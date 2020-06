Vrijeme je da probudimo hrvatsko tržište umjetnina i stvorimo nove, mlade kolekcionare

U utorak popodne, dva dana prije otvaranja art boutique sajma Nesvrstani, u Laubi sve bruji od uzbuđenja. Doslovno - tehnička ekipa na ljestvama s bušilicama u rukama radi punom parom, čuje se kuckanje čekića, umjetnici i galeristi raspakiravaju radove zamotane u šuškavu foliju tražeći najbolju poziciju na koju će ih objesiti. Stiže i kombi s kolekcijom umjetnina u prtljažniku: “Prihajali smo iz Ljubljane” kaže vozač, a voditeljica galerije Lauba Kristina Jakuš užurbano potpisuje, popisuje i usmjerava ih na pravo mjesto, kako bi sve bilo spremno za veliko otvaranje trećeg izdanja Nesvrstanih sutra u 20 sati.

Nesavršenosti čine rad

Čujemo i jednu mladu umjetnicu kako svoju skulpturu potiho komentira već afirmiranom i poznatom kolegi, Alemu Korkutu, koji u sklopu Laube izlaže i svoje skulpture: “Te nesavršenosti, ma to vidiš samo ti. Ali to čini rad” uvjerava je on. U novouređenom dvorištu Laube sad se nalazi i prava terasa za njihov kućni kafić, a krase ga i novi murali. Trafostanice na ulazu je tako oslikao Danijel Žeželj, Miron Milić ponovio je jedan grafit na zidu, a zatekli smo i Lonca koji već gotovo dva mjeseca oslikava divovski mural “Polupani lončići” s desne strane “Kuće za ljude i umjetnost”.

– Kad sija sunce i kad pada kiša, Lonac slika. Tu je još od 28. svibnja, kada je bilo planirano otvorenje Nesvrstanih, a slikat će i tijekom trajanja sajma – govori Kristina Jakuš iz Laube.

U njihovom jedinstvenom izložbenom prostoru, na 1200 četvornih metara, duž desne strane izloženi će biti radovi čak dvadeset i jednog samostalnog umjetnika, dok središnji prostor zauzima jedanaest galerija - i dvanaesta, sama galerija Lauba. Uz brojne hrvatske galerije, među kojima su Greta, Atelijeri Žitnjak, Beck i Kranjčar, ove godine, na sajmu sudjelovat će i tri inozemne - AAC International iz Klagenfurta, Improper Walls iz Beča i Galerija Y iz Ljubljane. Posebna poslastica bit će grafike Ivana Kožarića, a tu su i radovi Igora Eškinje, Marka Tadića, Miljenka Horvata, Lovra Artukovića, Vlaste Delimar... A s obzirom na cijelu situaciju s koronom, priča nam Jakuš, pripreme su krenule u zadnji čas.

– Neka promišljanja o svemu su krenula već krajem prošle godine, rok za natječaj za prijave bio je u siječnju i taman u trećem mjesecu kad smo u sve krenuli malo ozbiljnije, nastupila je pandemija. Na neko vrijeme se zatvorila i galerija i sve je bilo jako neizvjesno, hoćemo li krenuti sa svime u lipnju ili možda kolovozu... Ali eto ohrabrili smo se i riskirali smo. A u trenutku kad smo javili svim izlagačima da ipak idemo u lipnju, lagano je krenulo popuštanje, ali još su i restrikcije bile djelomično na snazi. Planirali smo sve napraviti po propisima, pa i bez popratnog glazbenog programa i usmjeriti se na izlagački, ali kako su se stvari srećom popravljale, malo smo proširili cijelu priču. Zbog svega toga je priprema krenula tek prije nekih mjesec dana, što je zapravo jako malo vremena – otkriva.

Tako će, srećom, i ove godine umjetnički sajam pratiti odličan glazbeni program. Kensington Lima svirat će na otvaranju, u petak je tu Mangroove, a u subotu Truth ≠ Tribe. Održat će se i jedno predstavljanje knjige grafita “Nebitno: Glavu gore”, zagrebačkog street artista umjetničkog imena Nebitno, te panel diskusija “Što je s tržištem umjetnina Srednjoistočne Europe?”. Jer, tržište umjetnina Srednjoistočne Europe, a pogotovo Hrvatske, zaista nije na razini na kojoj bi moglo i trebalo biti, slažu se i svi umjetnici koje smo uspjeli uloviti za izjave tijekom postavljanja izložbe.

– Mislim da su ovakvi sajmovi jako potrebni, a sad ne govorim uopće o tom prodajnom ili financijskom uspjehu. To je naravno važno, ali još je važnija ta mogućnost, odnosno inicijativa da se nekako potakne to tržište umjetnina i čini mi se da svake godine, evo već treću godinu, to postaje sve ozbiljnije, ponuda je sve raznovrsnija i kvalitetnija i ja vjerujem da će i prodaja biti sukladna svemu tome. To je stvarno nužno, jer ovaj sustav kakav imamo u Hrvatskoj, takav je da naprosto, kad se rad proizvede, isproducira i izloži, njegova sudbina je dalje u nekom skladištu ili eventualno rijetkim muzejskim otkupima. A mislim da imamo predobru umjetnost da je se ne bi moglo i tržišno iskoristiti – govori Alem Korkut.

Istog je mišljenja i Bojan Šumonja, koji na “Nesvrstane” dolazi u ulozi voditelja galerije Poola i izlagača.



– Pokrećemo tržište koje je u Hrvatskoj, a to je mantra koja se uvijek ponavlja,gotovo da ne postoji, a ako postoji onda je u povojima. Želimo ga na neki način razviti, predstaviti publici raspon autora koji u Hrvatskoj djeluju – kaže Šumonja koji će uz vlastite radove predstaviti i one Lovre Artukovića, Igora Taritaša i Pavle Pavlovića.

Na “Nesvrstanima” će se ove godine sa svojim grafikama po prvi puta predstaviti i mlada umjetnica Diana Trohar, koja će diplomirati na Grafičkom odsjeku ALU u rujnu.

– Dio radova prikazuje i moju nadolazeću diplomsku izložbu koja će se odviti u Galeriji SC u rujnu. Nadam se da će se odviti - budući da galerija ima žutu naljepnicu! mislim da je ovo jedna dobra prilika da se prezentiramo, predstavimo svoj rad, iskomuniciramo s kolegama, pogotovo sad s obzirom na ovu situaciju kada smo zakinuti za boravak unutar Akademije i najviše nam fali taj međuodnos komentiranja radova... – kaže nam Trohar.

Prilika za nove kolekcionare

A iz Laube pozivaju sve da sudjeluju na ovogodišnjem sajmu, odličnoj motivaciji da se naša kultura kupovine umjetnina napokon probudi.

– Ovo je fantastična prilika za rađanje nekih novih, mlađih kolekcionara te da ljudi shvate koliko je važno podržati scenu, oplemeniti svoj prostor i investirati u umjetnine. To je investicija koja se u konačnici može jako dobro i isplatiti, što, uostalom, vidimo i na primjeru Laube, koja je produkt višegodišnjeg kolekcionarstva – zaključila je Kristina Jakuš.