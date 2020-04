Tri hrvatska filma na online izdanju prestižnog festivala

U kratkometražnu konkurenciju ušli su "Arka" Natka Stipaničeva i "Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali" Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića, a u natjecanju studentskog filma "I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj.

Na festival u Annecyju prijavilo se više od tri tisuće filmova, a u festivalske sekcije primljeno je njih 179. Na stranicama festivala objavljivat će se svi tehnički detalji, a selekcija dugometražnih filmova i VR radova znat će se sredinom svibnja.

"Razvijanje festivala u online formatu je tehnički i ljudski izazov, ali je bio očiti izbor za nas. Naša manifestacija ima nezamjenjivu ulogu u cijelom sektoru filmske animacije, što je jedan razlog više zbog kojeg moramo biti prisutni čak i u ovoj jedinstvenoj situaciji", poručili su iz Annecyja koji je ove godine trebao proslaviti 60. rođendan, no prigodno će ga obilježiti tek iduće godine.

Kako prenosi Hrvatski audiovizualni centar, hrvatski autori oduševljeni su što su uvršteni u konkurenciju tog prestižnog festivala.

"Veliki i dugogodišnji izazovi su prevladani u praktičnom i emocionalnom smislu kako bi se brod Arka izgradio i porinuo i sad je iznimno zadovoljstvo vidjeti kako taj trud nije bio uzalud i da je kvaliteta hrvatskih brodova prepoznata u svijetu", rekao je Natko Stipaničev, kojemu je "Arka" prvi profesionalni umjetnički film.

Po riječima producenta, Igora Grubića, ulazak u glavnu konkurenciju Annecyja odlična je startna pozicija za predstavljanje filma i velika potvrda autorovom radu, radu Kreativnog sindikata i hrvatskoj animaciji uopće.

Animaciju za film o veličanstvenom prekooceanskom kruzeru koji plovi morem, radili su Pavao Stanojević i Natko Stipančev, a redatelj potpisuje scenarij s Mašom Seničić i Damirom Juričićem.

Prvi film iz mogućeg serijala o dvije detektivke

Film "Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali "redatelja i montažera Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića u natjecateljskom programu Annecyja imat će svoju međunarodnu premijeru, a nastaje po priči autorice Mime Simić, koja je i autorica scenarija s Jasnom Žmak i Matijom Pisačićem.

Redatelj kaže kako mu se kroz godine rada na tom filmu činilo da drugi kolege iz branše na cijelu našu ekipu gledaju kao na suludu ekspediciju kapetana Ahaba u potrazi za nedostižnim bijelim kitom. "Ipak, na koncu smo uhvatili čak dva Mobyja Dicka: Annecy i Animafest!", rekao je.

Njegov je film smješten u London, početkom 20. stoljeća, a prati slavnu detektivku i njena družbenicu koje provode mirnu večer u svom uredu, sve dok se pred njihovim vratima ne dogodi ubojstvo.

Producentica filma, Dijana Mlađenović (Kinematograf) podsjeća da se projekt razvijao i nastajao više od 10 godina, a nada se da će ovo biti tek početak audiovizualnih pustolovina slavnih detektivki Glorije i Mary.

Koproducent je Darko Lungulov (Papa Films iz Srbije), glavni animator je Kristijan Dulić, scenografike je radio Boban Savić (GETO), a glazbu Noa Pisačić. Glasove likovima daju Jadranka Krajina, Matko Knešaurek, Andy Tomlinson, Scott Fortney i Gavin Benson.

U natjecanju studentskog filma prikazuje se eksperimentalni "I'm Not Feeling Very Well" autorice Sunčane Brkulj, nastao u produkciji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, pod mentorstvom Danijela Šuljića.

Rađen je u tehnikama cut-out i stop motion prikazuje raspjevane lubanje koje maštaju o oslobođenju od svojih geometrijskih formi kako bi zaplivale u velikom, plavom moru, napominje se u najavi HAVC-a.