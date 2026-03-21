Tito iz Kumrovca razbjesnio mnoge u Berlinu: Veliča se on i tvorevina

U berlinskom Kunsthaus Dahlemu u četvrtak, 19. ožujka, otvorena je izložba "Estetika kao politička strategija 1945-1960". Autor koncepta jest Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, koji je zajedno s Martom Radman i kustos izložbe.

Izložbu čine skulpture, slike, radovi na papiru medalje i efemerne predmete iz kolekcije NMMU-a, kojima se prikazuje kako sudar politike i estetske evolucije može rezultirati važnim umjetničkim ostvarenjima, navode organizatori, no jedan je izložak posebno je razbijesnio javnost, prenio je Fenix magazin.

Izložbom, naime, dominira brončana skulptura maršala Tita, koja je, kako navodi Fenix, jedan od najraširenijih spomenika u Jugoslaviji, a autor ove skulpture, koja je 1948. naručena za njegov rodni Kumrovec, jest naš poznati kipar Antun Augustinčić. Autori izložbe navode kako je socijalistička Jugoslavija između 1945. i 1960. doživjela značajan pomak u umjetničkoj imaginaciji i sadržaju, no "politička pozadina ove estetske transformacije", kažu, "ukorijenjena je u dramatičnim povijesnim okolnostima. Fenix Magazin piše kako, "osim estetske dimenzije, izložba osvjetljava političke stvarnosti koje su oblikovale ovaj proces i pokazuje kako velike kulturne transformacije mogu biti ukorijenjene i u represiji i potiskivanju drugačijih mišljenja".

Titova skulptura u Kumrovcu Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Oni koji su posjetili izložbu, međutim, ne slažu se s izjavama organizatora te smatraju kako postav u Berlinu glorificira Josipa Broza Tita, kao i njegovu tvorevina SFRJ u kojoj, navodi Fenix, nije bilo ni umjetničke, a ni svake druge slobode. Također navode kako na ovoj izložbi nisu prikazana događanja koja su dovela do raspada umjetne Titove komunističke tvorevine - od komunističkih progona, preko mučenja i zatvaranja na Golom otoku, progona i ubojstava političkih neistomišljenika do ubojstva hrvatskih, ali i drugih emigranata.

Koliko je poznato, otvaranju izložbe "Estetika kao politička strategija 1945-1960", koja ostaje otvorena do 21. lipnja, nije nazočio nitko od službenih predstavnika vlasti Republike Hrvatske, kao ni nitko iz Veleposlanstva RH u Berlinu, piše Fenix magazin.