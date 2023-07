Vijetnamci zabranili "Barbie" zbog sporne karte Južnokineskog mora

Dugoočekivani Warner Brosov film "Barbie" redateljice Grete Gerwig na koji se u svijetu "nabrijavaju" već mjesecima, Vijetnamci neće moći gledati. Naime, izvijestili su u ponedjeljak vijetnamski državni mediji, u Vijetnamu su odlučili zabraniti tu vrckavu komediju zato što je u jednoj sceni filma prikazana karta Južnokineskog mora s teritorijima oko kojih se već godinama Vijetnam spori s Kinom.

Takvu kartu, na kojoj je prikazana "linija s devet crtica" u obliku slova "U", koristi Kina, koja svojata golem dio Južnokineskog mora, uključujući i teritorij za koji pak Vijetnam tvrdi da je riječ o njegovu kontinentalnom pojasu na kojemu je dodijelio i naftne koncesije, budući da je riječ o potencijalno resursima bogatom području. Haaški sud tu je kinesku kartu odbacio u međunarodnoj arbitražnoj presudi već 2016. godine, no Kina odbija priznati tu presudu, a po tom pitanju nitko do sada nije napravio baš ništa. No, njihovi sporovi nisu samo "na papiru", jer Kina već neko vrijeme gradi i vojne baze na umjetnim otocima te često patrolira tim vodama.

Film "Barbie", u kojem glavne uloge omiljenih lutki Barbie i Kena tumače Margot Robbie i Ryan Gosling, u vijetnamskim je kinima premijeru trebao imati 21. srpnja, ali kako je nedvosmisleno za državni list Tuoi Tre kazao Vi Kien Thangh, voditelj odjela za kinematografiju koji se bavi uvozom i cenzurom stranih filmova, "dozvolu američkom filmu 'Barbie' za prikazivanje u Vijetnamu nismo izdali jer sadrži uvredljiv prikaz linije s devet crtica".

Iz istog je razloga već 2019. vijetnamska vlada zabranila i animirani film "Everest: Mladi Jeti" studija DreamWorks, prošle godine i Sonyjev akcijski film "Uncharted", Netflix je 2021. za gledatelje u toj zemlji bio primoran ukloniti australsku špijunsku dramu "Pine Gap", a serije poput "Put Your Head On My Shoulder" i "Madam Secretary" morale su cenzurirati scene u kojima se vidi sporna karta. Produkcijska kuća Warner Bros za sada nije komentirala te vijesti.

Hollywood je ionako već dugo na meti kritika zbog podilaženja golemom kineskom tržištu, drugom po vbeličini box-officeu na svijetu, koje ima stroga pravila za filmove koji se prikazuju u Kini i ne suspreže se od zabrana i cenzure. Hollywoodsko ulizivanje kineskim vlastima do sada je uključivalo i brisanje tibetanskih likova iz filmova, cenzuriranje homoseksualnih veza i svega što bi moglo povrijediti moral kineskih građana. Međutim, kako se kinesko-američki odnosi mijenjaju, a hirovi kineskih cenzora sve su češći, možda je i tome došao kraj. Naime, američko Ministarstvo obrane, sa sjedištem u Pentagonu, nakon skandala s tajvanskom zastavom u filmu "Top Gun: Maverick", objavilo je da filmskim studijima više neće davati svoje resurse na raspolaganje budu li pristajali na kinesku cenzuru.