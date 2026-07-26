Glavnu nagradu odnijele su 'Muhe' Fernanda Eimbckea, a slavila je i Manuela Martelli, koja igra u filmu 'Bog neće pomoći'

U prekrasnom ambijentu Fužina i uobičajeno neformalnoj festivalskoj atmosferi, uz tradicionalnu zdravicu i dodjelu nagrada, uspješno je privedeno kraju još jedno izdanje Cinehilla. Unatoč prohladnom goranskom vremenu, na projekcijama ovog festivalskog izdanja se okupio veći broj posjetitelja nego protekle godine.

Nakon tjedna strpljivog gledanja naslova iz službenih konkurencija – čije su teme obuhvaćale sve od licemjerne birokratizacije rata i neizvjesnosti mlađih generacija u bogatim društvima, pa do važnosti odabranih obitelji, zrelosti i oprosta – festivalski žiriji pažljivo su odabrali pobjednike. Nagrađena ostvarenja potvrdila su sklonost formalno i fabularno višeslojnim obradama teških tema te vještom prepletanju politike s intimnim svakodnevicama.

Glavni žiri dodijelio je Propeler Cinehilla za najbolji film intimnoj dramediji Muhe meksičkog redatelja Fernanda Eimbckea. Žiri je istaknuo kako je Eimbcke „filmskim senzibilitetom koji spaja jednostavnost, smjelost i duboku humanost” priču o neočekivanom prijateljstvu ogorčene usamljenice Olge i devetogodišnjeg dječaka prometnuo u „univerzalnu refleksiju o samoći, povezanosti, suosjećanju i prihvaćanju gubitka.” „Sada je prisutan trend zatvaranja granica i izbacivanja imigranata, a ovaj film pokazuje što se dogodi kada malo otvorimo srca jedni drugima”, kazao je redatelj Fernando Eimbcke u emotivnoj video-poruci povodom osvajanja glavne nagrade.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Posebno priznanje u glavnom programu pripalo je komediji 15 i po, redateljskom debiju etabliranog crnogorskog glumca Milivoja Obradovića, uz pohvalu za njegov „duhovit i intiman prikaz glumca suočenog s profesionalnom, egzistencijalnom i osobnom krizom.”

Žiri programa CineCorto nagradu za najbolji kratkometražni film dodijelio je naslovu L’avant-poste 21 švicarske redateljice Camille Surdez. Nagrada je obrazložena činjenicom da film „hrabro, jasno i s osjetljivošću pristupa temi pobačaja, zahtijevajući otvorenu i smislenu raspravu.”

Nagrada CroCorto za najbolji hrvatski kratkometražni film pripala je ostvarenju Držim te redateljice Ane Predan, čija „minimalistička, no precizna režija gradi filmsku poeziju o dvije usamljene osobe koje kroz more i vodu ostvaruju komunikaciju.”

Foto: Samir Cerić Kovačević

Žiri filmskih kritičara FIPRESCI svoju je nagradu dodijelila drami Otapanje čileanske redateljice Manuele Martelli, istaknuvši njezin suptilan, no snažan filmski jezik kojim komorna priča o slojevitom odnosu između majki i kćeri zakriva pozadinu društvene i individualne korupcije. „Izuzetno sam sretna što ova nagrada dolazi iz Hrvatske, zemlje u koju sam se zaljubila snimajući film Bog neće pomoći”, izjavila je redateljica Manuela Martelli u javljanju putem video-poruke.

Svečanost dodjele zaključena je projekcijom filma Majka, svojevrsne pankerske biografije Majke Tereze redateljice Teone Strugar Mitevske. „Kada radite film, može biti i frustracije i bijesa, ali to se kod ovog projekta nije dogodilo. Uspjeli smo napraviti film točno kakav smo htjeli – bilo je to samo uživanje i ljubav”, poručila je redateljica Mitevska na kraju još jednog izdanja Cinehilla.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Priliku da pogleda nagrađene i najzapaženije naslove ovog festivala, publika će imati ove nedjelje kada će na fužinskoj šetnici biti otkrivena bista redatelja Kreše Golika, rođenog upravo u ovom pitoresknom goranskom mjestu. U posebnoj projekciji bit će prikazani i filmski zapisi iz povijesti Gorskog kotara i Kvarnera.

Ovogodišnje izdanje ponudilo je više od stotinu filmova i gotovo jednako toliko gostiju – redatelja, glumaca, producenata i umjetnika – koji su tijekom šest festivalskih dana sudjelovali na projekcijama, razgovorima s publikom, panelima i brojnim popratnim događanjima. Među njima su bili Oscarom nagrađeni redatelj Edward Berger i regionalna glumačka legenda Zijah Sokolović, koji su dobili počasne nagrade Cinehilla. Uz njih na festivalu su sudjelovali i brojni autori filmova u programu, te vodeća filmska imena regije kao što su redatelji Goran Marković, Rajko Grlić, Teona Strugar Mitevska, Damjan Kozole, Igpr Šeregi i Vinko Brešan, a posebno je brojno bilo izaslanstvo iz Crne Gore, ovogodišnje zemlje partnera.

Cinehill je održan u suorganizaciji s Općinom Fužine te uz potporu Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Kvarnera i Hrvatskog audovizualnog centra.