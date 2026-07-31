Redateljski prvijenac Ive Kraljević imat će svjetsku premijeru na DokuFestu, gdje stiže i još sedam hrvatskih filmova

Redateljski prvijenac filmske montažerke i snimateljice Ive Kraljević „Ovu sobu ostavite zakopanu” imat će svjetsku premijeru na Međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest, koji idući tjedan počinje u Prizrenu.

U sklopu raznih sekcija 25. izdanja DokuFesta, koji će se održati od 7. do 15. kolovoza, prikazat će se ukupno osam hrvatskih produkcija i koprodukcija.

Kratkometražni eksperimentalno-dokumentarni film „Ovu sobu ostavite zakopanu” intimna je priča koja se odvija kao putovanje kroz osobni imaginarij i krhku poeziju, bilježeći pritom tugu, suučesništvo tišine i fragmente prisutnosti u onome što je preostalo, stoji u najavi Hrvatskog audiovizualnog centra.

"Ovu sobu ostavite zakopanu" Foto: HAVC

Film će se na prizrenskom festivalu prikazati u sklopu regijske kratkometražne konkurencije, a hrvatska publika moći će ga pogledati na nekoliko festivala, na zagrebačkom 25 FPS-u u rujnu te u konkurenciji Dana hrvatskog filma, u Karlovcu u listopadu.

Isti program donosi i hrvatski film „Koze!” Tonćija Gaćine, smješten na jednom pučinskom otoku gdje se stanovništvo mora nositi sa stotinama koza za koje se nitko ne brine, a ostale su nakon propasti državnog projekta razvoja lokalnog stočarstva.

Foto: HAVC

U dugometražnoj konkurenciji prikazuju se „Mirotvorac” Ivana Ramljaka, „Ono što treba činiti” Srđana Kovačevića, „Yugo ide u Ameriku” Filipa Grujića i Alekse Borkovića i „Zalazak” Miloša Jaćimovića.

Za međunarodnu konkurenciju kratkometražnih filmova prikazuje se koprodukcija „Dugi sati dvije laboratorijske asistentice" Burak Çevik, dok je u sekciju posvećenu glazbenim dokumentarcima uvršten dugometražni film „Treći svijet” Arsena Oremovića.

"Treći svijet" Foto: Dominik Vujičić/Interfilm

Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog filma DokuFest najveći je filmski festival na Kosovu. Izborom više od 200 filmova iz cijelog svijeta svake godine ispunjava kina i improvizirane prostore za projekcije oko povijesnog središta Prizrena.