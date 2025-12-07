Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Hrvati oduševljeni

Polomila je Netflix, svi su o njoj pričali - hoće li najgledanija serija dobiti nastavak?

VL
Autor
Večernji list
07.12.2025.
u 13:17

Glavna glumica otkrila je i odakle crpi mračnu inspiraciju, a glavni autor serije progovorio je o potencijalu za drugu sezonu

Claire Danes se vratila. I to u velikom stilu! Njezina nova serija "The Beast in Me", odnedavno dostupna na Netflixu, katapultirala se na sam vrh svjetskih ljestvica gledanosti u prvom tjednu prikazivanja, ostvarivši, već u startu, 7 milijuna pregleda i 45,4 milijuna sati gledanja. Usprkos ogromnoj popularnosti serije "Stranger Things" koja se nedugo potom krenula prikazivati, "The Beast in Me" zasjela je na prvo mjesto gledanosti i u Hrvatskoj.

Ovaj uspjeh prije svega je uspjeh glavne glumice. Baš kao i u kultnoj seriji "Domovina" (Homeland, 2011.-2020.), Danes se doslovno bori za život na ekranu: histerična je, psihotična i uznemirujuće intenzivna. Njezina gluma je radikalna, emocionalna, hrabra, nesavršena i upravo zbog toga bolno precizna. Zašto? Zato što ona to može. I zato što nikada nije radila drugačije. Njezina majka je kiparica, a otac fotograf. Vjerojatno su upravo ti umjetnički geni zaslužni što se već tri desetljeća s nevjerojatnom lakoćom uspijeva urezati u naše kolektivno pamćenje.

Priča nove serije "The Beast in Me" prati spisateljicu Aggie Wiggs (Claire Danes) koja nakon smrti sina upada u duboku životnu krizu. Sve se mijenja kada u njezino susjedstvo doseli karizmatični trgovac nekretninama Nile Jarvis (Matthew Rhys), koji postaje fokus njezina istraživanja. On je, naime, osumnjičen za ubojstvo svoje nestale supruge. Aggie se opsesivno udubljuje u priču, pritom se suočavajući s vlastitim demonima i dovodeći se u smrtnu opasnost.

Uloga poput ove za Claire Danes je pravi dar: "Svidjela mi se ideja da netko ima svoje 'sjenovito ja', da se njegov Id manifestira u drugoj osobi. Pitanje 'što bi bilo kad bi tvoji najodvratniji, najmračniji porivi postali stvarni?' bilo mi je nevjerojatno fascinantno."

Tko je zvijer u Claire Danes? I odakle je crpi? To ostaje nejasno. Privatno se opisuje kao mirna i introvertirana osoba koja najviše uživa u vremenu provedenom s obitelji. Kao majka, neprestano uči nove stvari koje primjenjuje u svojim ulogama. Na pitanje jesu li osjećaji poput straha, bijesa i ranjivosti, koji dominiraju serijom, nešto iskonsko u svima nama, glumica odgovara: "Imam troje djece i ona još nisu naučila ništa od toga skrivati. To je zapravo najiskreniji dio nas. Svi na ovaj svijet dolazimo prilično sirovi."

A na poslu? "U mom radu nema puno taštine", kaže Claire Danes o sebi. "Koristim svoje tijelo kako bih stvorila emocije." Dodaje: "Obožavam ideju da tvoja unutarnja zvijer poprimi oblik u drugoj osobi." Upravo ju je zato serija "The Beast in Me" posebno privukla.

S obzirom na nevjerojatan uspjeh i milijune gledatelja prikovanih uz ekrane, glavno pitanje koje se postavlja jest: hoće li biti druge sezone? Iako je serija prvotno najavljena kao limitirana, a Netflix još uvijek nije dao službenu potvrdu, glavni autor serije Howard Gordon izrazio je otvorenost za nastavak. U intervjuima je izjavio da "uvijek" postoji potencijal za drugu sezonu i da bi, "ako se pojavi prava priča, bili otvoreni za to". Gordon je dodao: "Sve dok Aggie još uvijek hoda planetom i bavi se pisanjem, mislim da vjerojatno postoji priča."

Ogromna gledanost, koja je seriju dovela na prvo mjesto Netflixove ljestvice Top 10, svakako ide u prilog takvom razvoju događaja. Čini se da bi se i sama glumica složila s time, jer bi voljela provesti još vremena sa svojim likom.

"Voljela bih da smo imali malo više vremena s njom, jer se nalazi u fazi duboke samorefleksije. Suočila se sa svojim najmračnijim stranama. Ne neizravno, ne metaforički, ne projicirajući svoju ljutnju na druge – već prepoznavanjem vlastitih pogrešaka i spremnosti na nasilje. Mislim da s time ne pronalazi mir, već prihvaćanje.", rekla je Danes.

Ključne riječi
Claire Danes streaming hit serija gledanost netflix serija domovina Homeland The Beast in Me

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
3
Marijana Rudan

Smatrali su nas teroristima: Film o političkom progonu Hrvata u Australiji 70-ih kandidat je za Oscara

Tijekom pandemijskog lockdowna Marijani Rudan je prišla mlada glumica Kat Dominis i podijelila s njom ideju za kratki film inspiriran stvarnim iskustvima hrvatskih migranata u Australiji 70-ih godina. Iz tog početnog koncepta razvila se snažna autorska suradnja: dvije žene, dvije perspektive, jedna priča koja je dugo čekala da bude ispričana. Rezultat je “Unspoken” (“Neizrečeno”) – umjetnički dojmljiv, emotivno pulsirajući film koji spaja dokumentarističku istinu i obiteljsku dramu. Nastao iz skromnog budžeta, ali neizmjerne strasti, film je ubrzo osvojio svijet.

Učitaj još

Kupnja