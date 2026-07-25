Preminuo Chuck Russell, redatelj kultne 'Maske'. Glumac Jim Carrey oprostio se dirljivim riječima

Chuck Russell preminuo je u 74. godini života, a vijest je potvrdila njegova obitelj. Prema prvim informacijama, redatelj je umro neočekivano u srijedu, 22. srpnja, u svom domu na području San Diega. Detalji i službeni uzrok smrti još uvijek nisu objavljeni.

Smrt Chucka Russella ostavila je Hollywood u nevjerici, a obitelj i suradnici izrazili su duboku tugu zbog gubitka čovjeka čiji su filmovi obilježili odrastanje generacija gledatelja diljem svijeta. Iza sebe je ostavio suprugu Aniju Zeyne, s kojom je bio u braku od 2007. godine, te troje djece, Logana, Riley i Carlyn.

Među prvima se od dragog kolege i prijatelja oprostio glumac Jim Carrey, čiju je karijeru Russell lansirao u zvjezdanu orbitu filmom "Maska" iz 1994. godine. U emotivnoj izjavi za medije, Carrey se prisjetio jedinstvene atmosfere koju je redatelj stvarao na setu. "Smatram privilegijom to što sam radio s Chuckom Russellom, koji je tijekom snimanja 'Maske' stvorio poletnu, djetinju atmosferu čuda i zajedništva. Cijela glumačka i filmska ekipa bila je dirnuta i inspirirana njegovom zaigranošću", poručio je Carrey. "Svi smo mi godinama bili blagoslovljeni tim poletnim i bezvremenskim trenutkom. 'Masku' smatram jednim od dragulja svog kreativnog života. Hvala ti, Chuck", zaključio je glumac, čije su riječi duboko odjeknule među obožavateljima koji se prisjećaju magije koju je Russell donio na veliko platno.

Rođen u Illinoisu, Chuck Russell svoj je put u filmskoj industriji započeo kao menadžer produkcije i pomoćnik redatelja na nezavisnim filmovima, istovremeno pišući scenarije. Njegov prvi producirani scenarij bio je znanstveno-fantastični triler "Prozor u spavaćoj sobi" (Dreamscape) iz 1984. godine, no pravi proboj dogodio se tri godine kasnije kada je sjeo u redateljski stolac i preuzeo treći nastavak kultne horor franšize "Strava u Ulici brijestova". Film "Strava u Ulici brijestova 3: Ratnici snova", za koji je i supotpisao scenarij s Frankom Darabontom i Wesom Cravenom, ne samo da je revitalizirao serijal, već je postigao veći komercijalni uspjeh od prva dva filma zajedno, postavši omiljen među fanovima žanra i lansiravši karijeru mlade Patricije Arquette, a već sljedeće godine Russell je potvrdio svoj status majstora žanra remakeom klasičnog horora "Gruda" (The Blob), koji je, unatoč skromnijem uspjehu na blagajnama, s godinama stekao kultni status zbog impresivnih praktičnih efekata.

Vrhunac Russellove karijere i njegovo najprepoznatljivije djelo bez sumnje je "Maska". Zanimljivo je da je film, temeljen na znatno mračnijem stripu, u početku bio zamišljen kao horor film, u stilu Freddyja Kruegera. Ipak, Russell je imao drugačiju viziju, posebno nakon što je vidio talent Jima Carreyja. Russell je tako prilagodio scenarij Carreyjevom jedinstvenom komičarskom stilu, stvorivši film koji je postao globalni fenomen i zaradio više od 350 milijuna dolara. Film nije samo učvrstio Carreyjev status superzvijezde, već je svijetu predstavio Cameron Diaz, kojoj je to bila prva filmska uloga, te je zaradio nominaciju za Oscara za najbolje vizualne efekte.

Russell je nakon "Maske" uspješno prešao u žanr akcijskog filma, režiravši 1996. godine blockbuster "Brisač" (Eraser) s Arnoldom Schwarzeneggerom u glavnoj ulozi, a šest godina kasnije ponovno je pokazao svoj talent za prepoznavanje budućih zvijezda jer filmom "Kralj škorpiona" (The Scorpion King) pružio je prvu glavnu ulogu Dwayneu "The Rock" Johnsonu. Russell je time uspješno transformirao Johnsona u legitimnu akcijsku zvijezdu i pokrenuo jednu od najuspješnijih filmskih karijera 21. stoljeća, a njegov opus uključuje i manje komercijalno uspješne, ali zapažene filmove poput horora "Blagoslovljeno dijete" (Bless the Child) s Kim Basinger.

Nakon duže pauze od režije, Russell se vratio 2016. godine filmom "Ja sam gnjev" (I Am Wrath), u kojem je surađivao s Johnom Travoltom. Ponovno su se udružili na filmu "Paradise City" (2022.), koji je ostao zabilježen i kao jedan od posljednjih filmova u karijeri Brucea Willisa. Njegova karijera imala je i jedan neobičan zaokret kada je 2019. režirao bolivudski akcijski film "Junglee", izrazivši tada svoje divljenje indijskoj kinematografiji i njihovoj sposobnosti da glazbu i ples integriraju u sve žanrove. "Bio sam ljubomoran na indijske redatelje. Na Zapadu su mjuzikli bili vrlo ograničeni, a vi možete ispričati nevjerojatne priče", rekao je tada. Njegov posljednji redateljski projekt bio je horor "Witchboard" iz 2024. godine, remake klasika iz osamdesetih, čime je zaokružio karijeru povratkom žanru u kojem je i započeo svoj put.