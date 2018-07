U Dubrovniku održana komemoracija za Mariju Kohn

Komemoracija za legendu hrvatskog glumišta Mariju Kohn, koja je nakon teške bolesti umrla 16. srpnja 2018. u 84. godini života, održana je u četvrtak navečer u Saloči od zrcala Dubrovačkih knjižnica u organizaciji Dubrovačkih ljetnih igara. Intendantica Dubrovačkih ljetnih igara Dora Ruždjak Podolski izjavila je tom prilikom kako je Kohn na tom festivalu djelovala od 1954. do 2010. godine, sudjelujući u 21 predstavi.

„Kreirala je pritom niz antologijskih uloga, od kojih kao najomiljeniju dubrovačkoj publici izdvajam ulogu Pavle u 'Sutonu' 1965. godine u Sponzi. Hvala joj za njen rad, sve plodove koji su iznikli i koje nosimo sa sobom“, podsjetila je Ruždjak Podolski.

Zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić rekla je kako je Kohn na Igrama 56 godina davala svoje umjetničke kreacije i pritom briljirala.

„Marija Kohn uvijek je bila uzor i ostaje uzor budućim generacijama. Njezin odlazak je trenutak u kojem se trebamo prisjetiti svih njezinih dosega“, istaknula je Tepšić.

Predsjednica Hrvatskog društva dramskih umjetnika, glumica Perica Martinović pročitala je izraz sućuti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića te istaknula kako je Mariji Kohn ishodište bio Dubrovnik kao dovršeno umjetničko djelo.

„Smrti nema sve dok ima sjećanja. Draga Mare, svaki susret s tobom je bio svojevrsno čudo. Izbrisala si granice između scene i života pa si životu dala spasonosnu lakoću i ljepotu postojanja. Pamtit ćemo tvoju spasonosnu duhovitost“, rekla je Martinović.

Glumica Doris Šarić-Kukuljica istaknula je kako je Marija Kohn dobro starila, mlada duhom, kako bi svatko poželio.

„Svojom je energijom i duhovitošću temeljito i konstantno brisala i razbijala godine“, zaključila je Šarić-Kukuljica, a o Mariji Kohn govorila je i glumica Srđana Šimunović. Glumac Maro Martinović pročitao je pismo svog oca Miša Martinovića.

Nećakinja Franka Fani Kohn naglasila je kako će veliku glumicu pamtiti prvenstveno po njenoj duhovitosti i humoru.

„Do zadnjeg trena je imala duha. Nema rečenice na kraju koje tetka ne bi dodala nešto duhovito. Vodila me na predstave, upoznala me s kazalištem. Kad je riječ o glumi, imali smo prešutni dogovor - ona svoje, ja svoje. Gledala je na mene kao neku zamjenu za kći. A o njenoj se glumi sve zna, u povijesti je ostalo zapisano“, rekla je Franka Fani Kohn.

Marija Kohn rođena je na Lopudu 1934. Na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti diplomirala je 1956. Članicom ansambla Dramskoga kazališta Gavella bila je od 1957., a kao slobodna umjetnica od 1983. do 1987. nastupala je i u Teatru &TD i Teatru u gostima. Bila je članicom Satiričkoga kazališta Kerempuh od 1987. do 1990., a potom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu do odlaska u mirovinu 1999. godine.

Ostvarila je niz zapaženih uloga na filmu i televiziji, a za svoju prvu, iznimno sugestivno odigranu ulogu seoske djevojke Rože u filmu „Svoga tela gospodar“ (1957.) Fedora Hanžekovića bila je nagrađena Zlatnom arenom na Pulskom filmskom festivalu. Godine 1999. dodijeljena joj je Nagrada hrvatskog glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje, a 2014. i Nagrada „Vladimir Nazor“ za životno djelo.

Marija Kohn najnagrađivanija je hrvatska glumica koja iza sebe ima više od stotinu kazališnih uloga, šezdesetak filmova te gotovo dvadeset uloga u televizijskim dramama i serijama.