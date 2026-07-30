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Hrvatski zvukopis ide dalje

Mapiran je i Brač! Istražujte lokalitete otoka slušajući hrvatske književne tekstove na tri jezika

Ivo Čagalj/Pixsell
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 10:34
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Hrvatski zvukopis je kulturno-književni projekt koji kroz besplatnu mobilnu aplikaciju povezuje književnost, zvuk i prostor. Program na Braču počinje 2. kolovoza u Bobovišćima na Moru književnom večeri na kojoj sudjeluju književnik Marinko Koščec te glumice Nataša Janjić Medančić i Katarina Romac. Dan poslije, 3. kolovoza bit će izvedena predstava "Portret jednoga grada", književno-zvučni kolaž nastao od odabranih priča iz projekta Hrvatski zvukopis

Hrvatski zvukopis nastavlja ljetni program na splitsko-dalmatinskim otocima s dva besplatna događanja koja će se 2. i 3. kolovoza održati u Bobovišćima na Moru i Bobovišćima na otoku Braču, spajajući književnost, glumu i zvuk.

Program počinje u subotu, 2. kolovoza u Bobovišćima na Moru književnom večeri na kojoj sudjeluju književnik Marinko Koščec te glumice Nataša Janjić Medančić i Katarina Romac. Razgovor moderira Patricija Horvat, a o projektu će govoriti njegova autorica Jelena Remetin.

Dan poslije, 3. kolovoza u Bobovišćima, bit će izvedena predstava "Portret jednoga grada", autorski književno-zvučni kolaž nastao od odabranih priča iz projekta Hrvatski zvukopis. U predstavi glume Katarina Romaci Petar Salečić, a koncept potpisuje Jelena Remetin.

Hrvatski zvukopis je kulturno-književni projekt koji kroz besplatnu mobilnu aplikaciju povezuje književnost, zvuk i prostor. Projekt se provodi u brojnim gradovima Hrvatske i svijeta te na splitsko-dalmatinskim otocima, gdje publika može slušati književne tekstove povezane s lokacijama i doživjeti književnost na potpuno nov način, istaknuli su organizatori u priopćenju. 

Na Braču je projektom mapiran cijeli otok, omogućujući stanovnicima i posjetiteljima da putem mobilne aplikacije istražuju njegove prirodne i kulturne lokalitete slušajući suvremene i klasične hrvatske književne tekstove. Priče su dostupne na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku, čime Hrvatski zvukopis hrvatsku književnost približava i međunarodnoj publici te turistima.

Program na Braču dio je kontinuiranog razvoja Hrvatskog zvukopisa na splitsko-dalmatinskim otocima, kojim se hrvatska književnost predstavlja kroz suvremene digitalne i izvedbene formate.

Program zajednički organiziraju umjetničke organizacije YELO i Connect 4 u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Milna, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Ključne riječi
mobilna aplikacija književni tekst hrvatski zvukopis Brač Katarina Romac

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