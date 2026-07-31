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u prijevodu Morane Čale

Stiže prvi prijevod i dubrovačka lokalizacija Goldonijevih 'Ribarskih svađa' s izvornog venetskog narječja

Ribarske svađe
Kazalište Marina Držića
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 13:42
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Novo izdanje donosi prvi prijevod i dubrovačku lokalizaciju koja kao polazište uzima izvorni Goldonijev tekst na venetskom narječju karakterističnom za Chioggiu. „Time se nastavlja bogata tradicija dubrovačkih kazališnih lokalizacija i prijevoda, nadovezujući se na vrijednu baštinu dubrovačkih 'frančezarija' i 'talijanarija', kao i na lokalizacije Goldonijevih komedija koje je započeo Frano Čale“, ističe se

Knjiga „Ribarske svađe“ Carla Goldonija, u prijevodu, dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale, bit će predstavljena u petak u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, a urednica je Jelena Obradović Mojaš. Knjiga je nastala na temelju prijevoda i prilagodbe izrađenih za festivalsku izvedbu „Ribarskih svađa“ u režiji Krešimira Dolenčića.

Novo izdanje donosi prvi prijevod i dubrovačku lokalizaciju koja kao polazište uzima izvorni Goldonijev tekst na venetskom narječju karakterističnom za Chioggiu. „Time se nastavlja bogata tradicija dubrovačkih kazališnih lokalizacija i prijevoda, nadovezujući se na vrijednu baštinu dubrovačkih 'frančezarija' i 'talijanarija', kao i na lokalizacije Goldonijevih komedija koje je započeo Frano Čale“, navodi se u najavi.

Ističe se da, polazeći od Goldonijeve ideje kako je za komediju presudan uvjerljiv i publici blizak jezični izraz, Morana Čale u ovoj prilagodbi poseže za bogatom dubrovačkom književnom i kazališnom tradicijom, osobito nasljeđem Marina Držića, stvarajući tekst koji Goldonijevo remek-djelo približava suvremenom čitatelju i gledatelju autentičnim dubrovačkim govorom.

Ključne riječi
kultura dubrovačke ljetne igre predstavljanje Morana Čale Carlo Goldoni Ribarske svađe knjiga

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