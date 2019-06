U prodaji su najjeftinije ulaznice za 22. Motovun Film Festival

Ako gledate puno, neka to bude jeftino, ideja je vodilja Motovun Film Festivala, čije će se 22. izdanje održati od 23. do 27. srpnja. Neprocjenjivo iskustvo gledanja filmova u ambijentu motovunskog brda još je slađe uz komplete senzacionalno jeftinih ulaznica koji su po cijeni od 150 kuna u ponudi i ove godine. Paket Sve po 15 kuna, koji uključuje 10 ulaznica za deset različitih projekcija po vlastitom izboru te mogućnost besplatnog kampiranja, u prodaji je putem servisa KupiUlaznicu.hr.

Foto: Motovun film festival

Za one koji ne znaju kako do Brda filmova, osigurani su autobusi od Zagreba do Motovuna. Cijena paketa 10 ulaznica s prijevozom u jednom smjeru iznosi 250 kuna, a također su dostupne na KupiUlaznicu.hr. Akcija vrijedi do 7. srpnja ili do isteka zaliha.

Oni koji, pak, žele doprinijeti i organizaciji festivala mogu se još do 20. lipnja prijaviti za volontere, i to putem prijavnice na stranici www.motovunfilmfestival.com. Kandidate treba krasiti želja za stjecanjem iskustva, entuzijazam, strast, pouzdanost te doza pozitivnog ludila i adrenalina.

Foto: Motovun film festival

Ludila i adrenalina neće nedostajati ni na akcijama zagrijavanja koje kreću već idućeg tjedna u Zagrebu. Od ponedjeljka, 10. lipnja do četvrtka, 13. lipnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac održat će se revija najvećih hitova Motovun Film Festivala posljednjih godina. Atmosfera će porasti do usijanja na MFF Launch partyju u utorak, 11. lipnja u Vintage Industrial Baru uz nastup najboljeg romskog puhačkog benda Fanfare Ciocarlia. Bit će to prilika za nazdravljanje motovunskom biskom, informiranje o festivalu i kupnju festivalskih ulaznica po povoljnijoj cijeni.

Foto: Motovun film festival