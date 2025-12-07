Polomila je Netflix, svi su o njoj pričali - hoće li najgledanija serija dobiti nastavak?

Claire Danes se vratila. I to u velikom stilu! Njezina nova serija "The Beast in Me", odnedavno dostupna na Netflixu, katapultirala se na sam vrh svjetskih ljestvica gledanosti u prvom tjednu prikazivanja, ostvarivši, već u startu, 7 milijuna pregleda i 45,4 milijuna sati gledanja. Usprkos ogromnoj popularnosti serije "Stranger Things" koja se nedugo potom krenula prikazivati, "The Beast in Me" zasjela je na prvo mjesto gledanosti i u Hrvatskoj.

Ovaj uspjeh prije svega je uspjeh glavne glumice. Baš kao i u kultnoj seriji "Domovina" (Homeland, 2011.-2020.), Danes se doslovno bori za život na ekranu: histerična je, psihotična i uznemirujuće intenzivna. Njezina gluma je radikalna, emocionalna, hrabra, nesavršena i upravo zbog toga bolno precizna. Zašto? Zato što ona to može. I zato što nikada nije radila drugačije. Njezina majka je kiparica, a otac fotograf. Vjerojatno su upravo ti umjetnički geni zaslužni što se već tri desetljeća s nevjerojatnom lakoćom uspijeva urezati u naše kolektivno pamćenje.

Priča nove serije "The Beast in Me" prati spisateljicu Aggie Wiggs (Claire Danes) koja nakon smrti sina upada u duboku životnu krizu. Sve se mijenja kada u njezino susjedstvo doseli karizmatični trgovac nekretninama Nile Jarvis (Matthew Rhys), koji postaje fokus njezina istraživanja. On je, naime, osumnjičen za ubojstvo svoje nestale supruge. Aggie se opsesivno udubljuje u priču, pritom se suočavajući s vlastitim demonima i dovodeći se u smrtnu opasnost.

Uloga poput ove za Claire Danes je pravi dar: "Svidjela mi se ideja da netko ima svoje 'sjenovito ja', da se njegov Id manifestira u drugoj osobi. Pitanje 'što bi bilo kad bi tvoji najodvratniji, najmračniji porivi postali stvarni?' bilo mi je nevjerojatno fascinantno."

Tko je zvijer u Claire Danes? I odakle je crpi? To ostaje nejasno. Privatno se opisuje kao mirna i introvertirana osoba koja najviše uživa u vremenu provedenom s obitelji. Kao majka, neprestano uči nove stvari koje primjenjuje u svojim ulogama. Na pitanje jesu li osjećaji poput straha, bijesa i ranjivosti, koji dominiraju serijom, nešto iskonsko u svima nama, glumica odgovara: "Imam troje djece i ona još nisu naučila ništa od toga skrivati. To je zapravo najiskreniji dio nas. Svi na ovaj svijet dolazimo prilično sirovi."

A na poslu? "U mom radu nema puno taštine", kaže Claire Danes o sebi. "Koristim svoje tijelo kako bih stvorila emocije." Dodaje: "Obožavam ideju da tvoja unutarnja zvijer poprimi oblik u drugoj osobi." Upravo ju je zato serija "The Beast in Me" posebno privukla.

S obzirom na nevjerojatan uspjeh i milijune gledatelja prikovanih uz ekrane, glavno pitanje koje se postavlja jest: hoće li biti druge sezone? Iako je serija prvotno najavljena kao limitirana, a Netflix još uvijek nije dao službenu potvrdu, glavni autor serije Howard Gordon izrazio je otvorenost za nastavak. U intervjuima je izjavio da "uvijek" postoji potencijal za drugu sezonu i da bi, "ako se pojavi prava priča, bili otvoreni za to". Gordon je dodao: "Sve dok Aggie još uvijek hoda planetom i bavi se pisanjem, mislim da vjerojatno postoji priča."

Ogromna gledanost, koja je seriju dovela na prvo mjesto Netflixove ljestvice Top 10, svakako ide u prilog takvom razvoju događaja. Čini se da bi se i sama glumica složila s time, jer bi voljela provesti još vremena sa svojim likom.

"Voljela bih da smo imali malo više vremena s njom, jer se nalazi u fazi duboke samorefleksije. Suočila se sa svojim najmračnijim stranama. Ne neizravno, ne metaforički, ne projicirajući svoju ljutnju na druge – već prepoznavanjem vlastitih pogrešaka i spremnosti na nasilje. Mislim da s time ne pronalazi mir, već prihvaćanje.", rekla je Danes.