Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, večerašnji koncert FA Jedinstvo održat će se u splitskom HNK-u

Koncert Folklornog ansambla Jedinstvo Split održat će se na velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta Split u nedjelju, 26. srpnja u 21 sat.

Zbog najavljene kiše i nepovoljnih vremenskih prilika, cjelovečernji koncert Folklornog ansambla Jedinstvo neće se održati na igralištu Turističko-ugostiteljske škole već na velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta Split. Ulaznice vrijede i za novu lokaciju.

FA Jedinstvo, ističu organizatori, nalazi se u kategoriji najtrofejnijih i najuspješnijih amaterskih ansambala u Hrvatskoj s nizom od 104 priznanja i nagrade osvojenih u domovini i diljem svijeta od kojih posebno valja izdvojiti 12 nagrada, grbova, medalja i plaketa grada Splita, 2 nagrade Splitsko-dalmatinske županije te povelju Republike Hrvatske.

"U 106. godini svog postojanja Jedinstvo je ponosno što će pred svoje sugrađane iznijeti rapsodiju zvukova i plesnih slika uobličene u cjelovečernji folklorni koncert. Uz pratnju mandolinsko-tamburaškog orkestra, plesačice i plesači Jedinstva će vas povesti na razigrano putovanje po cijeloj Hrvatskoj. Uživajte u prekrasnim nošnjama i izvedbi starih splitskih plesova, prisjetite se svog djetinjstva na selima dalmatinske zagore, zaplovite na otoke ili odajte počast ljubavi prema Slavoniji i Međimurju koja se osjeća u svakom taktu raskošne hrvatske plesne tradicije", stoji u najavi.