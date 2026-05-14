Helena Sablić Tomić

Knjiga protiv depresije? Ova autorica pronašla je 58 knjiga koje djeluju bolje od homeopatskih pripravaka
Autor
Milena Zajović
14.05.2026.
u 23:11

Helena Sablić Tomić protiv tuge predlaže "Proslavu" Damira Karakaša i "Sine idemo kući" Ivice Prtenjače, dok protiv pretjerane brige preporučuje "Divlje guske" Julijane Adamović i "Ekspoziciju tame" Marka Gregura

Na ovogodišnjem Zagreb Book Festival predstavljena je zbirka eseja „Bachove književne kapi” književne teoretičarke i kritičarke Helena Sablić Tomić, knjiga koja donosi preporuke za 58 naslova recentne hrvatske književnosti, povezujući ih s emocionalnim stanjima i raspoloženjima čitatelja.

"Danas smo vas odlučili liječiti pisanom riječju, knjigom. A nakon što vi knjigu uzmete u ruke, vi ćete uzeti i čaj uz knjigu, kako autorica i preporučuje", započela je moderatorica Nives Tomašević, istaknuvši kako knjiga nudi svojevrsnu terapiju pisanom riječju.

Helena Sablić Tomić, inače i predsjednica žirija za odabir najbolje kratke priče na Večernjakovom natječaju "Ranko Marinković", uz pojedine emocije sugerira prikladne književne naslove. Potiv tuge tako predlaže "Proslavu" Damira Karakaša i "Sine idemo kući" Ivice Prtenjače, dok protiv pretjerane brige preporučuje "Divlje guske" Julijane Adamović i "Ekspoziciju tame" Marka Gregura. Uz svaku knjigu autorica predlaže i čaj simboličnih naziva kao što su "Tiha potpora" i "Olakšanje duše".

"Živimo u nekom vremenu self-helpa. Stalno moramo ići kod homeopata ili idemo na masaže, sad smo na tajlandskoj, pa smo na kineskoj pa stalno živimo u nekom zdravom ritmu života. I nijednom prilikom nisam doživjela trenutak kada je netko rekao - čuj, zaustavimo se, sjednimo i čitajmo knjigu. Nego uvijek moramo nešto negdje i nešto činiti. A riječi su nam ovdje. Slova su pred nama. Ove književne kapi sigurno su moćnije od Bachovih, homeopatskih", kazala je Sablić Tomić predstavljajući svoju novu knjigu

O knjizi je govorila i televizijska urednica i voditeljica Karolina Lisak Vidović, koja je podsjetila na razvoj biblioterapije u pojedinim zemljama.

"U Velikoj Britaniji liječnici primarne medicine pacijentima ponekad mogu propisati i knjigu na recept", kazala je, dodajući kako joj se tijekom čitanja činilo da su "Bachove književne kapi", objavljene u nakladi Naklada Ljevak, svojevrsni intimni atlas spašavanja riječima.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Povijesna panorama najuspješnijih stripova i njihovih junaka

Den Deri – pilot koji nas je uveo u budućnost i odveo na svemirske pustolovine

Glavni je lik stripa Daniel Mac Gregor Dare, pukovnik OUN interplanetarne svemirske flote koji je rođen 5. veljače 1967., a studirao na Cambridgeu i Harvardu. Prijatelji, suradnici i članovi posade Dareova broda jesu Albert Fitzwilliam Digby, svemirac I. klase, profesorica Jocelyn Mabel Peabody, pilot Henry Brennan Hogan iz Teksasa i pomoćni pilot Pierre August Lafayette iz Dijona. Tema stripa je bila osvajanje Sunčeva sustava s uporištem u futurističkoj tehnologiji

Pula: Boris Miletić zabavljao najmlađe na 18. Monte libriću
stižu "Ozvjezdani dani"

Pokreće se novi festival dječje književnosti, Nagrada Grigor Vitez ove godine dolazi u potpuno novom izdanju

Festival nastaje s ciljem otvaranja prostora za razgovor o suvremenoj dječjoj književnosti, važnosti čitanja, ilustracije, umjetnosti i kulture odrastanja, povezujući književnost, obrazovanje i kulturu u zajedničkom dijalogu o tome kako kvalitetna književnost za djecu utječe na cjelokupan razvoj djeteta i kako zajedno stvaramo kulturu čitanja kod djece i mladih

