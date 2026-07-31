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Špancir uvodi tajne koncerte na skrivenim lokacijama!

Varaždin: Atmosfera na gradskim ulicama četvrtog dana Špancirfesta
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 13:46
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Organizatori najavljuju da nove festivalske pozornice neće biti na službenoj karti, nego će nekoliko pomno odabranih lokacija u povijesnoj jezgri Varaždina biti otkrivano u posljednji trenutak. Zbog ograničenog broja mjesta, koncertima će moći prisustvovati oni koji prvi stignu na objavljenu lokaciju, uz piće dobrodošlice. Zna se samo da će među programima biti večeri posvećene francuskim šansonama, filmu „Tko pjeva, zlo ne misli” i filmskoj glazbi

Špancirfest, koji će se u Varaždinu održavati od 21. do 30. kolovoza, ove godine prvi put uvodi koncept tajnih glazbenih doživljaja - intimne koncerte na skrivenim lokacijama čije će mjesto održavanja biti otkriveno neposredno prije početka, objavljeno je u petak.

Organizatori najavljuju da nove festivalske pozornice neće biti na službenoj karti, nego će nekoliko pomno odabranih lokacija u povijesnoj jezgri Varaždina biti otkrivano u posljednji trenutak. Zbog ograničenog broja mjesta, koncertima će moći prisustvovati oni koji prvi stignu na objavljenu lokaciju, uz piće dobrodošlice.

Premda izvođači i mjesta održavanja još nisu objavljeni, poznato je da će među programima biti večeri posvećene francuskim šansonama, ljubavnim pjesmama, kultnom filmu „Tko pjeva, zlo ne misli” te filmskoj glazbi.

Posjetitelji će informacije o tajnim koncertima moći pratiti putem mrežnih stranica i društvenih mreža festivala, a organizatori ističu da neće biti rezervacija ni ulaznica.

Uz novu festivalsku atrakciju, Špancirfest donosi i bogat program na glavnoj PAN pozornici kod Starog grada, gdje će svi koncerti biti besplatni. Festival će otvoriti glazbena posveta Oliveru Dragojeviću „Tragom Olivera”, a nastupit će i Plavi Orkestar, britanski sastav Kosheen, Seine, Zoster, Zabranjeno pušenje, Dubioza Kolektiv i Silente.

Ulaznice će biti potrebne jedino za koncerte na pozornici kod Vile Bedeković gdje će nastupiti Zagrebački solisti, Evelin Novak, Gelato Sisters, Zdenka Kovačiček i Swingersi, Amira Medunjanin, Doris Dragović te Varaždinski tamburaški orkestar i njihovi gosti s programom „Od Sanrema do Varaždina”.

Organizatori najavljuju oko 200 glazbenih programa na festivalu, uključujući ulične svirače, nastupe na Glazbenoj kamperici, radionice Glazbene klinike i glazbene sadržaje u festivalskim zonama.

Posjetiteljima će tijekom festivala biti osigurana četiri besplatna parkirališta i besplatan prijevoz gradskim autobusima do festivalske jezgre.

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skriveni koncert koncert Varaždin špancirfest

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