izložba u MUO galeriji

Ovaj sat godinama je zbunjivao stručnjake, a u detektivsku muzejsku priču sada se može uključiti i publika

Izložba "Slučaj Fromanteel – skriveni identitet "
04.05.2026.
u 16:09

U MUO Galeriji u Ilici  163a, u srijedu 6. svibnja u 19 sati otvara se intrigantna studijska izložba „Slučaj Fromanteel – skriveni identitet“, koja će javnosti otkriti tajne jednog od najdragocjenijih predmeta iz muzejskog fundusa uz djelić detektivske priče.

U središtu priče je tajanstveni tabernakl sat iz 1680. koji iza crnog zastakljenog ormarića krije mehanizam koji je desetljećima zbunjivao stručnjake. Iako je na njemu navedeno ime urara Albertusa Fromanteela, prilikom istraživanja, otkrivena je nevjerojatna činjenica – Albertus nikada nije postojao. Njegovo ime plod je pogrešnog čitanja inicijala u prošlosti, dok se iza sata zapravo krije remek-djelo slavne nizozemske obitelji Fromanteel, pionira urarstva koji su u 17. stoljeću uveli revoluciju – sat s njihalom. 

Iza izmišljenog imena i prekrivenih natpisa krije se uzbudljiva priča o pokušaju proboja na tržište i pogrešnim identitetima. Ova izložba nije samo prikaz jednog predmeta, već uzbudljiva muzejska detektivska priča koja spaja obrtništvo, povijest i intrigantne poslovne strategije 17. stoljeća. Ujedno, izložba nije namijenjena samo gledanju, nego i istraživanju. Posjetitelji će se moći okušati u detektivskom kvizu znanja i opažanja, fotografirati se ispred uvećanja s prikazom satova izloženih u nekadašnjem stalnom postavu MUO te doživjeti eksponat iz nove perspektive.

Autorice i kustosice izložbe su dr. sc. Vesna Lovrić Plantić i Vedrana Ceranja.

Izložba ostaje otvorena do 23. svibnja 2026. Ulaz je slobodan.

