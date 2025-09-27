Top 10 serija na Netflixu: Hrvati obožavaju nepredvidljivi 'Black Rabbit' i morbidnu Wednesday Addams

Globalni streaming div Netflix i ovog tjedna nudi šaroliku paletu sadržaja koja zadovoljava sve ukuse, a hrvatski gledatelji pokazali su da su u korak sa svjetskim trendovima, ali i da imaju svoje skrivene favorite. Ljestvica najgledanijih serija otkriva fascinantnu mješavinu žanrova – od visokobudžetnih kriminalističkih trilera s holivudskim zvijezdama, preko postapokaliptičnih španjolskih drama i gotičkih tinejdžerskih misterija, pa sve do popularnih dječjih serija. Užareni ekrani diljem zemlje svjedoče o tome da je jesen idealno vrijeme za uranjanje u svjetove intriga, ljubavi i opasnosti, a ovdje vam donosimo detaljan pregled naslova koji su prikovali Hrvate uz male ekrane.

Na samom vrhu, kao neprikosnoveni broj jedan, nalazi se španjolska triler serija "Billionaires' Bunker", djelo kreativnog tima koji stoji iza globalnog fenomena "La casa de papel" - podatak koji je sam po sebi bio dovoljan da privuče ogromnu pažnju publike. Serija nas vodi u klaustrofobični, postapokaliptični svijet u kojem se superbogata obitelj, suočena s prijetnjom nuklearnog rata, povlači u svoj luksuzni podzemni bunker, međutim, umjesto sigurnosti, izolacija na površinu izvlači duboko zakopane obiteljske tajne, stare zamjerke i nerazriješene sukobe. Bunker tako postaje pozornica za napetu psihološku dramu u kojoj se postavlja pitanje može li novac doista kupiti spasenje i što se događa kada se elita suoči s vlastitim demonima, bez mogućnosti bijega.

Ipak, reakcije domaće publike su podijeljene. Dok jedni hvale ambicioznu premisu i napetost koja proizlazi iz izolacije, drugi zamjeraju predugačak format od osam jednosatnih epizoda, tvrdeći da serija s vremenom gubi na zamahu i povremeno nalikuje na sapunicu.

"Billionaire's Bunker" Foto: IMDb

Odmah iza španjolskog hita, na drugom mjestu, smjestila se nova kriminalistička triler serija "Black Rabbit". S impresivnom glumačkom postavom koju predvode dobitnik Emmyja Jason Bateman ("Ozark") i za Oscara nominirani Jude Law ("Sherlock Holmes", "Talentirani gospodin Ripley"), serija je od samog početka osuđena na uspjeh. Priča prati Jakea (Jude Law), vlasnika uspješnog restorana u New Yorku, čiji se pomno uređeni život počinje urušavati povratkom njegova otuđenog i problematičnog brata Vincea (Jason Bateman). Vinceov povratak sa sobom donosi kaos i uvlači obojicu u opasno njujorško podzemlje, tjerajući ih da se bore za vlastiti opstanak.

Kritičari, poput onih s portala Decider, hvale izvanrednu kemiju između Batemana i Lawa, čije su izvedbe toliko uvjerljive da gledatelje drže prikovanima za ekran, a početni komentari hrvatskih gledatelja idu u istom smjeru, ističući sirovu energiju i nepredvidljivost serije. Mješavina brutalnosti i crnog humora drži pažnju, no neki primjećuju kako serija povremeno teško balansira između ozbiljne drame i komedije, što može djelovati neujednačeno. Ipak, preporuka vrijedi za sve ljubitelje serija poput "Ozarka" i "Breaking Bad".

"Black Rabbit" Foto: IMDb

Treće mjesto zauzima dugoočekivana treća sezona japanskog survival trilera "Alice in Borderland". Nakon što su preživjeli brutalne igre karata, Arisu i Usagi sada se suočavaju s još opasnijim izazovima u distopijskom Tokiju. Serija nastavlja pomicati granice napetosti i psihološke izdržljivosti dok se likovi bore za povratak u stvarni svijet, a nova sezona donosi odgovore na ključna pitanja o misterioznom svijetu Borderlanda.

Hrvatski obožavatelji serije oduševljeni su povratkom smrtonosnih igara. Na domaćim forumima i društvenim mrežama hvale se napetost, inventivnost izazova koji podsjećaju na filmove poput "Escape Room", te vizualna produkcija, posebice impresivne scene praznog Tokija, a česta tema pohvala jest i razvoj glavnog lika Arisua, čije gamerske vještine postaju ključne za preživljavanje.

Ostatak ljestvice jednako je raznolik i pokazuje širok spektar interesa hrvatske publike. Na četvrtom mjestu našla se povijesna drama "House of Guinness", koja prati uspon slavne irske pivarske dinastije, a odmah iza nje, na petom mjestu, nalazi se znanstveno-fantastični misterij "Wayward", priča o grupi stranaca zarobljenih u zagonetnom gradu iz kojeg nema izlaza. Globalni hit "Wednesday", čija druga sezona nastavlja pratiti avanture morbidne Wednesday Addams na Akademiji Nevermore, smjestio se na šesto mjesto, a sedmo mjesto pripalo je psihološkom trileru "The Guest", o tajanstvenom gostu koji unosi nemir u život jedne obitelji. Dječja publika i dalje je vjerna superherojskoj komediji "Henry Danger", koja se našla na osmom mjestu, deveto mjesto zauzela je dirljiva, tinejdžerska drama "Adolescence", koja je na ovogodišnjoj dodjeli Emmyja pokupila čak osam kipića, a ljestvicu zaključuje druga sezona serije Tylera Perryja, "Beauty in Black", koja nastavlja pratiti borbu za moć unutar kozmetičkog carstva.