Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Promocija knjige Dovoljno dobra

'U sklopu zadatka u školi su raspravljali jesam li debela. Odmah sam planirala kako sutra neću ništa jesti i počela je agonija'

Promocija knjige Dovoljno dobra autorice Valentine Sumpor
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/28
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 08:00

Tata je govorio da ću si uništiti kosti, mama da ću si narušiti zdravlje iz ženskog aspekta. Oni su jako obrazovani i jako pametni i znaju jako dobro medicinu, ali meni to ništa nije značilo, ja sam brojila kockice na stolu i planirala kako sutra neću ništa jesti, ispričala je na promociji Valentina djelić svoje borbe te pritom izmamila suze u kutevima mnogi očiju u publici

U ispunjenoj knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu održana je jedna poprilično emotivna i dojmljiva promocija knjige Dovoljno dobra autorice Valentina Sumpor. Na promociji su pored autorice govorili influencerica Alis Marić, zamjenica urednika časopisa Ljepota i zdravlje Katarina Brkljača, izdavač Tomislav Birtić i Dario Markas, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista. 

Knjiga Dovoljno dobra je priča djevojke koja je otkantala teror industrije mode i ljepote, Tik Toka i Instagrama i koja je u jednom trenu rekla stop strogim dijetama i kažnjavanju duše i tijela te je postala zadovoljna sobom i ponovna je našla sreću u svakodnevnom životu. Fatalni trenutak u životu se dogodio nakon što su u sklopu zadatka na satu engleskog jezika učenici raspravljali je li Valentina debela ili nije. Danas je magistra ekonomije, certificirana fitness trenerica i spisateljica te dugogodišnja kolumnistica portala Ordinacija.hr

Promocija knjige Valentine Sumpor

- U to doba smo moja brat Stjepan i ja gledali spotove na MTV-u i svi oni su imali ultra zgodne cure koje su bile jako mršave i s ravnim trbusima, niski struk traperice, pa pogledam njih, pa sebe i pomislim da ja ne izgledam tako. Onda je došao taj kobni 6. razred s pitanjem na engleskom jeziku koliko djece je debelo i onda je nastala diskusija tko će me ubrojati u debele, a tko neće. I onda sam ja pomislila 'pa možda sam stvarno' debela. Nakon toga smo išli na tjelesni i pitam svoje dvije frendice jeste li me ubrojali u debele i one šute. Pitam ih opet jesam li debela i one odgovore "pa imaš trbuh". Kako da ja to kažem mami i tati? Kako bi roditelji mogli znati da je njihovo dijete na jedan običan dan odjednom postalo debelo"? Ne mogu. Ja mogu vama reći pričajte s djecom, razgovarajte s njima. Moji mama i tata su sve to radili sa mnom. Tata je govorio da ću si uništiti kosti, mama da ću si narušiti zdravlje iz ženskog aspekta. Oni su jako obrazovani i jako pametni i znaju jako dobro medicinu, ali meni to ništa nije značilo, ja sam brojila kockice na stolu i planirala kako sutra neću ništa jesti, ispričala je na promociji Valentina djelić svoje borbe te pritom izmamila suze u kutevima mnogi očiju u publici. 

Izdavač Tomislav Birtić je rekao da jako voli knjige koja nudi rješenja, a ova knjiga je odličan primjer takve knjige. Da knjigu želi izdati odlučio je nakon prvih deset stranica i Valentininog strašnog doživljaja na satu engleskog. 

- Kada sam govorio svojim društvima, rodbini,prijateljima, rekao bi da će ova knjiga  biti najbolja prijateljica, ne samo djevojčicama, djevojkama i ženama koje su jednom u životu rekle moram smanjiti kile ili stati u neki konfekcijski broj nego su iz bilo kojeg razloga pomislile da nisu dovoljno dobre, kazao je Tomislav Birtić.

Zahvala Valentina Sumpor

Kada je Valentina bila u toj najosjetljivijoj dobi njoj su poruke o kalupima ljepote odašiljali MTV i tinejdžerski časopisi, a danas su djevojčice te dobi izložene teroru TikToka, Instagrama i ostalih društvenih mreža

I moja unuka će s nekih devet godina biti izložena svim tim društvenim mrežama,- nećemo joj dati mobitel ali uzalud, imat će ga neke prijateljice, netko u razredu i ja uopće nemam pojma što nas čeka s tim mladim ljudima i kako se postaviti. Naravno da sve dolazi od kuće i uvijek kažem temelji su roditelji, obitelj, navike zdrave se stječu kod kuće, ali uzalud sve kad ti sa strane imaš toliko šumova, rekla je Alis Marić.   

Autorica je rekla da joj je izlazak ove knjige realizacije jedne od najvećih želja u životu te da je uvijek priželjkivala da bude spisateljica jednog dana. Mama joj je govorila da bilo koji fakultete da upiše da uvijek mogu pisati, govori Valentina, i ispalo je da je to istina. Uvjereni smo da će svjetlo dana ugledati još mnogo njenih knjiga. 

Ključne riječi
knjige Tomislav Birtić Alis Marić Valentina Sumpor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Javnosti predstavljena 'Incunabula Croatica'

Samo 28 godina nakon Gutenbergove Biblije, a deset godina prije otkrića Amerike, Hrvati su tiskali svoju prvu knjigu

Monografija "Incunabula Croatica" rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka te suradnje s brojnim crkvenim i svjetovnim ustanovama širom Hrvatske. U središtu monografije nalazi se 96 hrvatskih inkunabula, najstarijih tiskanih knjiga, u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova, a djelo obuhvaća i tri znanstvene studije te opsežnu bibliografiju. Kao poseban prilog u obliku QR kodova omogućuje se izravan pristup digitalnim preslikama na portalu Digitalne zbirke NSK

Genije američkog juga

Nobelovac bez mature mrzio je slavu i razmetao se rasističkim ispadima

William Faulkner, književni div čije ime odzvanja kao sinonim za američku južnjačku gotiku, rođen je 25. rujna 1897. kao William Cuthbert Falkner u Mississippiju. Njegov inovativni stil, obilježen tehnikom struje svijesti, dugim, vijugavim rečenicama i nelinearnom naracijom, učinio ga je jednim od stupova modernizma, ali i piscem kojeg su mnogi smatrali neprobojnim. Sam je na pritužbe da ga se ne može razumjeti odgovarao u svom stilu: "Pročitajte ga četiri puta"

FILE PHOTO: OZZY OSBOURNE ANNOUNCES BANDS TO PERFORM ON OZZFEST 2003 TOUR.
Njegovo 'Posljednje pomazanje'

'Da mogu bih li napravio išta drukčije? Nema j***ne šanse. Da sam bio čist i trijezan, ne bih bio Ozzy'

Memoari koje je Ozzy Osbourne napisao netom prije smrti, globalno izlaze u listopadu, a izdanje na hrvatskom jeziku u izdanju Rockmarka stiže među prvima u svijetu. Knjiga “Last Rites” se u redovnoj prodaji očekuje u drugoj polovici listopada, a do tada traju prednarudžbe. U pitanju je duhovita i zabavna priča o glazbenikovom silasku u pakao koju prate njegova razmišljanja, uspomene i sjećanja na protekli život, karijeru i brak

Premium sadržaj
13
Aleksandar Hemon

Svaki fašizam je oblik nacionalizma i počne negdje s nekim simpatičnim patriotizmom

Uspješan bosansko-američki pisac, rođen u Sarajevu 1964., a s adresom u Chicagu, najčitaniji je književnik s područja bivše Jugoslavije na Zapadu. Esejist, novinar i scenarist, među ostalim filma “Matrix: Resurrection”, suradnik najvećih američkih medija poput The New Yorkera i profesor na Sveučilištu Princeton. Piše na engleskom, a njegova su djela nagrađivana ili su ušla u najuži izbor za američke nacionalne nagrade. Svoju prvu zbirku poezije “Bogolov”, upravo objavljene u izdanju V.B.Z-a prošli je tjedan predstavio na Vrisku

Učitaj još