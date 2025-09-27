'U sklopu zadatka u školi su raspravljali jesam li debela. Odmah sam planirala kako sutra neću ništa jesti i počela je agonija'

U ispunjenoj knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu održana je jedna poprilično emotivna i dojmljiva promocija knjige Dovoljno dobra autorice Valentina Sumpor. Na promociji su pored autorice govorili influencerica Alis Marić, zamjenica urednika časopisa Ljepota i zdravlje Katarina Brkljača, izdavač Tomislav Birtić i Dario Markas, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista.

Knjiga Dovoljno dobra je priča djevojke koja je otkantala teror industrije mode i ljepote, Tik Toka i Instagrama i koja je u jednom trenu rekla stop strogim dijetama i kažnjavanju duše i tijela te je postala zadovoljna sobom i ponovna je našla sreću u svakodnevnom životu. Fatalni trenutak u životu se dogodio nakon što su u sklopu zadatka na satu engleskog jezika učenici raspravljali je li Valentina debela ili nije. Danas je magistra ekonomije, certificirana fitness trenerica i spisateljica te dugogodišnja kolumnistica portala Ordinacija.hr

- U to doba smo moja brat Stjepan i ja gledali spotove na MTV-u i svi oni su imali ultra zgodne cure koje su bile jako mršave i s ravnim trbusima, niski struk traperice, pa pogledam njih, pa sebe i pomislim da ja ne izgledam tako. Onda je došao taj kobni 6. razred s pitanjem na engleskom jeziku koliko djece je debelo i onda je nastala diskusija tko će me ubrojati u debele, a tko neće. I onda sam ja pomislila 'pa možda sam stvarno' debela. Nakon toga smo išli na tjelesni i pitam svoje dvije frendice jeste li me ubrojali u debele i one šute. Pitam ih opet jesam li debela i one odgovore "pa imaš trbuh". Kako da ja to kažem mami i tati? Kako bi roditelji mogli znati da je njihovo dijete na jedan običan dan odjednom postalo debelo"? Ne mogu. Ja mogu vama reći pričajte s djecom, razgovarajte s njima. Moji mama i tata su sve to radili sa mnom. Tata je govorio da ću si uništiti kosti, mama da ću si narušiti zdravlje iz ženskog aspekta. Oni su jako obrazovani i jako pametni i znaju jako dobro medicinu, ali meni to ništa nije značilo, ja sam brojila kockice na stolu i planirala kako sutra neću ništa jesti, ispričala je na promociji Valentina djelić svoje borbe te pritom izmamila suze u kutevima mnogi očiju u publici.

Izdavač Tomislav Birtić je rekao da jako voli knjige koja nudi rješenja, a ova knjiga je odličan primjer takve knjige. Da knjigu želi izdati odlučio je nakon prvih deset stranica i Valentininog strašnog doživljaja na satu engleskog.

- Kada sam govorio svojim društvima, rodbini,prijateljima, rekao bi da će ova knjiga biti najbolja prijateljica, ne samo djevojčicama, djevojkama i ženama koje su jednom u životu rekle moram smanjiti kile ili stati u neki konfekcijski broj nego su iz bilo kojeg razloga pomislile da nisu dovoljno dobre, kazao je Tomislav Birtić.

Kada je Valentina bila u toj najosjetljivijoj dobi njoj su poruke o kalupima ljepote odašiljali MTV i tinejdžerski časopisi, a danas su djevojčice te dobi izložene teroru TikToka, Instagrama i ostalih društvenih mreža

I moja unuka će s nekih devet godina biti izložena svim tim društvenim mrežama,- nećemo joj dati mobitel ali uzalud, imat će ga neke prijateljice, netko u razredu i ja uopće nemam pojma što nas čeka s tim mladim ljudima i kako se postaviti. Naravno da sve dolazi od kuće i uvijek kažem temelji su roditelji, obitelj, navike zdrave se stječu kod kuće, ali uzalud sve kad ti sa strane imaš toliko šumova, rekla je Alis Marić.

Autorica je rekla da joj je izlazak ove knjige realizacije jedne od najvećih želja u životu te da je uvijek priželjkivala da bude spisateljica jednog dana. Mama joj je govorila da bilo koji fakultete da upiše da uvijek mogu pisati, govori Valentina, i ispalo je da je to istina. Uvjereni smo da će svjetlo dana ugledati još mnogo njenih knjiga.