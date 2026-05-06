Festival Štampić okuplja scenu nezavisnog tiska i samoizdavaštva u Zagrebu

Postoje trenuci kada je potrebno prestati skrolati i lupiti — šakom u pod. Kada ideja više ne stane u ekran, nego traži papir, boju, trag. Tisak je tada više od medija: on je gesta, reakcija i način da se misli prošire bez dozvole. Kako je već primijećeno, tisak je “umijeće ideja i mogućnost njihovog neobuzdanog širenja” — a upravo na tom mjestu nastaje i festival Štampić.

Od 13. do 16. svibnja 2026. u organizaciji tiskarskog kolektiva Smak Press Zagreb ponovno postaje prostor susreta nezavisne tiskarske scene — mjesto gdje se papir lista, tinta razlijeva, a ideje umnožavaju. Štampić nije samo festival, nego živa mreža autora, kolektiva i publike koji dijele isti impuls: da stvaraju, tiskaju i dijele. U tom procesu važan je i rezultat i put do njega — jer tisak, kao i scena koja ga nosi, nastaje kroz dodir, razmjenu i zajednički rad.

Ovogodišnje izdanje pod sloganom „Šakom u pod“ poziva na jasno zauzimanje prostora — kroz male naklade, velike ideje i otiske koji ostaju. Festival drugu godinu zaredom okuplja autore_ice, ilustratore_ice, dizajnere_ice, umjetnike_ice i male izdavače koji djeluju izvan velikih sustava — često na granici između umjetnosti, komunikacije i osobnog izraza. Upravo u toj zoni — između improvizacije i preciznosti — nastaju radovi koji su istovremeno intimni, direktni i eksperimentalni.

Festival se otvara u srijedu, 13. svibnja u 19 sati, u šatoru CirkoBalkane programom Štampić u KINO CIRKUSU — večeri filma, cirkusa i fanzina koja nastaje kroz suradnju i zajednički interes za nezavisnu produkciju. Na rasporedu su uz pregršt iznenađenja, projekcije tri filma: dva kratka igrana filma Zlatka Boureka “Cirkus REX” iz 1965 godine i “Mister Ventriloquist” iz 1980 godine, uz projekciju dokumentarnog filma Siniše Dugonjića “Fanzini sa Marsa”, koji donosi priču o srpskoj DIY sceni i izdavačkoj produkciji 1990-ih.

U četvrtak, 14. svibnja u 19 sati, program se seli u galeriju Siva gdje se otvara izložba JUST PUT IT IN RICE bečkog kolektiva Soybot. Izložba spaja instalaciju i publikaciju kroz individualne i kolaborativne radove Bernharda Fuchsa i Vanesse Lindenau, a večer se nastavlja uz vinil selekciju i druženje uz People’s Kitchen finu klopu. Izložbu će biti moguće pogledati do 16. svibnja.

Petak, 15. svibnja u od 18 sati donosi otvorenje izložbe IT IS. WHAT IT IS? kolektiva Nopoint atelier iz Bugarske u Studio-galeriji Klet — zajedničkog projekta Miroslava Zhivkova i njegove kćeri Elene koji istražuje proces, spontanost i odnos između igre i autorstva kroz sitotisak. Večer se nastavlja glazbenim i performativnim programom: od eksperimentalnih zvučnih projekata i DIY elektronike do energičnih bendova i performansa koji brišu granice između glazbe, humora i apsurda. To su nastupi dua kojeg čine Luka Čapeta i Karlo Lugarić i njihov novi projekt smišljen ekskluzino povodom fesitvala pod nazivom Schneider Hoffman Elektronik Experience, pop mašine masne kose, masnih brkova i još masnijih riffova iz Zagreba – Peki Peleta te nastup Wunder Tandema, talijanskog koncertnog showa s drskom klaunovskom jezgrom kojeg čine dva glasa, harmonika i mini bubnjevi koji na festivalu premijerno nastupaju u Hrvatskoj.

Središnji događaj festivala je subotnji sajam nezavisne štampe na kojem će od 12 do 19 sati, u dvorištu Ilice 73, publika moći upoznati, listati, kupovati i razgovarati s 30 kolektiva i autora_ica iz cijele Europe među kojima su Sonja Vulpes, Marko Šajn, Zinko Tiček, Urška Alič, Juha studio keramike (Slovenija), Matrijaršija, Tearzadrop, Varikina (Srbija), Risko Print (Slovačka), Kudla Werkstatt (Češka) Nopoint atelier (Bugarska), Soybot, Potato Publishing (Austrija), Partizan Print (Crna Gora), Oaza Books, Plik kolektiv, Lutajući DJ Zdena, NINI (Ivana Armanini), DAF, Goblin Fermentations, Igor Hofbauer, Vjetroslav Prdinski, Nepokorena Palestina, Ured za fotografiju, Riso & prijateljice, Redakcija, Agata Lučić, Dorotea Škrabo Skrabzi, Čardak Studio i Smak Press (Hrvatska).

Tijekom sajma na live tisku publika će imati priliku vizuale festivala odšatmpati na svoje majice, jakne i torbe, a od 13 do 15 sati održat će se DIY radionica izrade papira u organizaciji Uvezionice. Poseban segment programa čini panel-diskusija o nezavisnom tisku pod naslovom TKO SE BOJI TISKA JOŠ? koja će se u 16 sati održati u prostorima tiskare Smak Press uz moderaciju povjesničarke umjetnosti i kustosice Tene Starčević. Subota će u istom prostoru biti popraćena i knjižnicom fanzina — otvorenim prostorom za listanje, zadržavanje i otkrivanje nezavisnih izdanja, zamišljena kao tiša, ali jednako važna točka festivala koja poziva publiku da uspori, čita i uroni u materijalnost tiska.

Festival se zatvara koncertom TriNiti — izvedbenim okvirom satkanim oko poetskih slika Martina Ladike uz pratnju Lea Hrsa i Roka Margete. Njihov nastup odvija se na rubovima stvarnosti, u prostoru između jave i sna, gdje se glazba i tekst prepliću u hipnotički završetak festivala. Kao posljednji čin Štampića, TriNiti ne zatvara program — već ga rasplinjuje, ostavljajući ga da odzvanja dalje.

Slogan “Šakom u pod” ove godine otvara prostor za promišljanje tiska kao alata izražavanja i otpora. Bilo da je riječ o osobnim narativima, društvenim komentarima ili vizualnim eksperimentima, nezavisno izdavaštvo ostaje jedno od rijetkih mjesta gdje je moguće reagirati brzo, neposredno i bez filtera. Tisak ovdje nije samo medij — on je gesta.

I dok scena djeluje u uvjetima ograničenih resursa, njezina snaga leži u upornosti, eksperimentu i zajedništvu. Štampić je mjesto gdje male naklade imaju veliki odjek.



Jer ponekad je dovoljno malo: papir, tinta i dobra ideja.



A ponekad je potrebno i — šakom u pod.

