koje slijede nagledat ćemo se još serija po njegovim djelima budući da je 2018. potpisao multimilijunski ugovor s Netflixom, koji je otkupio scenarije za čak 14 njegovih romana. Ono što je dodatno zaintrigiralo ljubitelje trilera jest da je seriju “Nevini” režirao Oriol Paulo, čovjek koji je režirao i napisao odlični triler “Contratiempo” iz 2016. godine.

Zanimljivo je da se glavni glumci iz “Contratiempa” pojavljuju i u “Nevinima”. Serija počinje s pričom o Mateu Vidalu (Mario Casas), studentu pravnog fakulteta koji jedne noći s bratom Ismom odlazi u klub (Jordi Coll). Naizgled bezazlena svađa oko djevojke promijeni mu život kad se potuče s Danielom (Eudald Font) kojeg je gurnuo na kamenje. Daniel je umro, a Mateo dobio četiri godine zatvora. Nakon izlaska iz upoznaje Oliviju Costu (Aura Garrido) kojom se i oženi, a poslije bratove smrti nasljeđuje i njegovu pravnu tvrtku. Olivia jednog dana dobije poziv s posla i Mateu kaže kako odlazi u Berlin. No on iste večeri dobije fotografije s njezina mobitela koje mu šalje misteriozni goli muškarac. Vara li ga supruga ili je stvar puno kompleksnija? Poznaje li uopće Oliviju, ako joj je to i pravo ime? Kao i u prethodnim serijama nastalim po Cobenovim knjigama, u središtu radnje nije tko je nešto napravio, nego zašto je to napravio i što krije od drugih.

Zanimljiva je stvar što gotovo da i nema glavnog lika, nego svaka epizoda počinje novim, kojeg upoznajemo kroz kratke flashbackove. Tako je u drugoj epizodi glavni lik inspektorica Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez). Moram priznati da sam se cijelu epizodu pitao kako je sad ona uletjela u priču i kakve veze ima s onim što smo vidjeli u prvoj epizodi. A onda se dogodio obrat i, uz jedno veliko ahaaa, radnje su se spojile. Kasnije upoznajemo i druge osobe iz Olivijine prošlosti, a Paulo nas majstorski sve više uvlači u kompleksnu priču u kojoj svaki lik nešto skriva, ali i shvaća da se od prošlosti ne može pobjeći. Za gledanje ove serije trebat će vam koncentracija, no trud će se isplatiti. Glumci su zaista odlični, a iako se radnja vrti oko korektnog Marija Casasa, puno su zanimljivije ženske uloge. Aura Garrido i pogotovo Alexandra Jiménez morale su pružiti višeslojne performanse koje spadaju u sami vrh trilera koje smo imali prilike gledati prethodnih godina.

Premda je kraj mogao biti i bolji, “Nevini” je serija koju će oni hrabriji odbindžati u jednu noć i sutradan nekako preživjeti dan s tamnim podočnjacima. No isplati se!

1. Nevini Krimi triler, 8 epizoda Autor: Oriol Paulo Glumci: Mario Casas, Aura Garrido

2. Zmija Foto: BBC ONE/NETFLIX Zbivanja u seriji gotovo su u potpunosti istinita, a događaju se 1975. i 1976. Njezin je protagonist uglađeni i enigmatični Euroazijac Charles Sobhraj, serijski ubojica koji je često koristio i francuski pseudonim Alain Gautier. Predstavljao se kao trgovac draguljima, a u stvari je bio bezobzirni ubojica koji je drogirao turiste u Indiji i Tajlandu kako bi ih opljačkao sa svojom djevojkom Marie-André Leclerc. Krimi drama, 8 epizoda Autori: Richard Warlow, Toby Finlay Glumci: Tahar Rahim, Jenna Coleman

3. Lupin Foto: Netflix Serija donosi priču o modernom Lupinu, točnije Assaneu Diopu, sinu senegalskog imigranta koji je postao majstor prerušavanja i vrhunski kradljivac. Diop to radi s puno šarma i pravednosti za potlačene tako da gledatelj neće imati problema s navijanjem za njega. Fascinantan je podatak da je ovu seriju u prvih mjesec dana nakon izlaska gledalo čak 70 milijuna ljudi. Akcijski krimić, 5 epizoda Autor: George Kay Glumci: Omar Sy, Vincent Londez