Umrla naša legendarna filmašica, osnivačica studija montaže na ADU

Napustila nas je prof. Radojka Tanhofer, filmska montažerka, osnivačica Studija montaže na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Javili su nam to iz Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, čiju objavu prenosimo u cijelosti.

S tugom i žaljenjem javljamo kako nas je naša poštovana i voljena profesorica gospođa Radojka Tanhofer napustila 10.11.2025. u 99. godini života.

Rođena 1927. godine, svoj profesionalni put filmske montažerke započinje 1946. godine u Jadran filmu, gdje je montirala svoj prvi film Proslava Prvog maja. Već 1947. montira prvi dugometražni igrani film poslijeratne hrvatske kinematografije Živjet će ovaj narod (Nikola Popović). Od tada je montirala 41 cjelovečernji film, 49 kratkometražnih filmova i 2 televizijske serije. Među njezinim istaknutim ostvarenjima su filmovi kao što su Ciguli Miguli (Branko Marjanović, 1952), Plavi 9 (Nikola Tanhofer, 1950), Koncert (Branko Belan, 1954), H-8.. (Nikola Tanhofer, 1958), Abeceda straha (Fadil Hadžić, 1961), Rondo (Zvonimir Berković, 1966) i Protest (Fadil Hadžić, 1967). U njezinim filmskim ostvarenjima iščitava se vrsno poznavanje filmskog jezika i dramaturgije, što je vidljivo iz uporabe različitih montažnih postupaka. Radojka Tanhofer s istom vještinom i nevjerojatnom preciznošću ostvaruje montažne strukture klasičnog stila, ali i složene retrospektivne, eliptične i modernističke strukture.

Osim što će njezino ime biti zapamćeno na brojnim špicama klasika hrvatske kinematografije, njezin akademski rad ostavio je dubok trag na području obrazovanja filmskih djelatnika, posebice montažera slike i zvuka. Godine 1969., s Brankom Belanom, Radojka Tanhofer utemeljila je Studij montaže na današnjoj Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te osmislila praktičnu umjetničku nastavu koja se na istim principima i danas izvodi. Vizionarska ideja da studenti svaki semestar rade studentske vježbe iz materijala profesionalno snimljenih filmskih projekata, ideja je koju su brojne uvažene europske filmske akademije usvojile tek desetljećima kasnije. Godine 1997. odlazi u mirovinu, no i desetak godina kasnije dolazi u posjet Odsjeku montaže i gostuje na pojedinim diplomskim ispitima na radost studenata.

Profesorica Radojka Tanhofer svojim je profesionalnim, umjetničkim i akademskim radom utemeljila montažu kao profesiju u hrvatskoj kinematografiji te tako ostaje u našem sjećanju i uspomenama kao omiljena profesorica, mentorica i posvećena filmska stvarateljica.

Za životni doprinos filmskoj umjetnosti nagrađena je nagradom Vladimir Nazor za životno djelo 1994. godine, 2008. godine Vjesnikovom nagradom Krešo Golik, a 2010. godine primila je nagradu Zlatni Oktavijan.

Ispraćaj profesorice Tanhofer bit će u četvrtak 13.11.2025. u 10:00 sati u Velikoj dvorani Krematorija na Mirogoju.