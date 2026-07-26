Nedjelja na Cinehillu: nagrađeni filmovi, hommage Kreši Goliku, ekskurzija u svijet sporta i posljednje festivalske projekcije

Posljednji dan Cinehilla u nedjelju donosi prilike da pogledamo nagrađene filmove, otkrivanje spomenika Kreši Goliku uz projekciju njegovog kanonskog dokumentarca, planinarsku šetnju, dva sportska dokumentarca iz Rijeke, tečaj veslanja na dasci, predstavu o muškosti i posljednje projekcije.

Filmski program u 11.00 h u Kinu Golik počinje u projekcijom filma 15 i po redatelja Milivoja Obradovića, koji je osvojio posebno priznanje žirija te najbolji domaći kratki film Držim te redateljice Ane Predan.

U isto vrijeme u sklopu Sportskog dana kreće planinarska šetnja od Caffea bara Čoka do Preradovićeva vrha. Šetnja je prilika za završni pogled na goranski krajolik, a i sjajan uvod u sportski program.

Potom afirmiramo značaj kanonskog hrvatskog redatelja u čijem smo istoimenom kinu čitav tjedan gledali filmove. U podne na Šetnici Kreše Golika bit će otkriven njegov spomenik, rad kiparice Darije Žmak Kunić.

Potom se vraćamo u Kino Golik, gdje u 13.00 h gledamo njegov dokumentarni klasik Od 3 do 22 iz 1966. godine. Smjesta nakon projekcije, u 13.15 h, pod vodstvom Petre Belc predstavljamo filmske zapise koji nisu nastali unutar službenih produkcija ni etabliranih kinoklubova, nego kao dio privatnog i obiteljskog života.

U 14.00 h u Kinu Golik prikazujemo Muhe redatelja Fernanda Eimbckea, pobjednički dugometražni film ovog izdanja festivala, kao i najbolji kratkometražni film L'Avant Post 21 u režiji Camille Surdez.

U 15.30 h naš program se seli na jezero Lepenica, gdje se održava tečaj veslanja na dasci uz vodstvo CRO SUP kluba. Dok dio publike iskušava ravnotežu na jezeru, program se u 17.00 h vraća u Kino Golik projekcijom dva sportska dokumentarca iz Rijeke. Prikazujemo Život na Sisi Sanjina Stanića, zapis samostalne regate Slobodana Dade Velikića preko Atlantskog oceana, i Gurati naprijed Mirka Žorža, film o košarkašicama i košarkašima u kolicima koji sport poimaju kao prostor discipline, zajedništva i osnaživanja. Nakon filmova slijede razgovori sa Stanićem i Žoržem te protagonistima njihovih filmova.

U 18.00 h u Kinu Lič gledamo drugu projekciju Trenera redatelja Andree Di Stefana, a sportski se dan u 19.00 h na jezeru Lepenica nastavlja predstavom Trening u režiji Paška Vukasovića.

U isto vrijeme, u 19.00 h u Kinu Golik, prikazujemo dramediju Yugo Florida Vladimira Tagića, čiji nesređeni i neodgovorni junak saznaje da je njegov otuđeni otac smrtno bolestan. Otac i sin stoga ponovno razmatraju svoj odnos, prošlost i životne izbore.



Posljednja projekcija festivala u 21.00 h u Kinu pod branom donosi film koji je ovaj tjedan zavrijedio najvišu ocjenu publike.