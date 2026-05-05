Dan HNK Split: Nagradu za sveukupan doprinos dobio je dobri duh teatra Neno Srdelić

U spomen na 6. svibanj 1893. kad je otvorena zgrada teatra u središtu grada podno Marjana, u HNK Split tradicionalno su dodijeljene bijenalne nagrade umjetnicima koji su u protekle dvije kazališne sezone dali izniman doprinos razvoju kazališta.

Nagradu "Ivo Tijardović" za dugogodišnji umjetnički rad i sveukupan doprinos HNK Split dobio je prvak Drame Neno Srdelić, nevjerojatno samozatajni miljenik splitske publike, ali i kolega glumaca koji su, to ne pamtimo odavno, u velikom broju došli čestitati svom Neni, dobroj duši splitskog teatra.

- Sad bi Boris reka: Osta mi je govor u drugoj jaketi - kazao je iznimno skroman Neno Srdelić (takvi se sigurno više ne rađaju op.a.), dodajući kako ima puno ljudi u Hrvatskoj koji se bave glumačkim poslom, od Dubrovnika do Zagreba i kako su dobro raspoređeni.

- I vrlo su ambiciozni. Ali, uvijek je bilo i uvijek će biti da ne možeš prorok bit' u svom zavičaju - istaknuo je Neno.

Nagradu "Rudolf Bunk” za najbolje umjetničko ostvarenje u scenografiji dobila je Zdravka Ivandija Kirigin za predstavu "Požari," izvedenu u režiji Ivana Plazibata dok je Nagradu "Ana Roje” za najbolje umjetničko ostvarenje u baletu zavrijedio baletan Danil Podhruško.

Nagrada "Marko Fotez” za najbolje umjetničko ostvarenje u Drami HNK Split pripala je genijalnom mladom glumcu Donatu Zeki koji je nastupao u gotovo svim predstavama, osim jedne, dramskog ansambla HNK Split. Donata su pljeskom i uzvicima "Bravo!" došli podržati kolege iz splitske Drame što je bilo iznimno dojmljivo i emotivmno, a on je nagradu posvetio svojoj obitelji.

Nagrada "Ante Marušić” za najbolje umjetničko ostvarenje u Operi HNK Split pripala je Orkestru Opere teatra.