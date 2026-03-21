izložba nmmu-a

Tito iz Kumrovca razbjesnio mnoge u Berlinu: Veliča se on i tvorevina

Muzej "Staro selo" u Kumrovcu
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.03.2026.
u 13:17

Izložbu čine skulpture, slike, radovi na papiru medalje i efemerne predmete iz kolekcije NMMU-a, kojima se prikazuje kako sudar politike i estetske evolucije može rezultirati važnim umjetničkim ostvarenjima, navode organizatori, no jedan je izložak posebno je razbijesnio javnost, prenio je Fenix magazin

U berlinskom Kunsthaus Dahlemu u četvrtak, 19. ožujka, otvorena je izložba "Estetika kao politička strategija 1945-1960". Autor koncepta jest Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, koji je zajedno s Martom Radman i kustos izložbe. 

Izložbu čine skulpture, slike, radovi na papiru medalje i efemerne predmete iz kolekcije NMMU-a, kojima se prikazuje kako sudar politike i estetske evolucije može rezultirati važnim umjetničkim ostvarenjima, navode organizatori, no jedan je izložak posebno je razbijesnio javnost, prenio je Fenix magazin.

Izložbom, naime, dominira brončana skulptura maršala Tita, koja je, kako navodi Fenix, jedan od najraširenijih spomenika u Jugoslaviji, a autor ove skulpture, koja je 1948. naručena za njegov rodni Kumrovec, jest naš poznati kipar Antun Augustinčić. Autori izložbe navode kako je socijalistička Jugoslavija između 1945. i 1960. doživjela značajan pomak u umjetničkoj imaginaciji i sadržaju, no "politička pozadina ove estetske transformacije", kažu, "ukorijenjena je u dramatičnim povijesnim okolnostima. Fenix Magazin piše kako, "osim estetske dimenzije, izložba osvjetljava političke stvarnosti koje su oblikovale ovaj proces i pokazuje kako velike kulturne transformacije mogu biti ukorijenjene i u represiji i potiskivanju drugačijih mišljenja".

Oni koji su posjetili izložbu, međutim, ne slažu se s izjavama organizatora te smatraju kako postav u Berlinu glorificira Josipa Broza Tita, kao i njegovu tvorevina SFRJ u kojoj, navodi Fenix, nije bilo ni umjetničke, a ni svake druge slobode. Također navode kako na ovoj izložbi nisu prikazana događanja koja su dovela do raspada umjetne Titove komunističke tvorevine - od komunističkih progona, preko mučenja i zatvaranja na Golom otoku, progona i ubojstava političkih neistomišljenika do ubojstva hrvatskih, ali i drugih emigranata. 

Koliko je poznato, otvaranju izložbe "Estetika kao politička strategija 1945-1960"koja ostaje otvorena do 21. lipnja, nije nazočio nitko od službenih predstavnika vlasti Republike Hrvatske, kao ni nitko iz Veleposlanstva RH u Berlinu, piše Fenix magazin. 

kultura antun augustinčić skulptura Josip Broz Tito Branko Franceschi Nacionalni muzej moderne umjetnosti Berlin vizualna umjetnost izložba

Komentara 3

Pogledaj Sve
BJ
Barutanski jarak
13:59 21.03.2026.

Vražji nakot

LL
lijepa_li si
14:03 21.03.2026.

marta i branko su sigurni dobitnici nagrade grada zagreba! odvažni, bezkompromisni novovjeki skVo jevci!

JO
JokeR
15:04 21.03.2026.

Bravar-pedofil

Višeslojan projekt

Pothodnik na Kvatriću postaje podmorje! Doživite puls Lastova i ušetajte u dolinu meduza

Po prvi putpothodnik dobiva funkciju privremenog izložbenog prostora u sklopu projekta Učiniti nevidljivo vidljivim, čime se kultura i umjetnost približavaju javnosti i slučajnim prolaznicima, a osim izložbe od 23. do 27. ožujka održat će se i konferenciju za stručnu i širu javnost, debata učenika X. gimnazije Ivan Supek (Urania), i kreativna radionica (Centar za kulturu i informacije Maksimir

Zagreb: Otvorenje izložbe 'Putovima Stipe Sikirice'
Stipe Sikirica

Krleža mu je rekao da je mladi Michelangelo, a na prahu 93. godine legendarni sinjski kipar izlaže u Zagrebu

U njegovom umjetničkom opusu posebno mjesto zauzima javna skulptura. Istraživačko-izložbenim projektom 'Putovima Stipe Sikirice' u Galeriji Vladimir Bužančić, u suradnji s fotografom Milanom Šabićem, terenski je dokumentirano stanje 54 njegova spomenika na 29 lokacija – 23 u Hrvatskoj i šest u Bosni i Hercegovini. Ukupno Sikirica potpisuje autorstvo više od 70 javnih plastika, međutim, dio ih je stradao, uništen je ili dislociran, a dva su brončana odljeva čak i ukradena

Nika Rukavina
"Knjiga nevidljivih utjecaja" nike rukavine

Razbijanje tanjura kao oslobođenje: Riječka umjetnica sprema izložbu i performans o obrascima koji oblikuju žensko iskustvo

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti

