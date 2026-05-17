UI guta književnost, umjetnost, kreativnost. Ali ima nešto što stroj čitatelju ne može dati – uvid u um drugoga čovjeka

Slučaj prvi: Coral Hart. Riječ je o jednom od najpoznatijih primjera masovne proizvodnje knjiga generiranih umjetnom inteligencijom (UI). Iza tog pseudonima krije se autorica iz Južnoafričke Republike koja je prošle godine pokrenula veliku polemiku nakon intervjua za The New York Times, tvrdeći da je uz pomoć UI alata proizvela više od 200 ljubavnih romana u jednoj godini. Te je knjige, koristeći više od 20 pseudonima, prodala u više od 50.000 primjeraka i zaradila šesteroznamenkasti iznos, čitateljima ne otkrivajući da je knjige zapravo napisao stroj.