kontroverzna true crime serija

Stigla je nova sezona Monstera: Tko je bio Ed Gein, čovjek čiji su stravični zločini nadahnuli Psiho?

Netflix
VL
Autor
vecernji.hr
04.10.2025.
u 12:01

Nova sezona hvaljene antologijske serije Ryana Murphyja stigla je na Netflix. "Monster: The Ed Gein Story" zaranja u um jednog od najozloglašenijih američkih ubojica, čija je jeziva priča postala temelj za kultne filmove poput "Psiha" i "Teksaškog masakra motornom pilom"

Nakon što je obradio priče o Jeffreyju Dahmeru te braći Menendez, proslavljeni showrunner Ryan Murphy u suradnji s Ianom Brennanom donosi treći nastavak svoje kontroverzne, ali iznimno popularne antologijske serije. "Monster: The Ed Gein Story" istražuje život i zločine zloglasnog "Mesara iz Plainfielda", farmera iz Wisconsina čija su monstruozna djela otkrivena 1957. godine i trajno promijenila američko društvo.

Gein nije bio samo ubojica, bio je i pljačkaš grobova koji je od ljudskih ostataka izrađivao namještaj i odjeću, a njegova je priča postala izravna inspiracija za likove poput Normana Batesa ("Psiho"), Leatherfacea ("Teksaški masakr motornom pilom") i Buffalo Billa ("Kad jaganjci utihnu").

Serija detaljno prikazuje Geinov život, od problematičnog odnosa s dominantnom i religioznom majkom Augustom do stravičnih zločina koji su uslijedili nakon njezine smrti. No, Murphy i Brennan ne zadržavaju se samo na biografskom prikazu. Pametnim narativnim potezom, prva polovica sezone isprepliće Geinovu priču sa stvaranjem kultnog filma "Psiho" Alfreda Hitchcocka. Gledatelji tako paralelno prate kako redatelj, uvjeren da publika želi novu vrstu čudovišta – ono psihološko, iz susjedstva – crpi inspiraciju iz Geinovih zločina. Serija postavlja temeljno pitanje franšize, "Jesu li čudovišta rođena ili stvorena?", te okreće kameru prema publici, propitujući našu vlastitu fascinaciju mračnim pričama i slikama koje konzumiramo.

Glavnu ulogu Eda Geina maestralno je utjelovio britanski glumac Charlie Hunnam, najpoznatiji po ulozi u seriji "Sinovi anarhije", što za njega predstavlja ogroman iskorak u karijeri. Za ulogu se pripremao slušajući nikada objavljenu audio snimku Geinova ispitivanja. Uz njega, glumačku postavu čine veteranka Laurie Metcalf kao njegova tiranska majka Augusta, Tom Hollander kao legendarni redatelj Alfred Hitchcock te Lesley Manville kao Geinova posljednja žrtva, Bernice Worden.

Kao i prethodne sezone, "The Ed Gein Story" naišla je na podijeljene reakcije kritičara. Dok su izvedbe, posebice Hunnamova, uglavnom hvaljene zbog nijansiranosti i jezive transformacije, serija je ponovno optužena za senzacionalizam i eksploataciju tragedije. Kritičari zamjeraju kreatorima što se ponekad previše naslađuju morbidnim detaljima i grafičkim nasiljem, a koji ne pridonose dubljem razumijevanju psihe Eda Geina kojem je na kraju dijagnosticirana shizofrenija. 

Popularnost serija poput "Monstera" otvara šire pitanje o fascinaciji žanrom istinitih zločina,tzv. true crimea. Stručnjaci navode nekoliko razloga za ovu opsesiju: od temeljne ljudske znatiželje o motivima koji nekoga tjeraju na najgora djela, do uzbuđenja koje donosi rješavanje stvarnih misterija iz sigurne udaljenosti. Ovaj žanr pruža osjećaj eskapizma, ali i uvid u funkcioniranje pravnog sustava i mračnu stranu ljudske prirode. Istraživanja pokazuju da su žene posebno privučene ovim sadržajem, često tražeći informacije o strategijama preživljavanja i načinima zaštite. U konačnici, true crime nudi siguran nalet adrenalina, dok istovremeno, kako i ova serija sugerira, postavlja neugodno pitanje o tome gdje prestaje analiza, a počinje voajerizam.

Ključne riječi
netflix true crime Ryan Murphy Ed Gein serija TV serija

