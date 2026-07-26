Tri godine od odlaska Sinéad O'Connor: Život obilježen genijalnošću, patnjom i beskompromisnom borbom

Prošle su tri godine otkako je 26. srpnja 2023. u svojem londonskom domu pronađena beživotna Sinéad O'Connor. Imala je samo 56 godina. Mjesecima nakon iznenadne smrti, koja je potresla glazbeni svijet, londonski mrtvozornik potvrdio je da je preminula prirodnom smrću, kao posljedica kronične opstruktivne plućne bolesti i bronhijalne astme.

Odlazak umjetnice čija je hrabrost bila jednako moćna kao i njezin glas ostavio je veliku prazninu. Sinéad nije bila samo pjevačica; bila je ratnica i duboko ranjena duša čija je glazba bila medij za iznošenje istine, bez obzira na cijenu. Njezina javna i bolna borba s mentalnim zdravljem, proizašla iz traumatičnog djetinjstva obilježenog zlostavljanjem, pomogla je destigmatizirati teme o kojima se rijetko govorilo.

Svjetska slava stigla je naglo i silovito 1990. s albumom "I Do Not Want What I Haven't Got" i obradom Princeove pjesme "Nothing Compares 2 U". Pjesma je postala globalni fenomen, a minimalistički spot, u kojem dominira krupni plan njezina obrijanog lica dok joj se suza kotrlja niz obraz, postao je ikoničan. Ta suza, kako je kasnije otkrila, bila je stvarna, potaknuta sjećanjem na kompliciran i bolan odnos s pokojnom majkom. Album je prodan u više od sedam milijuna primjeraka i donio joj je Grammyja, kojeg je odbila primiti u znak prosvjeda protiv komercijalizacije glazbene industrije. Dok je svijet slavio novu zvijezdu, O'Connor je slavu doživljavala kao platformu koju mora iskoristiti za veće ciljeve. Njezin debitantski album, "The Lion and the Cobra" iz 1987., već je najavio njezin beskompromisni stil, ali tek ju je planetarni uspjeh gurnuo pod reflektore koji su je istovremeno obasjali i spržili.

Vrhunac njezine provokacije i trenutak koji joj je trajno obilježio karijeru dogodio se 3. listopada 1992. kada je tijekom nastupa u emisiji "Saturday Night Live", nakon a cappella izvedbe pjesme "War" Boba Marleyja, poderala fotografiju pape Ivana Pavla II. uz riječi: "Borite se protiv pravog neprijatelja". Bio je to njezin prosvjed protiv sustavnog zataškavanja seksualnog zlostavljanja djece unutar Katoličke crkve, godinama prije nego što su ti skandali postali globalna tema. Reakcija je bila brutalna. Postala je javni neprijatelj, izviždana je na koncertu u čast Boba Dylana samo dva tjedna kasnije, a radijske postaje odbijale su puštati njezinu glazbu. U svojim memoarima "Rememberings", objavljenima 2021., napisala je da ne žali zbog tog čina, tvrdeći da joj on nije uništio karijeru, već ju je vratio na pravi put - put prosvjedne pjevačice. Povijest je pokazala da je bila vizionarka koja je progovorila o istini koju svijet tada nije bio spreman čuti.

Iza njezine javne persone krila se cjeloživotna bitka s demonima iz prošlosti. Otvoreno je govorila o stravičnom fizičkom i psihičkom zlostavljanju koje je trpjela od majke. To iskustvo ostavilo je duboke ožiljke, a kasnije su joj dijagnosticirani bipolarni poremećaj, PTSP i granični poremećaj ličnosti. Njezin privatni život bio je turbulentan, s četiri braka i stalnim borbama. Najveća tragedija zadesila ju je u siječnju 2020., kada je njezin 17-godišnji sin Shane počinio samoubojstvo, što ju je potpuno slomilo. Njezini vapaji za pomoć često su bili javni, putem društvenih mreža, nailazeći na mješavinu zabrinutosti i poruge. Njezin duhovni put također je bio slojevit: od zaređenja za svećenicu u odvojenoj katoličkoj sekti, preko promjene imena u Magda Davitt kako bi se oslobodila "patrijarhalnih imena", do preobraćenja na islam 2018. kada je postala Shuhada' Sadaqat, iako je u glazbi ostala Sinéad O'Connor.

Unatoč kontroverzama i osobnoj patnji, glazbena ostavština Sinéad O'Connor je neupitna. Objavila je deset studijskih albuma, istražujući žanrove od reggaea na "Throw Down Your Arms" do tradicionalne irske glazbe na "Sean-Nós Nua". Njezin glas, sposoban prijeći iz anđeoskog šapata u prodoran vrisak u trenu, bio je instrument rijetke snage i emotivne dubine. Utjecala je na generacije umjetnika koji su cijenili njezinu autentičnost i hrabrost da bude ranjiva i beskompromisna. Časopis Rolling Stone nazvao ju je "prvom superzvijezdom devedesetih". Godine 2024. posthumno je nominirana za ulazak u Kuću slavnih rock and rolla, priznanje koje potvrđuje njezin trajni utjecaj.