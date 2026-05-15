A Nazora dobivaju...Ivo Pogorelić, Igor Bezinović, Nikola Bašić, Dijana Vidušin, Ljerka Njerš...

Odbor Nagrade „Vladimir Nazor“ donio je odluke o dobitnicima za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu u području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma, priopćeno je.

Dobitnik Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo za književnost je Ludwig Bauer, dok je Evelina Rudan Kapec dobila godišnju nagradu za zbirku poezije „Polje, slama, žudnja“ u izdanju Frakture.

Na području glazbe nagradu za životno djelo dobio je Ivo Pogorelić, a Srećko Bradić godišnju nagrada za 3. simfoniju „Salve Mundi Salutare“ za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar, praizvedenu 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Nagradu za životno djelo za područje filma dobio je filmski montažer Josip Podvorac, a godišnju Igor Bezinović za dokumentarno-igrani film „Fiume o morte!“

Ljerka Njerš dobitnica je nagrade za životno djelo za likovne i primijenjene umjetnosti, a Robert Šimrak godišnje nagrade za izložbu „Purgatorij“ u „Laubi - kući za ljude i umjetnost“ u Zagrebu.

Želimir Mesarić primit će nagradu za životno djelo za kazališnu umjetnost, dok će Dijana Vidušin primiti godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi „Sigurna kuća“ Jelene Kovačić i Anice Tomić.

Na području arhitekture i urbanizma za životno djelo nagrađen je Nikola Bašić, a godišnjom njirić + arhitekti (Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc, Marko Gusić), za projekt „Ambulanta Gračani“.

Nagradu dodjeljuje odbor nagrade na prijedlog komisija za pojedina područja umjetnosti, a u razdoblju 2026. – 2027. radio je u sastavu akademik Frano Parać ujedno i predsjednik odbora i članovi Nevenka Arbanas, Ivana Bakal, Branka Cvitković, Bruno Kragić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademkinja Helena Sablić Tomić, Valentina Turcu i Maja Furlan Zimmermann.

Svečanost dodjele Nagrade održat će se 19. lipnja na novoj sceni HNK2 uz nastup Zbora HRT-a te prigodni program posvećen jednom od najvažnijih i najplodnijih hrvatskih pjesnika Vladimiru Nazoru, u povodu obilježavanja 150. obljetnice njegova rođenja.