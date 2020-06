Unatoč potresu i krizi, Festival svjetske književnosti u velikom stilu vraća se u Hrvatski glazbeni zavod

Iako je zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda temeljito oštećena potresom, to će staro i reprezentativno zdanje od 6. do 12. rujna ugostiti osmi po redu Festival svjetske književnosti. Iako je situacija nakon potresa i koronskog zatišja nepovoljna i za izdavače (knjižare i knjižnice bile su zatvorene dva mjeseca), Fraktura koja organizira Festival svjetske književnosti krizi usprkos otvara i svoju knjižaru, i to već 4. srpnja u Ulici kneza Mislava 17 u Zagrebu. A ova nova zagrebačka knjižara također će ugostiti neke od programa festivala čiji se svi gosti za sada još ne znaju jer se ne zna koje će sve avionske linije biti u funkciji u rujnu. A neki od njih u Zagreb bi trebali doputovati i preko oceana.

Kandidatkinja za Bookera

– Svoj dolazak u rujnu su potvrdili Semezdin Mehmedinović koji će i otvoriti festival, izraelski autor Etgar Keret koji je jedan od najboljih pripovjedača današnjice, talijanska autorica Francesca Melandri, popularni francuski autor Paul Claudel, norveški pisci Geir Gulliksen koji je uređivao knjige Karla Ovea Knausgårda i Ole Thorstensen, kandidatkinja za nagradu Booker International Dorthe Nors iz Danske, malteški pisac Immanuel Mifsud, turska disidentica Asli Erdoğan, njemački autor Michael Martens koji je nedavno objavio najvažniju suvremenu biografiju Ive Andrića, rumunjski autor Bogdan-Alexandru Stănescu, gošća iz Slovenije Renata Salecl... Popis stranih gostiju, zbog poznatih razloga, još nikako nije konačan.

Od domaćih autora tu su Boris Buden, Ivana Sajko, Đurđica Čilić, Ivana Rogar, Lara Mitraković... Nastavljamo i sa svim programima na koje je publika već navikla. Neke programe ćemo naplaćivati, a na neke će ulaz biti slobodan – rekao je programski direktor festivala Seid Serdarević.

Konferencija za medije održana u maloj dvorani HGZ-a prvi je javni događaj u zgradi koja je jako stradala u potresu, što je naglasila i predsjednica HGZ-a i profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu Romana Matanovac Vučković.

– Uspjeli smo hitnom intervencijom spasiti zgradu od daljnje štete. Do rujna će zgrada biti privedena funkciji i spremna za ugošćivanje festivala, i to i u velikoj i u maloj dvorani. HGZ će tako i dalje biti spreman za suradnju ne samo s glazbenim nego i umjetnicima svih drugih umjetnosti – rekla je Matanovac Vučković koja je doista nevjerojatno upornim radom i zalaganjem uspjela izboriti hitnu obnovu krova HGZ-a koji je teško stradao u potresu i prijetio urušavanjem.

Mala dvorana HGZ-a već je upotrebljiva, a na prepoznatljivoj velikoj dvorani, koja ima možda i najbolju akustiku u gradu, još treba dovršiti radove nakon kojih će biti sigurna za koncertne i slične aktivnosti do potrebne potpune i temeljite obnove.

Ovogodišnji gost popularnih književnih matineja na kojima se okupljaju zagrebačkih srednjoškolci bit će i poznati i svestrani pisac i kulturni animator Ivica Prtenjača (uz njega će tu biti i Mihaela Gašpar i Ante Zlatko Stolica).

– Teško je stvoriti kuću za pisca. A svaki književni festival i svaka knjižara su kuće za pisce. Za Festival svjetske književnosti spreman sam i nositi stolice, kao što sam i radio dok sam osam godina vodio Goranovo proljeće – rekao je Prtenjača.

Iznimno brojne novinare, kojima se pridružio i savjetnik predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima, pozdravili su i suradnik festivala i dekan zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti Tomislav Buntak, direktor za Hrvatsku u Styria Media Group Boris Trupčević i nagrađivana pjesnikinja te gošća ovogodišnjeg festivala Monika Herceg.

Smještaj u stradalom hotelu

Zanimljivo je da će strani i nezagrebački gosti festivala biti smješteni u znameniti zagrebački hotel Palace koji je također teško stradao u potresu, a svoja će vrata otvoriti 1. rujna. Prvi privilegirani gosti u obnovljenom hotelu u kojem je svojedobno odsjeo i Tagore i kojeg je volio Miroslav Krleža tako će biti baš pisci.

U studiju Moderne galerije Josip Račić u Zagrebu tradicionalno će i ove godine biti otvorena skupna izložba dvadesetak umjetnika raznih generacije inspiriranih književnim djelima gostiju festivala. U galeriji Šira bit će izloženi radovi studenata ALU također inspirirani književnim motivima.

Fraktura je organizirala i natječaj za vizual festivala, a ovogodišnji pobjednik je student četvrte godine slikarstva na ALU Mihael Kolarić koji je imao jasan optimistični pristup književnom festivalu koji je u osam godina stekao iznimno brojne poklonike i vjernu publiku kojoj nije teško ni platiti ulaz na književne susrete s vodećim domaćim i stranim piscima današnjice.